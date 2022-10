De aankondiging volgt vlak nadat bekend werd gemaakt dat Apple Music naar Xbox spelcomputers komt. De apps zijn te downloaden via de Microsoft Store. Binnenkort zullen vroege betaversies van beide apps in de Microsoft Store verschijnen, zodat Windows-gebruikers het alvast kunnen proberen. Het was eerder niet mogelijk om Apple Music- en Apple TV-apps op Windows pc’s te installeren. In plaats daarvan moest je naar de webbrowser gaan en respectievelijk music.apple.com of tv.apple.com openen. Voor muziek had je ook nog de mogelijkheid om iTunes voor Windows te gebruiken. Op de Mac is iTunes een paar jaar geleden ingeruild voor losse apps.

Dit zou bij Windows op termijn ook kunnen gebeuren.



Ook nieuw: iCloud Foto’s in Windows 11

Daarnaast is er nog meer goed nieuws voor Windows-gebruikers. De standaard Foto-app in Windows 11 krijgt toegang tot iCloud Foto’s. Daarmee kun je makkelijker door je fotocollectie op iCloud bladeren. Voorheen kon je wel een download van je iCloud-foto’s maken en in de iCloud voor Windows-app bekijken, maar daarmee heb je een verkenner-achtige interface. Nu de foto’s ook in de Foto-app te bekijken zijn krijg je een beter overzicht, dat veel meer lijkt op de weergave van iCloud Foto’s op de Mac.

De uitrol begint met de Windows Foto-app in versie 2022.31100.9001.0, die voor deelnemers aan het Windows Insiders-programma te vinden is in het Dev Channel.

Microsoft kondigde het aan op een event, waar ook de nieuwe Surface Laptop 5 en de Surface Pro 9 werden onthuld. Daarnaast is er een vernieuwde all-in-one Surface Studio 2. En met de nieuwe app Microsoft Designer kun je kunstmatige intelligentie gebruiken om unieke afbeeldingen te maken op basis van bepaalde voorwaarden die je hebt gesteld.