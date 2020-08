Hoe werkt draadloos opladen? In deze uitleg lees je alles over draadloos opladen van iPhone, Apple Watch, AirPods, de Qi standaard en meer.

Hoe werkt draadloos opladen bij de iPhone, Apple Watch en andere apparaten? In dit overzicht leggen we uit wat draadloos opladen is, wat je ervoor nodig hebt en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

Draadloos opladen, is dat wel draadloos? Draadloos opladen is de gangbare naam voor het opladen van een apparaat, zonder dat je er direct een kabel in hoeft te doen. Draadloze opladers hebben uiteraard zelf wel een kabel nodig om stroom te kunnen geven. Wel zijn er draadloze powerbanks, die tijdens het opladen van bijvoorbeeld de iPhone dus geen kabel nodig hebben. Met draadloos opladen hoef je in ieder geval nooit meer een kabel in je iPhone of AirPods-case te steken.



Draadloos opladen bij Apple

De iPhone X en iPhone 8 waren de eerste toestellen van Apple die draadloos opladen ondersteunen. De iPhones daarna zijn ook geschikt voor draadloos opladen, evenals de nieuwste AirPods met geschikte oplaadcase. Al eerder was het mogelijk om je Apple Watch draadloos op te laden, dankzij de meegeleverde lader. Maar helemaal nieuw is het niet: bij draadloze tandenborstels is het al jarenlang gebruikelijk om met inductie te laden en ook bij smartphones bestaat het al een tijdje.

Deze Apple-toestellen kunnen draadloos opladen:

Apple was relatief laat met het introduceren van draadloos opladen, maar tegenwoordig is het een steeds gangbaardere manier van het opladen van je apparaten. De meeste fabrikanten gebruiken dezelfde Qi-standaard, waardoor je steeds vaker in koffietentjes en op vliegvelden draadloze opladers zult zien.

Hoe werkt draadloos opladen?

De meeste mensen kennen draadloos opladen wel van de elektrische tandenborstel. Daarbij hoef je ook geen stroomkabel in de tandenborstel te steken, maar zet je de borstel op een inductielader.

Draadloos opladen van je smartphone werkt op dezelfde manier. De energie van de lader wordt doorgestuurd naar een ontvanger aan de achterkant van de telefoon. Dit werkt met elektromagnetische inductie. Het wil overigens niet zeggen dat het toestel magnetisch aan de oplaadmat ‘vastplakt’. De ontvanger in de telefoon zet de energie om naar elektriciteit om de batterij op te laden.

Is draadloos opladen schadelijk?

Of draadloos opladen schadelijk is voor je batterij is onderwerp voor discussie. Volgens enkele Nederlandse experts levert het geen slijtage op aan je batterij. Wel kan het zijn dat je iPhone (en de batterij) door draadloos opladen iets warmer wordt en dat er meer verliezen optreden. De cellen van een oplaadbare batterij werken minder goed bij hogere temperaturen.

Een artikel op ZDNet wekte de indruk dat je met draadloos opladen meer slijtage hebt, omdat bij draadloos opladen de interne accu wordt gebruikt als er bijvoorbeeld notificaties binnenkomen of interne processen actief zijn. Bij opladen via het stopcontact zou dat niet het geval zijn, waardoor je minder snel het maximale aantal oplaadcycli bereikt. ZDNet kwam tot die conclusie zonder experts te raadplegen.

Deze beweringen worden in twijfel getrokken. Menno Treffers van het Wireless Power Consortium, dat gaat over de standaarden voor draadloos opladen, zegt dat “de batterij van een telefoon niet zwaarder belast wordt als je deze gebruikt terwijl je draadloos oplaadt.”

In hoeverre het draadloos opladen echt schadelijk is, is dus nog voer voor discussie. Het meest gunstig voor de levensduur van je accu is wat ons betreft rustig opladen. Of je dat met een kabel of draadloze oplader doet, mag je zelf bepalen. Er zijn tal van factoren die van invloed zijn op de levensduur van batterijen. Apple heeft daarom geoptimaliseerd opladen op de iPhone geïntroduceerd. Dit voorkomt dat de batterij ‘s nachts helemaal volgeladen wordt. De laatste 20% wordt pas bijgeladen vlak voordat je je iPhone nodig hebt. Het maakt daarbij niet uit of je draadloos of bedraad oplaadt.

Het enige waar je wel op moet letten, is dat de iPhone goed in contact is met de draadloze oplader. Als deze er net niet goed op ligt, kan het zijn dat de iPhone af en aan aan het opladen is.

Werkt draadloos opladen met mijn iPhone hoesje?

