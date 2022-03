Voorkom dat anderen je profielfoto, info en status in WhatsApp kunnen zien. Deze tip legt uit hoe je je privacygevoelige info kunt afschermen in de populaire chatapp.

WhatsApp-status en foto afschermen voor vreemden

In WhatsApp voor iPhone kunnen anderen je gedeelde profielfoto, status en info zien. Als je liever niet wilt dat iedereen dit kan bekijken, dan kun je dit gewoon afschermen. Je profielfoto is logischerwijs de foto die voor anderen verschijnt bij je contactinformatie binnen WhatsApp en bij de gesprekken die je voert. Het kan handig zijn als vrienden en familie die foto kunnen zien, zodat ze weten dat ze met de juiste persoon te maken hebben. aar voor vreemden wil je misschien liever onzichtbaar blijven. Dat geldt ook voor je status en andere info. Hoe het zit met WhatsApp en privacy in het algemeen lees je in een apart artikel.



Profielfoto en status afschermen in WhatsApp

Neem de volgende stappen om je profielfoto, info en status eenvoudig af te schermen in WhatsApp:

Open WhatsApp en tik onderin op Instellingen Ga naar Account > Privacy. Kies vervolgens Profielfoto, Info of Status. Je hebt hier ook de mogelijkheid om het Laatst gezien-tijdstip en groepen te schermen. Geef aan of iedereen, alleen je contacten of niemand je laatst gezien-tijdstip, profielfoto of info mogen zien. Bij status en groepen heb je zelfs nog wat meer opties: je kunt mensen uitsluiten en specifieke mensen kiezen.

De WhatsApp-status is overigens niet of je online en offline bent, maar de 24 uur durende verhalen die je in WhatsApp kunt maken over je dagelijkse belevenissen.

Let op dat je lijst met contactpersonen vaak heel uitgebreid kan zijn: iedereen waarmee je ooit contact hebt gehad staat in deze lijst, dus ook je ex en mensen waar je ruzie mee hebt gemaakt. Je kunt in WhatsApp contactpersonen blokkeren, zodat ze je info en status niet meer kunnen zien. Maar dan kunnen ze ook geen contact meer met je opnemen.

Bekijk ook Mensen blokkeren in WhatsApp: zo kom je van vervelende types af Je kunt in WhatsApp contactpersonen blokkeren, zodat die personen jou geen berichten meer sturen. In deze tip lees je hoe je contactpersonen blokkeert in WhatsApp en hoe je de blokkade weer opheft.

Meer WhatsApp tips? Check ons overzicht waarin we alle WhatsApp tips en gidsen op een rij zetten, zoals deze: