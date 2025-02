Speelt jouw digitale leven zich voornamelijk af in WhatsApp? Dan hebben we een tip voor je, om nog meer tijd met deze app door te brengen. Je kunt namelijk in WhatsApp ook een privéchat met jezelf aanmaken, zodat je dit bijvoorbeeld voor aantekeningen kunt gebruiken. Je kunt er ook makkelijk je locatie mee vastleggen, zodat je weet waar je bijvoorbeeld je auto hebt geparkeerd. Het was in het verleden al eerder mogelijk om in WhatsApp een chat met jezelf te maken, maar sinds november 2022 is dit een officiële functie genaamd Message yourself.

WhatsApp privégesprek aanmaken: chat met jezelf als notitieblok

Als je bijvoorbeeld bij een winkel komt waar je vaker naartoe wilt, deel je de locatie in het privégesprek, zodat je de volgende keer precies weet waar je naartoe moet. Dezelfde techniek kun je gebruiken om te registreren waar je auto geparkeerd staat. Je kunt in een WhatsApp chat met jezelf natuurlijk ook andere dingen kwijt, zoals boodschappenlijstjes of snelle notities. Het is ook handig als geheugensteuntje. Zo maak je van een WhatsApp-chat met jezelf een notitieblok:

Open WhatsApp. Ga naar het Chats-tabblad en tik rechtsboven op het plusje voor het aanmaken van een nieuw gesprek. Bovenaan je contactenlijst zie je je eigen naam staan, met daaronder de tekst “Verstuur berichten naar uzelf“. Tik hierop. Er opent een gesprek met jezelf. Je kunt hier nu aantekeningen en andere dingen in kwijt.

In een chat met jezelf worden berichten eenzijdig verstuurd. Het is dus niet zo dat een verstuurd bericht dubbel in de chat verschijnt en ook als verzonden bericht binnen komt. In iMessage is dat bijvoorbeeld wel het geval. Andere chatapps hebben vergelijkbare functies, waarmee je kan chatten met jezelf (onder andere Slack en Signal). Het WhatsApp-gesprek met jezelf verschijnt als gewoon gesprek in je chatlijst. Je kunt deze, net als alle andere gesprekken, ook vastzetten zodat deze altijd bovenaan staat.

Locatie delen in jouw WhatsApp privégesprek

Nu de chat gemaakt is, kun je de locatie delen door op het plusje naast het tekstvak te tikken. Daarna kies je voor Locatie om je huidige positie in de chat te zetten. Maar je kunt ook documenten, foto’s, contacten en zelfs een poll maken in een chat met jezelf. Kortom: alle mogelijkheden die WhatsApp heeft voor andere chats, gelden ook voor het gesprek met jezelf.

Je kunt dus bijvoorbeeld een poll maken voor jezelf. Nu vraag je je misschien af: wat moet je met een WhatsApp poll waar alleen jijzelf op kan stemmen? Je kan dit echter ook gebruiken als een soort boodschappenlijstje (kies wel voor Sta meerdere antwoorden toe) en de dingen afvinken die je in je winkelwagentje gezet hebt.

