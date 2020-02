Wil je WhatsApp opschonen? Er zijn heel veel manieren om WhatsApp op te ruimen. Je kunt chats archiveren, wissen of verwijderen, maar ook enkel video's uit een gesprek verwijderen. In deze tip leer je hoe!

WhatsApp opruimen

Als je veel gebruik maakt van WhatsApp, dan kan het zijn dat de app op een gegeven moment heel veel ruimte inneemt op je iPhone. Daarnaast is het mogelijk dat je gewoon zoveel gesprekken en groepen hebt dat je het overzicht kwijtraakt. Dankzij allerlei handige opties kun je WhatsApp opschonen. Zo kun je chats archiveren, exporteren, wissen en verwijderen. Maar hoe werkt dat nu precies?

WhatsApp-chat wissen of verwijderen, wat is het verschil?

Als je een WhatsApp-gesprek wil verwijderen, dan heb je twee opties: Wis chat en Verwijder chat. Deze kun je oproepen naar in het gespreksoverzicht een chat naar links te slepen en op de grijze knop Meer te klikken.

Op het eerste gezicht lijken beide opties hetzelfde te doen, maar ze hebben wel degelijk andere functies. Met de optie Wis chat maak je het huidige gesprek helemaal leeg. Dat wil zeggen dat alle berichten, media, links en documenten uit een gesprek verwijderd worden. Daarbij krijg je de optie om berichten die zijn gemarkeerd met een ster te behouden. Met de optie Verwijder chat wordt het complete gesprek verwijderd en verdwijnt ook de chat uit je overzicht. De laatste optie is dus iets drastischer dan de eerste, maar ruimt wel meteen je chatoverzicht op.

Groepen kun je niet in één keer verwijderen, want je moet de groep eerst verlaten en daarna kun je deze chat pas verwijderen. Wissen kan wel gewoon terwijl je in de groep blijft; je wist dan ook alleen de berichten op jouw toestel en niet voor andere groepsleden. Overigens: als je een groep verlaat blijft de chat gewoon in het gespreksoverzicht staan. Je kunt hem vervolgens dus verwijderen, maar ook exporteren of archiveren.

Inzicht in opslagruimte WhatsApp

Wil je weten welke chats je het beste kunt wissen of verwijderen om ruimte te maken op je telefoon, dan kun je in WhatsApp een overzicht krijgen van van de omvang van je gesprekken. Ga hiervoor naar Instellingen > Data- en opslaggebruik > Opslag in gebruik. Deze lijst is gesorteerd op hoeveelheid opslagruimte die gesprekken innemen op je iPhone. Tik op een gesprek dan krijg je gedetailleerde statistieken te zien.

Wil je bijvoorbeeld enkel de spraakberichten of video’s uit een chat verwijderen, dan kan dat op deze detailpagina. Klik op Beheer… en selecteer de onderdelen uit een chat die je wilt verwijderen (bijv. Gifs of Video).

Bekijk ook WhatsApp-statistieken bekijken: hoeveel opslag heb ik verbruikt? WhatsApp laat statistieken zien van het aantal berichten, foto's en video's. Je ziet ook hoeveel opslagruimte een chat in beslag neemt. Zo bekijk je deze WhatsApp-statistieken.

WhatsApp chats exporteren

Het kan zijn dat je ruimte wil maken op je telefoon, maar liever wel een kopie bewaart van een gesprek om eens naar terug te kijken. Dan biedt de exporteren-optie van WhatsApp uitkomst. Een geëxporteerde chat wordt als ZIP-bestand verstuurd en kun je bijvoorbeeld naar jezelf mailen of versturen naar een Mac via AirDrop. Ook dit doe je het makkelijkst door het gesprek naar links te slepen, op Meer en te kiezen voor Exporteer chat. Daarna zie je het standaard Delen-menu van iOS met alle beschikbare opties.

Bekijk ook Zo kun je WhatsApp-chats exporteren (met foto's en video) In WhatsApp kun je gemakkelijk chatgesprekken exporteren als ZIP, zodat je het gesprek kan bewaren op je computer. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en wat de mogelijkheden er van zijn.

WhatsApp chats archiveren

Heb je veel te veel gesprekken in WhatsApp en wil je het overzicht bewaren? Dan is het niet per se nodig om gesprekken te verwijderen. Je kan ook WhatsApp opschonen door chats te archiveren. Hierdoor staan ze niet meer in je chatoverzicht, maar worden ze bewaard in een apart gearchiveerd overzicht. Een WhatsApp chat archiveren doe je zo:

Open WhatsApp en ga naar het chatoverzicht. Veeg het gesprek naar links. Om meteen te archiveren veeg je hem helemaal naar links. Je kan ook een stukje naar links vegen en op de blauwe knop Archiveer tikken.

Toch op zoek naar een gearchiveerd chatgesprek? Je kunt hem gewoon terugvinden in de zoekfunctie. Of sleep je lijst met gesprekken een stukje naar onderen en er verschijnt een knop met Gearchiveerde chats. Door in het overzicht van gearchiveerd chats een gesprek naar links te slepen kun je hem met de knop Dearchiveer weer in je lijst gesprekken neerzetten. Zodra je weer een bericht verstuurt of ontvangt in een archiveerde chat wordt hij automatisch gedearchiveerd.

Meer WhatsApp tips? Check ons overzicht waarin we alle WhatsApp tips en gidsen op een rij zetten.