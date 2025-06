De Apple TV krijgt net als alle andere Apple-apparaten dit najaar een grote nieuwe update, waarbij Apple meteen overstapt naar versie 26. In tvOS 26 vinden we een aantal handige nieuwe functies, een nieuw design, vernieuwde standaardapps en meer. Helaas komt niet alles beschikbaar voor elk Apple TV-model, maar desalniettemin is er genoeg om naar uit te kijken.

#1 Nieuw design: Liquid Glass op het grootste scherm

Beschikbaar op: Apple TV 4K 2021 (2e generatie) en nieuwer

De Apple TV brengt de Liquid Glass-designstijl naar het grootste scherm in huis. Alle appicoontjes hebben een opfrisbeurt gekregen, terwijl ook andere elementen een glasachtige look hebben. Zo ziet het Bedieningspaneel er nu transparant uit, waarbij de elementen en knoppen voor de inhoud verschijnen. Hierdoor word je minder onderbroken bij het openen van het Bedieningspaneel. We zien het ook terug in de videospeler, waar de tijdbalk transparant is en ook de knoppen eronder de typische Liquid Glass-look hebben.

Dit nieuwe ontwerp zien we echter alleen bij de Apple TV 4K uit 2021 (2e generatie) en nieuwer. Hoewel de Apple TV HD en eerste Apple TV 4K ook de tvOS 26-update krijgen, behouden die hetzelfde ontwerp.

#2 Elke AirPlay-speaker als standaard

Het is al een aantal jaar mogelijk om de HomePod als standaardspeaker in te stellen voor de Apple TV, ook als je een stereopaar hebt. Maar wat nou als je geen HomePod, maar wel een AirPlay-geschikte speaker hebt? Je kan deze nu al als audio-uitvoer kiezen, maar dat moet je dan elke keer opnieuw doen zodra je je Apple TV opstart. Met tvOS 26 kun je elke AirPlay-speaker als standaardspeaker kiezen. Dat scheelt weer veel gedoe.

#3 Profiel kiezen bij opstarten van Apple TV

Apple maakt het ook mogelijk om direct een profiel te kiezen zodra je de Apple TV opstart. Het is al veel langer mogelijk om meerdere accounts bij de Apple TV te gebruiken, maar vanaf tvOS 26 kun je meteen bij het opstarten het juiste account aanklikken. Zo krijg je direct alle juiste content voorgeschoteld in bijvoorbeeld de TV- en Muziek-app, dat hoort bij jouw account.

Ontwikkelaars kunnen ook hun applogins koppelen aan het profiel op je Apple TV. Daardoor word je automatisch ingelogd in het juiste profiel in bijvoorbeeld Disney+ zodra je op je Apple TV zelf actief bent met het gewenste account. Er was al langer een koppeling mogelijk tussen apps en Apple TV-accounts, maar de nieuwe mogelijkheden zijn veel uitgebreider. Ontwikkelaars moeten deze nieuwe mogelijkheid nog wel inbouwen in hun apps. Het is nog niet bekend welke apps daar plannen voor hebben.

#4 Vernieuwde Apple TV-app

De Apple TV-app krijgt een aantal vernieuwingen op de Apple TV. Alle films en series worden in een nieuw ontwerp getoond, met rechtopstaande filmposters die in de breedte dus minder ruimte innemen. Daardoor kunnen er meer naast elkaar staan. De afgelopen tijd heeft Apple de TV-app al wat updates gegeven en in tvOS 26 gaat Apple dus een stapje verder.

#5 Vernieuwde Muziek-app

Beschikbaar op: Apple TV 4K 2022 (3e generatie)

De Muziek-app krijgt in tvOS 26 ook wat nieuwe functies, met name voor de karaokestand voor de Apple TV. Je kan nu je iPhone aan je Apple TV koppelen tijdens het gebruik van deze modus, zodat je via je iPhone effectjes kan versturen naar het grote scherm waar de songteksten op verschijnen. Je kunt zelfs echt meezingen via de microfoon van je iPhone, voor een echte karaokesessie.

#6 Vernieuwde FaceTime-app

Beschikbaar op: Apple TV 4K 2021 (2e generatie) en nieuwer

De FaceTime-app op de Apple TV krijgt ook een nieuw ontwerp. De contactposters die je kent van de iPhone en iPad, komen ook naar de Apple TV. Ook de Live ondertiteling komt beschikbaar in meer talen, waaronder Frans, Duits, Japans, Koreaans en Spaans. Nederlands zit er dus helaas nog niet bij.

#7 Meldingen van inkomende oproepen

Tegelijkertijd maakt Apple het mogelijk om meldingen van inkomende oproepen te ontvangen op de Apple TV. Dit geldt voor gewone telefoongesprekken als FaceTime-audio. Je ziet alleen de meldingen voor het profiel dat op dat moment actief is. Je kan het gesprek dan beantwoorden en praten via verbonden HomePods of gewoon via de iPhone. Maar het gesprek kun je dus wel gewoon beantwoorden via de Apple TV zelf.

#8 Verbeterde en nieuwe screensavers

De populaire Apple TV-screensavers krijgen ook weer wat nieuws. Zo komen er nieuwe vliegende screensavers met natuurbeelden uit India. In de instellingen kun je per screensavercategorie (bijvoorbeeld stadsbeelden, de aarde, landschappen en onderwater) kiezen welke specifieke screensaver wel en niet getoond mag worden. Voorheen kon je het alleen per categorie bepalen, maar nu dus ook op individueel screensaverniveau.

Meer over tvOS 26

tvOS 26 is de grote nieuwe Apple TV-update van 2025. In tvOS 26 is het ontwerp voor het eerst grondig vernieuwd, volgens het designconcept van Liquid Glass. Er zijn ook nieuwe functies voor de Apple TV. Zo worden profielen prominenter gebruikt en kunnen ze gekoppeld worden aan profielen van apps. Ook krijgt de Muziek-app een uitgebreidere karaokemodus, zijn er nieuwe screensavers en kun je elke AirPlay-speaker als standaard instellen. De geschikte toestellen van tvOS 26 zijn de Apple TV HD (2015) en nieuwer, hoewel het nieuwe design alleen beschikbaar komt op de Apple TV 4K (2e generatie, 2021) en nieuwer. De beta van tvOS 26 is beschikbaar, maar de release van tvOS 26 is pas in september.