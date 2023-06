Wat zijn nu de beste iOS 17-functies waar ons Apple-hart sneller van gaat kloppen? Welke nieuwe functies van iOS 17 moet je meteen proberen zodra de update uit is? Er zijn talloze handige verbeteringen en dit zijn volgens ons het meest belangrijke in wat er nieuw is in iOS 17.

De beste iOS 17 functies

De absolute hoogtepunten van iOS 17 vind je hier, want in dit artikel lees je wat volgens ons de beste iOS 17 functies zijn. Hoewel de update misschien iets minder groot is dan voorgaande edities, biedt iOS 17 toch een aantal fijne nieuwe functies voor je iPhone. In deze lijst van de beste iOS 17 functies vind je enkele langverwachte functies waar gebruikers al jaren om vragen, zoals het kunnen delen van een AirTag of het samenwerken aan een afspeellijst in Apple Music. Vergeet ook onze poll niet in te vullen onderaan dit artikel, waarin je kunt laten weten wat volgens jou de beste nieuwe functie van iOS17 is.

#1 Vernieuwd belscherm met eigen contactposter

Het belscherm, het scherm dat je ziet als iemand jou belt, heeft een gloednieuw design gekregen. Sterker nog, je kan dit zelf op allerlei manieren personaliseren. Je kan zelf een eigen contactposter aanmaken. Dit is vergelijkbaar met je toegangsscherm, maar dan met jouw naam bovenaan in plaats van de digitale klok. Jij bepaalt zelf wat anderen zien als jij hun belt. Zelf zie je deze contactposter dus maar zelden, want je doet het vooral voor anderen. Je geeft daarmee een belletje een heel persoonlijk tintje. Je kiest bijvoorbeeld een mooie foto van jezelf of een leuke pose van je Memoji, gecombineerd met een achtergrond en passend lettertype.

Overigens heeft Apple nog meer vernieuwd in de Telefoon-app. Zo komt er een functie genaamd Live Voicemail, waarbij een ingesproken voicemailbericht live omgezet wordt in tekst. Maar helaas werkt deze functie helaas niet in het Nederlands.

#2 Nieuwe Stand-by modus

Met deze nieuwe Stand-by modus wordt je iPhone een soort smart display. Zodra je je iPhone aan de oplader bevestigt en hem horizontaal houdt, wordt er een aparte weergave geactiveerd. In deze weergave kun je grote widgets instellen en zie je een duielijke klok. Op de iPhones met always-on display blijft het scherm altijd aan staan, zodat je op ieder moment een blik kan werpen op bijvoorbeeld een widget van je agenda en de tijd. Je kan het ook zo instellen dat de mooiste foto’s uit je fotobibliotheek voorbij komen of dat je eenvoudig de muziek kan bedienen. De Stand-by modus ondersteunt ook Live Activiteiten en een grotere weergave van Siri.

#3 Interactieve widgets komen eindelijk naar je iPhone

In iOS 17 voegt Apple eindelijk interactieve widgets toe. Na drie jaar van statische widgets op je beginscherm, die vooral bedoeld waren om snel nuttige informatie af te lezen, kun je er nu ook meer mee doen. En dat zonder dat je de app hoeft te openen. Denk aan het afvinken van een todo-lijstje of het in- of uitschakelen van een HomeKit-lamp. Een ander goed voorbeeld is het bedienen van de muziek, want ook dat kan gewoon vanaf de widget. Daarmee worden de widgets in één klap een stuk nuttiger.

Bekijk ook Zo werken interactieve widgets op de iPhone en iPad in iOS 17 en iPadOS 17 Vanaf iOS 17 zijn widgets op je beginscherm eindelijk interactief. Dit maakt de functie aanzienlijk nuttiger in meer scenario's. Hoe werken de interactieve widgets precies?

#4 Verbeterde autocorrectie (ook in het Nederlands)

Er is altijd veel kritiek geweest op de autocorrectie. Er is zelfs een social media account Damn You Autocorrect die de meest hilarische fouten in chatberichten door een falende autocorrectie verzamelt. Maar daar komt misschien wel een eind aan, want Apple belooft een flink verbeterde autocorrectie. Zo worden woorden die via autocorrectie omgezet zijn, tijdelijk onderstreept. Daarmee kan je terugkeren naar het voorgaande, oorspronkelijk getypte, woord. En het fijne is dat de autocorrectie ook in het Nederlands beter zou moeten werken.

Apple voegt ook op dit gebied nog wat andere verbeteringen toe, zoals makkelijker woorden of hele zinnen afmaken door op de spatiebalk te tikken, maar helaas werkt dat weer net niet in het Nederlands.

