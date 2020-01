WhatsApp audioberichten komen vaak van pas, bijvoorbeeld als je je handen vol hebt en niet kunt typen. In dit artikel lees je hoe gesproken berichten in WhatsApp werken.

Je kunt in WhatsApp niet alleen berichten typen, maar ook audioberichten sturen. Deze WhatsApp gesproken berichten worden als geluidsbestand verstuurd, waardoor de ontvanger dus jouw stem hoort. Hoe verstuur je zo’n spraakbericht in WhatsApp, hoe kun je ze beluisteren en welke andere opties zijn er?

WhatsApp gesproken berichten

Gesproken berichten zijn anders dan berichten die je aan je iPhone dicteert. De dicteerfunctie gebruik je om je gesproken woorden en zinnen om te zetten naar getypte tekst. Gesproken berichten zijn berichten die als geluidsbestand verstuurd worden. Bij gesproken berichten in WhatsApp moet de ontvanger dus naar jouw stem luisteren.

De spraakberichten in WhatsApp zijn beschikbaar in zowel individuele chats als in groepsgesprekken. Je kunt een audiobericht sturen in WhatsApp op de iPhone, maar ook in WhatsApp Web en in de WhatsApp Desktop-app.

WhatsApp audiobericht versturen

Om een WhatsApp audiobericht te versturen, doe je het volgende:

Open een chat. Hou de microfoonknop rechtsonder ingedrukt. Spreek nu je boodschap in. Laat de microfoonknop los om je gesproken bericht te versturen. Wil je je opname toch niet versturen, veeg dan naar links om de opname te verwijderen.

Lang WhatsApp audiobericht handsfree opnemen

Het is niet per se nodig om je vinger op de microfoonknop te houden om een opname te maken. Met een handige functie kun je een opname ook handsfree maken. Dit kan van pas komen als je langere spraakberichten wil versturen:

Open een chat. Hou de microfoonknop ingedrukt. Wacht eventjes en veeg daarna met je vinger omhoog. Je opname wordt nu vastgezet en je kunt blijven praten zonder dat je met je vinger op het scherm blijft. Tik daarna op de verzendknop om je gesproken bericht te versturen.

Je kunt je opgenomen audiobericht ook terugluisteren voordat je hem verstuurt. Je kunt dit doen door je opname eerst vast te zetten zoals hierboven en daarna bijvoorbeeld terugkeren naar het chatoverzicht. Als je daarna weer naar de chat gaat waarin je het bericht opgenomen hebt, vind je onderaan je opname terug. Tik op de afspeelknop om deze terug te luisteren voordat je hem verstuurt.

WhatsApp audiobericht afspelen

Om een gesproken bericht af te spelen, tik je op de afspeelknop. Standaard wordt een gesproken bericht via de luidspreker afgespeeld, waardoor je omgeving dus ook kan meeluisteren. Je kan echter ook schakelen naar de oorspeaker, waardoor alleen jij het bericht kunt beluisteren. Het enige wat je hiervoor moet doen is het bericht afspelen en je iPhone bij je oor houden. WhatsApp schakelt dan over naar naar de speaker bij je oor, net als bij gewone telefoongesprekken.

Icoontjes bij gesproken WhatsApp-berichten

Bij ontvangen en verstuurde gesproken berichten zie ja naast de profielfoto een microfoonicoontje. Dit icoontje kan verschillende kleuren hebben, namelijk groen, blauw of grijs:

Groen: een nieuw ontvangen bericht die je nog niet afgeluisterd hebt.

Blauw: gesproken bericht die je al hebt afgespeeld of een verzonden bericht die door de ontvanger beluisterd is.

Grijs: gesproken bericht die door de ontvanger nog niet beluisterd is.

Aan de hand van de kleur van het icoontje kun je dus zien of een bericht daadwerkelijk beluisterd is of niet. Dit staat los van de vinkjes, die alleen aangeven of het bericht geopend is. In tegenstelling tot de blauwe vinkjes, kun je de gekleurde microfoon niet uitschakelen.