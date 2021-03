In Lelystad is nu begonnen met de proef om in het ov in- en uit te checken met je pinpas of creditcard. Hierdoor kan je ook via je iPhone of Apple Watch betalen dankzij Apple Pay. De komende tijd volgen er steeds meer proeven, voordat het landelijk wordt uitgerold.

De belofte dat het betalen voor het openbaar vervoer in Nederland op de schop gaat, staat al jaren. Een paar jaar geleden heeft de NS al op een traject een proef gedaan voor reizen via je pinpas. Onder de noemer OVpay is vandaag gestart met de volgende fase. OVpay is het initiatief voor meer keuze om te betalen voor het openbaar vervoer. Behalve met je pinpas en creditcard, werkt het ook met je iPhone of Apple Watch dankzij Apple Pay. Apple Pay in het openbaar vervoer komt daardoor steeds dichterbij en is nu al mogelijk in Lelystad in de bussen van Arriva.



OVpay: openbaar vervoer betalen met pinpas of iPhone

Vervoersbedrijf Arriva heeft nu de primeur, in de stadsbussen van Lelystad. Daar kan je nu met je iPhone of Apple Watch via Apple Pay in- en uitchecken, bij poortjes die zijn te herkennen aan het OVpay-logo.

Het in- en uitchecken doe je zoals met een gewone Apple Pay-betaling. Zorg er wel voor dat je bij het uitchecken dezelfde kaart gebruikt als bij het inchecken. De passen van ABN AMRO, ING en Rabobank zijn geschikt. Ook de pas van de banken van de Volksbank (SNS, ASN en RegioBank) zijn geschikt, maar die werken niet met Apple Pay. De status van Apple Pay bij de Volksbank is ook nog onduidelijk.

Ruim een jaar geleden liet een woordvoerder van Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven al aan iCulture weten dat er tussen 2020 en 2023 proeven gedaan worden met verschillende manieren van betalen in het ov, onder andere via je iPhone en Apple Watch. In 2023 wordt de huidige techniek van de OV-Chipkaart uitgezet, waarna overgegaan wordt naar een cloudsysteem. Uiteindelijk komt de OV-Chipkaart ook beschikbaar op je mobiel.

Bekijk ook Londense ov werkt nu sneller met Apple Pay: wanneer volgt Nederland? In Londen kun je nu gebruikmaken van de Express-ov-functie van Apple Pay. In Nederland maken we nog steeds gebruik van de OV-Chipkaart, maar er wordt achter de schermen aan flink wat veranderingen gewerkt. Wanneer is Nederland aan de beurt? iCulture zocht het uit.

Om het reizen met je pinpas en creditcard (en dus via je iPhone of Apple Watch met Apple Pay) mogelijk te maken, moeten veel toegangspoortjes en scanners vernieuwd worden. In december 2020 heeft het GVB in Amsterdam al 4.000 nieuwe kaartlezers besteld en ook HTM in omgeving Den Haag is in januari gestart met het vervangen van de OV-chipkaartlezers in bussen en trams door nieuwe versies die geschikt zijn voor de pinpas en mobiel.

Nog geen plannen voor express-ov

De afgelopen tijd is iCulture in contact geweest met het GVB en HTM over de uitrol van betalen met de pinpas. Het kan nog wel even duren voordat je er bij die vervoersbedrijven gebruik van kan maken. GVB zegt dat ze pas in 2022 beginnen met testen. Bij HTM is de functie om te betalen met je pinpas nog op de nieuwe poortjes uitgeschakeld.

We hebben ook gevraagd of de vervoersbedrijven van plan zijn om express-ov te gaan ondersteunen. Dat is een functie van de iPhone waarmee je zonder verificatie kunt in- en uitchecken met je iPhone. In de proef gebruik je bij het scannen nog Touch ID of Face ID of druk je twee keer op de zijknop van de Apple Watch. Het GVB zegt tegenover iCulture dat het ondersteunen van express-ov in de toekomst mogelijk is.

Belangrijk daarbij om te vermelden is dat momenteel niet alle passen geschikt zijn voor express-ov. Zo kun je wel de creditcard gebruiken, maar werken de meeste gewone pinpassen niet voor deze functie.