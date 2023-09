Een nieuw materiaal, voor dezelfde prijs als een leren case: zijn de nieuwe FineWoven-cases voor iPhone 15 (Pro) wel een goede aanwinst in het assortiment van Apple. We zullen de komende jaren met dit nieuwe materiaal moeten doen, dus we zijn erg benieuwd wat we kunnen verwachten. Er zijn al foto’s uitgelekt van hoesjes, maar niets is beter dan het zelf in handen te hebben. Dat is gelukt! Hieronder zie je onze eerste indrukken én een hoop foto’s van de FineWoven-case voor iPhone 15 Pro in de kleur zwart.

Foto’s: Bas van der Ploeg (@basvanderploeg), tekst: Gonny van der Zwaag (@gonny). De hoesjes zijn zelf aangeschaft en gefotografeerd door Bas. Het betreft hier een zwart hoesje voor de iPhone 15 Pro.



FineWoven-case in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de FineWoven-cases:

Nieuw microtwill materiaal voor hoesjes, bandjes en dergelijke

Verkrijgbaor alle modellen van de iPhone 15

Keuze uit: Oceaanblauw, Zwart, Moerbei, Evergeen en Taupe

Er is een bijpassende FineWoven kaarthouder verkrijgbaar

Bestaat voor 68 procent uit gerecycled materiaal

Voorzien van MagSafe (kan op termijn wel kringen veroorzaken)

Verkrijgbaar voor: €69,- per stuk

Deze hoesjes zullen NIET worden uitgebracht voor eerdere iPhone -modellen zoals de iPhone 14 -serie.

Design van FineWoven-case voor iPhone 15

De hoes ziet er op het oog voor alle iPhone 15-modellen hetzelfde uit en de kleuren zijn ook hetzelfde, maar de pasvorm is uiteraard wel verschillend. Daardoor zul je goed moeten opletten dat je de juiste uitvoering te pakken heeft. Aan de witte verpakking lijkt niet zoveel veranderd, al gaf Apple tijdens de keynote wel aan dat er ook op het gebied van milieu grote stappen zijn gezet: minder plastic en meer gerecycled materiaal. Toch heeft dit hoesje niet het nieuwe ‘carbon neutral’-keurmerk gekregen. Dat geldt trouwens voor geen enkel hoesje dat Apple dit jaar uitbrengt. Bij de Apple Watch zijn de FineWoven-bandjes ook niet CO2-neutraal, maar enkele andere wel.

Op de foto’s zie je de variant voor de iPhone 15 Pro in zwart, een uitvoering die waarschijnlijk wel zal in de smaak valt onder de meeste iCulture-lezers maar die niet echt zwart is. Het neigt eerder naar donkergrijs en op sommige foto’s lijkt het soms een beetje blauw. Je zou ook kunnen kiezen voor Moerbei (een bleke kleur paars), Evergreen (een prettig ogende kleur donkergroen), Taupe (een beige kleur die naar goud neigt) of Oceaanblauw (een wat sprekender kleur blauw).

Net als bij de geborstelde titanium iPhones hebben deze kleuren de neiging om wat fletser en wat minder verzadigd te ogen. Dat zie je vooral als je er van dichtbij naar kijkt. Is dit wel echt zwart?

Het Apple-logo is er bij deze hoesjes in reliëf gedrukt. Het doet wel wat denken aan notitieboeken met stoffen kaft, die je in de kantoorboekhandel ziet. Onder een andere hoek ziet de kleur er juist veel meer verzadigd uit en neigt het meer naar donkerblauw:

De zijkanten van de hoes lijken glad, maar als je van dichtbij kijkt blijken ze toch een heel fijne textuur te hebben. Op onderstaande foto zie je ook dat de hoes is voorzien van metalen volumeknoppen aan de zijkant. Een opstaand randje rondom de camera voorkomt dat de lenzen gekrast raken.

Binnenin is de case voorzien van een ander textielmateriaal dan we van der eerdere cases gewend zijn. Het is iets fijner geweven dan de buitenkant. Helemaal prima, want het is zacht en bevat aan de binnenkant geen scherpe delen. En je zult de binnenkant toch maar zelden zien.

