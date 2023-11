Apple heeft de Apple Music Classical-app aangepast voor de iPad. Voorheen was de app alleen beschikbaar voor iPhone, maar er is nu eindelijk ook een iPad-versie.

Toen Apple afgelopen voorjaar van start ging met Apple Music Classical, waren er een aantal zaken die ontbraken. De app verscheen namelijk alleen op de iPhone en niet op Apple’s andere apparaten. Geen versie voor de iPad, Mac, Apple TV of CarPlay dus. Voor die eerste is er nu goed nieuws, want Apple heeft de Apple Music Classical-app aangepast voor de iPad. Daardoor kun je het nu ook op een groter scherm gebruiken.

Apple Music Classical op iPad

De iPad-versie van Apple Music Classical lijkt heel erg op de iPad-versie van de Muziek-app. Aan de linker zijkant vind je het menu, opgedeeld in de onderdelen die je al kent van de iPhone-versie. Het voordeel van de iPad-versie is echter dat er veel meer ruimte is, zodat bepaalde onderdelen uitgesplitst kunnen worden. je kunt zo namelijk meteen naar de albums of tracks in je bibliotheek navigeren of meteen een afspeellijst kiezen.

Zodra je een muziekstuk afspeelt, verschijnt deze onderaan in de minispeler. Tik je daarop, dan wordt deze schermvullend geopend, met de albumhoes groot in beeld. Daaronder vind je de gebruikelijke bedieningsknoppen. Het is niet mogelijk om de speler in een kleinere strook aan bijvoorbeeld de zijkant van het scherm te tonen. Je kan alleen kiezen tussen de minimalistische speler onderaan of de schermvullende weergave.

Apple Music Classical op iPad ondersteunt ook de donkere modus. Verder werkt de app hetzelfde als op de iPhone, met een interface die geoptimaliseerd is voor klassieke muziek. Dat geldt ook voor de zoekfunctie, waarbij je kan zoeken op componist, muziekstuk en andere voor klassieke muziek relevante zoektermen. De iPad-versie is te downloaden vanuit de App Store, met ingang van versie 1.1.