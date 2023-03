Apple heeft aangekondigd dat de satellietfunctie voor noodoproepen op de iPhone 14-serie, deze maand naar Nederland en België komt. Eerder was het al beschikbaar in de VS en enkele andere Europese landen.

Op de iPhone 14 en iPhone 14 Pro kun je in geval van nood verbinding maken met satellieten, voor het geval dat je geen normaal bereik meer hebt. De functie ging in november 2022 van start in de VS en Apple beloofde eerder al dat de functie in 2023 uitgebreid zou worden naar meer landen. Vandaag laat Apple in de aankondiging van de gele iPhone 14 weten dat de functie later deze maand beschikbaar komt in Nederland en België.



SOS via satelliet iPhone 14 naar Nederland en België

De satellietfunctie is bedoeld om noodcontacten en hulpinstanties in te schakelen als je in een noodsituatie verkeert, maar geen bereik meer hebt van een gewone provider. Bijvoorbeeld omdat je ergens afgelegen bent, zoals ver op zee. Door je iPhone richting een satelliet te laten wijzen, maakt hij zonder extra hardware zoals antennes verbinding om noodberichten te versturen. Vervolgens kunnen de hulpdiensten jouw locatie achterhalen en te hulp schieten, mocht dat nodig zijn. Daarnaast kun je het ook gebruiken in de Zoek mijn-app, om je locatie te kunnen delen met noodcontacten.

In december ging de functie al in omringende landen in Europa van start, zoals Duitsland en Frankrijk. Maar later deze maand komt het dus ook naar Nederland, België, Luxemburg, Italië, Oostenrijk en Portugal. Twee jaar na de activering van een nieuwe iPhone 14 is dit gratis te gebruiken. Had je eerder al een iPhone 14, dan geldt de twee jaar vanaf het moment dat de functie beschikbaar komt. Apple heeft nog niet laten weten wat de satellietfunctie daarna moet gaan kosten, ook niet in andere landen zoals de VS. Apple zou hier een los abonnement voor kunnen invoeren, al kan het ook onderdeel worden van bijvoorbeeld iCloud+ of Apple One.

In onze tip lees je hoe de SOS-noodmelding viva satelliet-functie werkt. In de instellingen van de iPhone is ook een demofunctie beschikbaar, zodat je het kan testen voordat je het daadwerkelijk nodig hebt. Deze demofunctie zal actief worden zodra de satellietfunctie in Nederland en België te gebruiken is. Lees ook onze FAQ over de satellietfunctie voor de iPhone voor antwoorden op veelgestelde vragen.