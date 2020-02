Je kan stickers in je WhatsApp-berichten gebruiken. Hoe dit moet leggen we uit in deze tip over WhatsApp stickers. Je kan rechtstreeks in WhatsApp stickers gebruiken om je berichten op te vrolijken.

Stickers in WhatsApp

Je kan in berichtenapps als Facebook Messenger en iMessage stickers plakken. WhatsApp had al een enige tijd stickers voor op foto’s, maar je kan ook in al je chats stickers gebruiken. We leggen je hier stap voor stap uit hoe de WhatsApp stickers werken en hoe je ze gebruikt.

WhatsApp stickers gebruiken: zo doe je dat

De stickers in WhatsApp-chats zijn helemaal nieuw. Het enige wat je nodig hebt is versie 2.18.100 of nieuwer. Met de nieuwe stickerfunctie kun je vrolijke plaatjes downloaden en in je chats plakken. Je gebruikt de stickers als volgt:

Open WhatsApp en ga naar een gesprek. In het invoerveld zie je nu een stickericoontje, naast de cameraknop. Tik hierop. Je moet nu eerst stickers toevoegen. Tik hiervoor op het plusje rechtsboven.

De speciale Sticker-winkel opent nu. Kies één van de beschikbare pakketten door op het pijltje te tikken om ze te downloaden. Sluit de Sticker-winkel. Je gedownloade stickers verschijnen nu naast het hartje. Kies een stickerpakket en tik op de sticker om deze te versturen.

Het is niet mogelijk om de sticker ergens op te plakken zoals in iMessage. Je kan een sticker dus niet vasthouden en verslepen om ergens in het gesprek te plaatsen. De stickers worden gewoon als losse afbeeldingen verstuurd.

WhatsApp-stickers als favoriet markeren

Net als bij emoji verschijnen de recent gebruikte stickers vooraan bij het klokje. Je kan stickers ook als favoriet markeren, zodat je favoriete stickers altijd snel beschikbaar zijn. Dit doe je als volgt:

Ga naar WhatsApp en open een gesprek. Tik op het stickericoontje. Zoek de sticker op die je als favoriet wil markeren. Hou de sticker ingedrukt en tik op Zet in favorieten. De favoriete stickers verschijnen nu bij het sterretje. Om een sticker daar weer te verwijderen, hou je deze ingedrukt en tik je op Verwijder uit favorieten.

WhatsApp-stickers verwijderen

Heb je een stickerpakket gedownload, maar wil je deze weer verwijderen? Dat werkt als volgt:

Ga naar WhatsApp en open een gesprek. Tik op het stickericoontje, gevolgd door het plusje rechtsboven. Kies voor Mijn stickers en selecteer het pakket dat je wil verwijderen. Tik nu op Verwijder.

Hoe kan ik in WhatsApp stickers op foto’s plakken?

Je hebt in WhatsApp ook de mogelijkheid om stickers op foto’s te plakken. Je kunt kiezen uit een klokje of de locatie, maar ook uit de stickers die je in je chats verstuurt. Dit werkt op dezelfde manier als hierboven omschreven.

Open een gesprek in WhatsApp. Tik op plusje en kies voor Camera of Foto- en videobibliotheek. Maak een foto of kies een bestaande foto. Tik bovenaan op de smiley. Kies nu bovenaan op Stickers. Je kan kiezen tussen de standaard stickers of de zogenaamde inhoud stickers. Dit zijn stickers met de tijd of je huidige of gekozen locatie.

Je kunt de stickers meteen plakken en de foto verzenden. Als je een sticker weer wil verwijderen, sleep je deze tijdens het bewerken naar de linker bovenhoek.

Hoe kan ik emoji op WhatsApp-foto’s plakken?

Het is al een tijdje mogelijk om aantekeningen en emoji op foto’s te zetten. Dit werkt als volgt:

Open een gesprek in WhatsApp. Tik op plusje en kies voor Camera of Foto- en videobibliotheek. Maak een foto of kies een bestaande foto. Tik bovenaan op de smiley. Kies voor Emoji en zet de smiley op de foto. Je kunt ook roteren en groter maken door twee vingers op het scherm te zetten.

Je hebt de keuze uit bijna alle emoji’s die je normaal gesproken ook kan gebruiken, dus niet alleen maar de gele gezichtjes. Daarnaast kun je nog tekenen of tekst toevoegen op je foto. Dat doe je door tijdens het bewerken van de foto op de T of het pennetje te tikken.

Zijn er ook sticker-apps voor WhatsApp?

WhatsApp laat externe ontwikkelaars ook stickers maken die je in WhatsApp kan gebruiken. Deze verschijnen als losse apps in de App Store. Vervolgens kun je vanuit de apps de stickers importeren in WhatsApp en daar gebruiken zoals de standaard stickers. Apple heeft echter nagenoeg alle WhatsApp-stickerapps uit de App Store verwijderd, omdat ze de regels van de App Store overtreden.

Dergelijke apps werken dus niet zoals met iMessage-stickers: je kunt ze dus niet rechtstreeks in een WhatsApp-gesprek plakken.