Draadloos opladen werkt meestal alleen als oplader en ontvanger dicht bij elkaar zijn. Bij de iPhones en AirPods werkt het laden ook als je een hoesje gebruikt. Dit werkt bij de meeste standaard hoesjes van een normale dikte, bijvoorbeeld van leer of siliconen. Enorm stevige hoesjes die bijvoorbeeld je toestel beschermen tegen ruige weersomstandigheden, werken mogelijk niet met draadloos opladen.



Foto: IKEA Nördmarke oplaadplaat

Wat heb je nodig om draadloos te laden?

Je hebt voor draadloos opladen twee dingen nodig: een geschikt toestel en een draadloze oplader. Het toestel moet geschikt zijn voor draadloos opladen, zoals vermeld in het lijstje bovenaan dit artikel. Oudere toestellen zijn geschikt te maken door ze in een speciaal hoesje te steken, maar deze methode is minder populair.

Daarnaast heb je een geschikte draadloze oplader nodig. Er zijn losse laders die eruit zien als een schijf of matje, maar je ziet ze ook steeds vaker verwerkt in kleine meubelstukken zoals bijzettafeltjes, schemerlampjes en meer. Veel draadloze opladers zijn geschikt voor zowel de iPhone als AirPods. De Apple Watch laad je in feite al draadloos op, via de meegeleverde oplader met ronde schijfje. Je hoeft namelijk geen kabel in de Apple Watch te steken. Er zijn ook allerlei alles-in-één opladers die geschikt zijn voor zowel iPhone, AirPods als Apple Watch.

Kun je snelladen met een draadloze oplader?

Met de Qi-standaard die Apple en veel andere fabrikanten ondersteunen is het mogelijk om te laden met een maximaal vermogen van 15 Watt. Apple heeft aanvankelijk gekozen voor een lager vermogen, namelijk 7,5 Watt. Over het algemeen gaat draadloos laden minder snel dan wanneer je rechtstreeks een laadkabel aansluit. Laders van 5 Watt en 10 Watt zijn ook vrij gangbaar. De iPhone ondersteunt dus maximaal 7,5 Watt bij draadloos opladen.

Met een kabel profiteer van je het snelladen van je iPhone, mits je daar de juiste spullen voor gebruikt. Draadloos opladen is daarom minder geschikt om even snel bij te laden.

Wat is Qi draadloos opladen?

Qi (spreek uit: ‘chi’) is de meest gebruikte standaard voor draadloze opladers. Vrijwel alle fabrikanten werken ermee samen. Qi is bedacht door het Wireless Power Consortium, een samenwerkingsverband waar ook Apple lid van is.

Een alternatieve standaard is PMA van de AirFuel Alliance. Sommige opladers werken met beide, Apple heeft gekozen voor Qi.

Heeft Apple een eigen draadloze lader? Welke opladers zijn er?

Apple kondigde in 2017 de AirPower aan. Het had dé draadloze oplaadmat van Apple moeten worden. Oorspronkelijk was de AirPower bedoeld als draadloze lader voor iPhone, Apple Watch en AirPods. Het verschil tussen AirPower en Qi-opladers is dat het bij de AirPower niet uitmaakt op welke positie op de oplaadmat je het iDevice ligt. Bij ‘normale’ Qi-opladers moet je op een bepaalde plek laden. Helaas bleek de AirPower te hoog gegrepen voor Apple: er zouden problemen zijn met oververhitting, waardoor het project geschrapt is. In 2019 liet Apple weten dat de AirPower geannuleerd was.

Sindsdien zijn er af en toe geruchten dat Apple toch nog stilletjes werkt aan een vernieuwde vorm van de AirPower, maar of de oplader er in wat voor vorm dan ook ooit nog komt, is de vraag.

Er zijn allerlei AirPower-alternatieven. Zo heeft Zens in 2020 de Liberty-oplader uitgebracht met hetzelfde principe als de AirPower, maar echt waterdicht werkt dat ook niet. Andere AirPower-alternatieven zijn verschenen van Belkin, Mophie en meer. Maar deze opladers hebben vaak en specifieke plek voor elk apparaat.

Is draadloos opladen nieuw?

Welnee, de Palm Pre had al in 2009 een draadloze oplader (de Pebble). Daarna volgde Nokia met een aantal Lumia-telefoons in 2012. Maar het idee sloeg nooit erg aan. In 2013 volgden de Google Nexus 4 en de Samsung Galaxy S4 en opvolgers. Inmiddels zijn er meer dan 90 toestellen die geschikt zijn voor draadloos opladen en de komst van Apple zal daarbij alleen maar een verdere boost geven.

Bij slimme horloges is het ook vaak mogelijk om draadloos op de laden. Dit is mogelijk bij de Apple Watch, maar ook bij smartwatch-modellen van andere merken, zoals de LG Watch en Moto 360.



Foto: Belkin Boost-Up

Wordt mijn iPhone warm van draadloos opladen?

