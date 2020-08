Het is voor veel mensen misschien wel de meest onmisbare app op hun iPhone: WhatsApp. De chatapp is in korte tijd uitgegroeid tot dé chatapp voor de meeste Nederlanders. In de basis werkt de app simpel. Omdat WhatsApp samenwerkt met de contacten uit je iPhone kun je eigenlijk direct aan de slag. Maar WhatsApp zit vol functies en opties die je misschien nog niet kent of die niet helemaal duidelijk zijn. We hebben een heleboel WhatsApp tips en gidsen gemaakt om je op weg te helpen met de app. Dit is het complete WhatsApp tipsoverzicht!

Hoe werkt WhatsApp?

Hoe zit het met die gekleurde vinkjes van WhatsApp? Wat is WhatsApp Status? En hoe stel je WhatsApp notificaties nu precies in? Deze tips en gidsen vertellen je meer over de basisfuncties van WhatsApp.

WhatsApp tips: Foto’s, video en bestanden delen via WhatsApp

Je kunt in WhatsApp tijdens een gesprek foto’s en video’s delen, maar daarnaast kun je bijvoorbeeld ook GIFjes versturen. De app is zelfs geschikt om bestanden te delen met vrienden en collega’s. In deze reeks tips leggen we je uit hoe.

Veiligheid en privacy binnen WhatsApp

WhatsApp heeft allerlei gebruiksvriendelijke functies, die echt privacyvriendelijk zijn. Zo kunnen anderen zien dat je hun berichten hebt gelezen. WhatsApp toont ook wanneer je voor het laatst online bent geweest. Al deze functies kun je aan- en uitzetten met diverse privacy-instellingen. We bespreken ze in deze tips.

WhatsApp op je Apple Watch, iPad en desktop

WhatsApp is begonnen als een app voor smartphones, die gekoppeld is aan je telefoonnummer. Daardoor kon je in eerste instantie niet chatten op een computer of iPad via WhatsApp. Tegenwoordig kan dat wel. Wij leggen je uit hoe.

WhatsApp tips: WhatsApp backup maken en WhatsApp opschonen

Als je veel gebruikmaakt van WhatsApp, wil je er zeker van zijn dat je gesprekken en foto’s niet verloren gaan. Tegelijkertijd kan het zijn dat WhatsApp heel veel ruimte inneemt op je iPhone. Deze WhatsApp tips helpen je op weg om WhatsApp te backuppen en op te schonen.

WhatsApp tips voor WhatsApp Pro’s!

WhatsApp heeft een heleboel functies en mogelijkheden die je misschien niet dagelijks gebruikt of die je helemaal niet nodig hebt. Aan de andere kant zijn sommige misschien wel super handig voor je, maar weet je niet van het bestaan. Daarom deze tips die je meer inzicht geven in de onbekendere/geavanceerdere mogelijkheden van WhatsApp.