#5 Eindelijk AirTags delen

Dit is zonder twijfel één van de meestgevraagde functies: het kunnen delen van een AirTag. In iOS 17 kan het eindelijk. Je kan een AirTag met tot vijf anderen delen, zodat zij deze ook eenvoudig kunnen opzoeken met de Zoek mijn-app. Zowel het nauwkeurig zoeken als het afspelen van een geluidje wordt ondersteund. Bovendien zorg je er op deze manier voor dat diegene die bijvoorbeeld jouw sleutelbos leent, geen volgmeldingen krijgt en de AirTag ook geen geluid maakt omdat hij met een vreemde meebeweegt. Gewoon even snel een AirTag delen (tijdelijk of voor langere tijd) en klaar ben je. Dit komt dus ook van pas om persoonlijke objecten te volgen die door meerdere mensen in huis gebruikt worden.

Bekijk ook Handig! AirTag delen met anderen kan vanaf iOS 17 Een groot nadeel van de AirTag was tot nu toe dat je deze niet kunt delen met anderen, maar daar komt verandering in. Vanaf iOS 17 kun je een AirTag delen met maximaal vijf anderen.

#6 AirDrop helemaal vernieuwd

AirDrop krijgt in iOS 17 een flinke make-over. De functie om content mee uit te wisselen, gaat ook actiever gebruikmaken van de U1-chip in iPhones. Zo kun je twee toestellen bij elkaar houden om gemakkelijk snel iets uit te wisselen en komt er een functie genaamd NameDrop. Daarmee kun je, door twee iPhones bij elkaar te houden, eenvoudig contactgegevens uitwisselen. En een AirDrop-overdracht kan zelfs afgemaakt worden als jullie niet meer bij elkaar zijn, want dan verloopt het via een internetverbinding.

#7 Stickers krijgen prominentere rol

Je kent de stickers al van WhatsApp en ook iMessage heeft al jarenlang een eigen verzameling stickers en stickerapps. Maar in iOS 17 gaat Apple een flinke stap verder. Stickers komen nu systeembreed beschikbaar. Dat wil zeggen dat je niet beperkt bent tot iMessage, maar ook gewoon in Mail, Pages en apps van derden uit de App Store stickers kunt gebruiken. De stickers werken overal waar je ook emoji kan typen. Bovendien kan je stickers maken van je eigen foto’s (zelfs geanimeerde Live Stickers) en tover je elke emoji om in een sticker.

#8 Nieuwe Journal-app

Apple komt met de nieuwe Journal-app, later dit jaar in iOS 17. Dat is een soort dagboek waarmee je van alles over je dag kan vastleggen. De muziek waar je naar luistert, de foto’s die je maakt, de workouts die je gedaan hebt en de locaties die je bezocht hebt. Zelfs de contacten waar je in aanraking mee gekomen bent, kun je in de app vastleggen. Al je activiteiten kun je in de Journal-app kwijt, inclusief een eigen begeleidend tekstje. Het helpt vooral om je zinnen te verzetten en de dag door te nemen.

Bekijk ook Hoe werkt de nieuwe Journal-app van Apple en waar kan ik 'm vinden? Apple heeft Journal aangekondigd, een nieuwe dagboek-app voor iOS. Hiermee kun je je dagelijkse activiteiten vastleggen. Journal is een nieuwe app om aan je mentale en fysieke gezondheid te werken. Maar wanneer kun je 'm downloaden?

#9 Samen aan afspeellijsten werken

Spotify-gebruikers kennen deze functie al jaren, maar later dit jaar komt het ook naar Apple Music: afspeellijsten waarin je met anderen kunt samenwerken. Zo kun je samen met je partner een afspeellijst maken, waarin jullie beide nummers kunnen toevoegen of verwijderen en de afspeellijst kunnen bewerken. Het is zelfs mogelijk om met een emoji te reageren op de liedjeskeuze van je vrienden. Deze functie is niet onderdeel van de eerste versie van iOS 17, maar komt pas later dit jaar.

#10 Offline kaarten downloaden in de Kaarten-app

Ga je naar plekken waar lang niet altijd mobiele data beschikbaar is of ben je in het buitenland waar de tarieven erg hoog zijn? Dan komt het downloaden van offline kaarten in Apple’s Kaarten-app goed van pas. Je kunt een heel gebied downloaden of slechts de regio om je heen. Hierdoor is alles offline beschikbaar voor navigatie met de auto, te voet, fiets of ov. Zelfs nuttige locaties als winkels (met openingstijden) zijn in de offline versie beschikbaar.

#11 Passagiers kunnen muziek afspelen via CarPlay

Als je met een groep vrienden of je partner in de auto zit en een muziekje luistert, kan de bijrijder natuurlijk het CarPlay-scherm bedienen om een ander liedje te kiezen. Maar het zou natuurlijk veel makkelijker zijn om dit gewoon vanaf je eigen iPhone te doen. In iOS 17 is het mogelijk om via SharePlay met CarPlay muziek vanaf je eigen iPhone op het CarPlay-scherm af te spelen. Zo kan iedereen in de auto dus de Apple Music-muziek op het scherm afspelen, zonder dat je daarvoor verbonden hoeft te zijn met het CarPlay-systeem.

