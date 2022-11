Eufy, maker van populaire beveiligingscamera's voor HomeKit, blijkt niet helemaal duidelijk te zijn over hoe de camerabeelden gebruikt worden. Het bedrijf blijkt beelden naar de cloud te uploaden, zelfs als je dit uitgeschakeld hebt. Inmiddels heeft het bedrijf gereageerd en geeft duidelijkheid over wat hier aan de hand is.

Eufy, een merk van Anker, is gespecialiseerd in diverse soorten beveiligingscamera’s en deurbellen. Sommige daarvan werken met HomeKit en ze zijn ook allemaal te bedienen met de Eufy Security-app. Daarin kun je ook kiezen om je te abonneren op een clouddienst, waarop de beelden opgeslagen worden zodat je ze op meer plekken kan bekijken. Als je dat vanwege privacyredenen liever niet hebt, kun je dit gewoon uitschakelen. Maar een onderzoeker ontdekte dat Eufy toch camerabeelden opslaat in de cloud, zelfs als je de cloudopslag niet gebruikt. Wat is hier aan de hand?



Eufy uploadt camerabeelden naar de cloud

Beveiligingsonderzoeker Paul Moore ontdekte dat Eufy camerabeelden in de cloud zet. Hij heeft daar een demonstratievideo van gemaakt om te laten zien waar en hoe Eufy dat doet. In de broncode van het online portal is een link te achterhalen waar een shot van je camerabeeld te zien is. Hij schakelt ook de HomeBase uit om te bewijzen dat de beelden daadwerkelijk in de cloud staan, want na het uitschakelen van de bridge zijn de beelden nog steeds online te bekijken. Het gaat hierbij om snapshots van de camerastream, dus niet om bewegende beelden.

Eufy gebruikt ook gezichtsherkenning voor de geüploade beelden. Op Reddit is inmiddels een flinke discussie gaande over deze ontdekking. Het opmerkelijke is dat op de Eufy-website flink geadverteerd wordt over lokaal gebruik van de camera en de privacyvriendelijke maatregelen. Maar het feit dat Eufy snapshots van de camerabeelden uploadt naar de cloud, zonder dat je daar als gebruiker van op de hoogte bent, is nogal tegenstrijdig. Moore laat verder ook zien dat de streams op afstand bekeken kunnen worden via een app als VLC, zonder encryptie of authenticatie. Hoe dat precies werkt en of het hier gaat om een lek, is niet helemaal duidelijk.

Eufy reageert: beelden gebruikt voor pushmeldingen

Eufy heeft inmiddels gereageerd en maakt duidelijk waar de beelden voor gebruikt worden. De cameramaker gebruikt de snapshots van de camerastreams voor het versturen van meldingen van de Eufy-app. Bij de melding zie je dit stilstaande beeld, zodat je vanuit de notificatie meteen ziet wat er precies aan de hand is. Eufy zegt dat deze thumbnails kort en veilig gehost worden op een AWS-cloudserver. Volgens Eufy voldoen ze hiermee aan de GDPR-standaarden en andere privacyregels. Ze voegen daaraan toe dat de beelden meteen verwijderd worden als de meldingen verwijderd worden of het account afgesloten wordt.

Dat laatste bestrijdt Moore. In een tweede video laat hij zien dat de beelden ook na het verwijderen van een notificatie nog te downloaden zijn, zolang je de link uit de broncode van het webportaal nog hebt. Deze link zou nog 24 uur bruikbaar zijn. Of de beelden nog langer dan 24 uur bewaard worden, is nog de vraag.

Eufy zegt tegen MacRumors dat er wel sprake is van een gebrek aan communicatie naar de gebruikers toe en dat ze hier wijzigingen in gaan aanbrengen. In de Eufy Security-app komt bij de instellingen van pushmeldingen te staan dat thumbnails van de camerabeelden tijdelijk in de cloud opgeslagen worden. Daarbij wordt in al het marketingmateriaal, bijvoorbeeld op de website, duidelijker aangegeven dat cloudservers gebruikt worden voor het tonen van meldingen in pushberichten.

Het is niet de eerste keer dat Eufy in het nieuws komt wat betreft privacy. Er was al eens een Eufy-privacylek waardoor een zeer beperkt aantal gebruikers mee konden kijken met beelden van anderen. Dit was destijds binnen een uur opgelost.

Zie ook ons overzicht van HomeKit-beveiligingscamera’s, waarin ook een aantal camera’s staan die geen eigen clouddienst gebruiken en louter werken met HomeKit en HomeKit Secure Video.