Je kan in WhatsApp zelf kiezen wie jou toe mag voegen aan groepsgesprekken. In deze tip lees je hoe je dit instelt en welke mogelijkheden er zijn voor het blokkeren van uitnodigingen van WhatsApp-groepen.

WhatsApp-groepen kunnen goed van pas komen als je afspraken met een grote groep wil maken. Ook worden ze veelal ingezet voor buurtpreventie, waardoor buurtbewoners elkaar op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen in de omgeving. Tot voor kort kon iedereen die jou nummer heeft je aan zo’n groep toevoegen, of je dat nu wilde of niet. Daar is nu iets aan te doen, want WhatsApp biedt de optie om uitnodigingen voor groepen te blokkeren. Je bepaalt dan zelf aan welke groep je wel of niet deelneemt.



WhatsApp uitnodigingen voor groepen blokkeren

Om in te stellen wie jou aan een WhatsApp groep mag toevoegen, heb je in ieder geval de meest recente versie van WhatsApp nodig. Mogelijk is de functie bij jou nog niet beschikbaar, want het kan een paar dagen duren voordat de functie verschijnt. Volg deze stappen om het in te stellen:

Open WhatsApp en ga naar Instellingen. Tik op Account > Privacy. Kies voor de nieuwe optie Groepen. Kies hier uit de gewenste instelling voor wie jou toe mag voegen aan een groep.

Je kan kiezen tussen drie opties:

Iedereen: Met deze optie kan iedereen jou zonder belemmeringen aan een groep toevoegen.

Mijn contacten: Alleen personen die in je adresboek staan, kunnen jou aan een groep toevoegen.

Mijn contacten, behalve…: Selecteer hier de personen die jou niet aan een groep toe mogen voegen.

De laatste optie komt van pas als telkens dezelfde persoon jou aan meerdere groepen toe wil voegen, zonder dat je dit zelf wil. De optie kan ook gebruikt worden om in te stellen dat niemand jou toe mag voegen. Dit doe je door te kiezen voor Mijn contacten, behalve > Selecteer alles. Alle contacten zijn nu geselecteerd, waardoor niemand jou kan uitnodigen voor een groepsgesprek.

Als iemand jou toch uit wil nodigen die hiervoor geen toestemming heeft, kan diegene jou direct een uitnodiging versturen. Er verschijnt een melding in beeld dat jij niet aan het gesprek toegevoegd kan worden. Deze uitnodiging wordt in een één op één chat verstuurd, zodat je zelf de controle hebt in welke groepen je deelneemt.

Wil je meer weten over de WhatsApp-groepen? Check dan ons uitgebreide artikel, want daarin leggen we je uit wat er allemaal mogelijk is en hoe je de optimale instellingen kiest. Voor meer WhatsApp tips check je ons tips overzicht.