#12 Antwoorden op iMessage-berichten verbeterd (en meer)

Voor iMessage-gebruikers komt er een aantal kleine maar praktische verbeteringen. De fijnste vinden wij het makkelijker antwoorden op berichten. Apple heeft hiervoor goed naar WhatsApp gekeken, want je hoeft nu alleen maar een bericht naar links te vegen om er direct op te antwoorden. Dat is toch een stukje sneller dan ingedrukt houden of twee keer tikken. Daarnaast is de applade op de schop gegaan. Alle opties voor het versturen van foto’s, spraakberichten, stickers en iMessage-apps, zitten nu achter één enkele plusknop. Veeg de lijst die verschijnt omhoog om meer iMessage-apps te zien.

#13 Offline Siri in het Nederlands

We noemden hem al even in ons artikel met iOS 17 ontdekkingen, maar we vinden het een belangrijke nieuwe functie: de ondersteuning voor offline Siri. Bepaalde taken kan Siri daardoor sneller verwerken en ook op reageren als je even geen internetverbinding hebt. Denk aan het zetten van een timer of het bedienen van muziek. Normaal gesproken werd elk Siri-verzoek via de Apple-servers verwerkt, maar in het Nederlands kan dit in iOS 17 ook bij een deel van de vragen lokaal geregeld worden.

#14 Nieuwe functies die helpen bij je gezondheid

Bij Apple staat gezondheid ook altijd voorop en daarom zijn er weer wat nieuwe functies voor de Gezondheid-app in iOS 17. Zo komt de app eindelijk naar de iPad, kun je je gemoedstoestand vastleggen en houdt de app bij of je voldoende tijd hebt doorgebracht in de buitenlucht. Hiervoor gebruikt de iPhone de sensoren in de Apple Watch. Ook belangrijk is de functie waarbij Apple je waarschuwt of je niet te dicht op het scherm zit, om problemen met de ogen te voorkomen.

Bekijk ook Dit zijn de nieuwe gezondheidsfuncties in iOS 17 In iOS 17 gaat Apple vol inzetten op nieuwe gezondheidsfuncties. De aandacht ligt vooral op twee gebieden: geestelijke en visuele gezondheid, maar er zijn ook diverse andere kleine verbeteringen.

#15 Spotlight maakt zoeken makkelijker

Een nieuwe en verbeterde functie in Spotlight, de zoekfunctie van je iPhone, heet Top Hit. De bovenste resultaat van je zoekopdracht kan extra snelkoppelingen geven binnen de app. Zoek je bijvoorbeeld naar de Bestanden-app, dan kun je vanuit Spotlight sneller bovenaan een recent document openen. Of spring meteen naar het juiste fotoalbum als je zoekt naar de Foto’s-app. Ook is Spotlight op visueel vlak aangepakt, met resultaten die in dezelfde kleur getoond worden als de apps waar ze bij horen. Zo herken je sneller de juiste zoekresultaten.

#16 AirPods-functies in iOS 17

Dankzij iOS 17 krijgen de AirPods nieuwe functies. De belangrijkste is Adaptieve audio. Deze functie past de mate van transparantiemodus en ruisonderdrukking aan op basis van je omgeving. Het is dus een combinatie tussen net genoeg ruisonderdrukking en net genoeg transparantie om bepaalde dingen van de omgeving wel te kunnen horen. Dit werkt alleen bij de AirPods Pro uit 2022. Gelukkig zijn er nog meer AirPods-functies in iOS 17 die op andere modellen werken en welke dat zijn lees je in ons artikel.

Bekijk ook Nieuwe functies voor de AirPods met iOS 17: deze functies komen eraan De AirPods krijgen in iOS 17 een aantal nieuwe functies. Vooral de AirPods Pro profiteren van een aantal verbeteringen. We nemen de nieuwe AirPods-functies van iOS 17 met je door.

#17 iCloud-sleutelhanger: verificatiecodes uit Mail en meer

Misschien herken je het wel: je moet ergens met tweestapsverificatie inloggen en de desbetreffende dienst stuurt geen sms, maar een e-mail met verificatiecode. Dat betekent dat je de Mail-app moet openen, naar de e-mail moet gaan, de code moet kopiëren of onthouden en deze weer bij de dienst in moet vullen. Omslachtig dus, maar gelukkig herkent iOS 17 ook verificatiecodes die naar je gestuurd worden per e-mail. Deze worden nu ook automatisch ingevuld, net als bij verificatiecodes per sms. En ook nog handig: je iPhone kan e-mails en sms’jes met gebruikte verificatiecodes automatisch opruimen!

Daarnaast kan je in iOS 17 ook gemakkelijk gezinswachtwoorden aanmaken. Bijvoorbeeld voor een account voor een dienst die jullie als gezin allemaal gebruiken. Je kunt met deze iOS 17-functie zelfs passkeys delen.

Poll: wat is jouw favoriete iOS 17-functie?

We zijn ook benieuwd welke van deze iOS 17-functies jouw favoriet is. Kies je voor de interactieve widgets of toch het delen van een AirTag. Kies jouw favoriet in onderstaande poll of geef jouw eigen voorkeur door in de reacties. Voor meer verbeteringen check je ook ons artikel met iOS 17 ontdekkingen.