De onderkant van de iPhone is goed beschermd, dankzij kleine openingen voor de usb-c-aansluiting en de speaker. Er is dus geen grote open uitsnede gemaakt zoals bij de transparante cases van Apple.

FineWoven-case voor iPhone in gebruik

Het is nog veel te vroeg om iets te zeggen over duurzaamheid en vlekgevoeligheid van deze cases. We weten ook nog niet hoe mooi ze gaan ‘verouderen’. Bij textiel zal dat er eerder als vuil uit gaan zien, maar misschien weet de Apple-marketing ons ervan te overtuigen dat we dit als een mooie ‘patina’ moeten zien. Feit is wel, dat je zo’n stoffen hoesje wat minder gemakkelijk kunt schoonmaken met een vochtig doekje, vergeleken met de siliconen en leren hoesjes van glad materiaal.

Hoe dit hoesje op de langere termijn bevalt is nog niet te zeggen, maar we kunnen al wel onze indruk geven over hoe het aanvoelt. Apple zegt dat het materiaal aanvoelt als suède. Daar zijn we het niet direct mee eens, maar het voelt wel prettig en zacht aan. Heb je voorheen een siliconenhoesje van Apple gebruikt, dan biedt deze FineWoven-case iets minder grip. Hij is iets minder ‘plakkerig’ dan siliconen.

Apple heeft al gewaarschuwd dat er kringen kunnen ontstaan door het gebruik van MagSafe-accessoires. Die waarschuwing gold trouwens ook al voor de eerdere leren hoesjes, dus dat verbaast ons niet. Wel hadden we graag gezien dat Apple bij textiel – dat minder tijdrovende en milieubelastende bewerkingen hoeft te ondergaan – voor een lager prijspeil had gekozen. Maar blijkbaar is dit materiaal zo ‘innovatief’ dat we er een premium prijs voor moeten betalen. Wat ook kan, is dat Apple het materiaal helemaal niet zelf heeft ontwikkeld maar tegen hoge licentiekosten heeft ingekocht bij fabrikanten zoals Dupont. Wellicht komt dit nog boven tafel.

Verder zijn we bang dat het materiaal wat sneller stof aantrekt, wat je op de zwarte versie natuurlijk wat duidelijker gaat zien. Voortaan dan maar een kledingroller op je bureau klaarleggen?

Score 8 FineWoven case voor iPhone €69 Voordelen + Voelt prettig aan, zacht materiaal

Onderkant van de iPhone is volledig beschermd

Gemaakt van 68% gerecycled materiaal

Verkrijgbaar in 5 kleuren

Past perfect, niet gemaakt op basis van gelekte prototypes

Nu al te bestellen Nadelen - We hadden gehoopt op een lagere prijs

Kleuren zijn wat mistig en niet erg verzadigd

Gevoelig voor kringen door MagSafe-accessoires

Minder makkelijk schoon te houden

Conclusie FineWoven case voor iPhone review

De FineWoven case voor iPhone maakt een goede eerste indruk. Wel vinden we de kleuren minder sprekend dan uit de marketingfoto’s blijkt. Zwart neigt onder verschillende hoeken naar licht- tot donkergrijs. Gezien het feit dat de iPhones zelf ook een wat ‘saaie’ kleur hebben, vinden we dat wat jammer. Wil je liever een uitgesproken kleur, dan kun je beter voor de siliconenhoesjes kiezen. Het FineWoven-materiaal is een prima vervanging voor leer. Het voelt zacht en prettig aan, maar doet wat ons betreft niet denken aan suède, zoals Apple beweert. Hoe deze hoesjes zich op langere termijn houden, is nog even afwachten: stof en vuil zullen waarschijnlijk de grootste vijanden zijn.

FineWoven-case voor iPhone 15 kopen

De FineWoven-cases zijn verkrijgbaar voor alle iPhone 15-modellen en kosten altijd hetzelfde:

Een bijpassende Wallet Case van FineWoven-materiaal vind je hier. En de siliconenhoesjes voor iPhone 15 Pro vind je hier.

Nog meer keuze nodig? We hebben een overzicht van iPhone 15 Pro-hoesjes van andere merken die gemaakt zijn van leer, kunststof en recycled materialen.