Bij draadloos opladen kan het toestel warm worden, maar dat is normaal gedrag. Zeker als je voor snelladen op een draadloze oplader kiest (iets wat Apple nog niet ondersteunt) kan je toestel erg warm worden. Vooral aan de achterkant worden ze warm. Maar ook met een kabel kan je iPhone snel warm worden.

Wat zijn de nadelen van draadloos opladen?

Een van de nadelen is dat het niet mogelijk is om te laden door een metalen behuizing. Vandaar dat de nieuwste iPhones zijn voorzien van een glazen achterkant, waardoor ze wat kwetsbaarder zijn tijdens een val. Je kunt dit oplossen met een hoesje. Bij budgetfabrikanten is de achterkant vaak van plastic gemaakt.

Gebruik je een iPhone-hoesje met daarachter je pinpas of een ov-chipkaart? Dan werkt draadloos opladen mogelijk niet goed, omdat de pas het signaal kan blokkeren. Ook hoesjes met metalen onderdelen blokkeren het draadloos opladen.

Een ander nadeel is dat je batterij mogelijk sneller kan slijten, zoals we hierboven hebben uitgelegd.

Is elk draadloze oplader geschikt?

Wil je je iPhone draadloos opladen, dan moet je beschikken over een oplader die de Qi-standaard ondersteunt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opladers van Mophie, Belkin, IKEA en zelfs Samsung. Zodra je het Qi-logo ziet, weet je eigenlijk dat je goed zit.

Waarom is draadloos opladen handig?

Draadloos opladen is handig omdat je niet steeds met de Lightning-kabel in de poort hoeft te ‘prikken’. Maar er zijn nog meer situaties waarin het van pas komt, bijvoorbeeld in een restaurant of op een luchthaven. Nu moet je nog zelf een stroomadapter met kabel meenemen of gebruik maken van de (vaak) beschadigde kabeltjes van een oplaadstation. Draadloos opladen is in dat geval veel gemakkelijker. Terwijl jij van een kop koffie geniet, leg je je iPhone op de ‘oplaadzone’ van het tafeltje. Zo heb je zicht op je toestel, hoef je niet onder de stoelen te duiken op zoek naar een stopcontact en kun je nog steeds het scherm van je iPhone in de gaten houden.

Er zijn al Qi-chargers op honderdduizend publieke plekken wereldwijd en dat neemt alleen maar toe.

Werkt mijn oude draadloze oplader met de iPhone?

In het verleden zijn er in Nederland draadloze opladers uitgebracht van Duracell, Powermat en andere aanbieders. Vaak had je er een speciale iPhone-hoes voor nodig. Of ze ook geschikt zijn voor de iPhone is afhankelijk van de vraag of ze Qi-gecertificeerd zijn. Dit is te herkennen aan het Qi-logo en de tekst ‘Qi Certified‘. Elke oplader die aan de Qi-standaard voldoet, zou moeten werken.

Wil je het zekere voor het onzekere nemen, dan kun je het beste een draadloze oplader kiezen van een gerenomeerd merk, zoals Mophie, Belkin en Zens.

Moet ik oppassen voor Qi namaak?

Alleen laders met de tekst ‘Qi Certified’ zijn veilig genoeg voor je geliefde iPhone. Pas op voor goedkope laders met de tekst ‘Works with Qi’, ‘Qi Compatible’ of ‘Qi Compliant’. Dit is vaak goedkope namaak, waardoor er schade kan ontstaan aan je toestel. Deze laders kunnen oververhitting veroorzaken, waardoor er brandschade aan je hoesje, telefoon of zelf je huis kan ontstaan. Een erkende Qi-lader is getest op veiligheid, oververhitting en bijvoorbeeld detectie van ongeschikte objecten.



Foto: Mophie Wireless Charging Base

Ben ik bij de nieuwe iPhones verplicht om draadloos opladen te gebruiken?

Nee, je kunt je iPhone ook nog steeds met de Lightning-kabel opladen. Een voordeel van draadloos opladen is wel dat de Lightning-poort vrij blijft, zodat je deze kunt gebruiken voor je oordopjes. Je kan dan gelijktijdig opladen en muziek luisteren. Lees hier welke alternatieve draadloze opladers voor iPhone er zijn.

Krijg ik een draadloze oplader bij de iPhone?

Helaas. Ook al werken de nieuwste iPhones met draadloos opladen, je krijgt er niet standaard een geschikte oplader bij. Je zult zelf een dergelijke lader moeten aanschaffen, die zo rond de 50 euro kosten. Maar je kunt ook prima bij elke willekeurige elektronicawinkel terecht. Kijk daarvoor op onze pagina ‘Steun iCulture‘. Let dan wel op ‘Qi Certified’!