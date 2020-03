In WhatsApp kun je makkelijk foto's, video's, gifjes, audio-opnamen en andere bestanden delen. Maar hoe vind je die snel weer terug of sla je ze op? We leggen het uit in deze tip.

WhatsApp bijlagen: foto’s, video’s en audio

Via WhatsApp kun je niet alleen tekstberichten verzenden. Je kunt in chats ook foto’s, video’s, gifjes, audio-opnamen en andere bestanden delen. Deze kun je uiteraard openen vanuit een chatgesprek, maar hoe vind je gedeelde media en documenten later terug? En hoe kun je bijvoorbeeld meerdere foto’s tegelijk opslaan in WhatsApp?

Bekijk alle media in een chat

In ieder chatgesprek kun je snel een overzicht krijgen van alle gedeelde content, zodat je niet oneindig door chats hoeft te scrollen om die ene leuke foto terug te vinden. Dit overzicht is eenvoudig te vinden. Het enige dat je hoeft te doen is een chat openen, op de naam van je chatpartner of de groep bovenaan het scherm te tikken en te kiezen voor Media, Links en Docs. bovenin het scherm zijn tabbladen voor media (foto’s en video’s), links (koppelingen) en docs (documenten).

Media doorsturen in WhatsApp

Vanuit hier is het bovendien ook mogelijk om één van de bijlages door te sturen:

Kies rechtsboven voor Selecteer. Tik de bijlages aan die je wilt doorsturen. Tik linksonder op het doorstuur-icoon met pijltje.

Als je één item hebt geselecteerd dan kun je deze doorsturen door op Stuur Door te klikken. Heb je meerdere items geselecteerd, dan krijg je het standaard deelmenu van iOS te zien. Hier kies je WhatsApp, waarna het proces verder hetzelfde is. Vervolgens kies je de contactpersonen of groepen waar je de geselecteerde bijlage(s) mee wilt delen.

Media verwijderen in WhatsApp

In het overzicht van Media of Docs kun je ook items verwijderen via het prullenbakje rechtsonder. Hiermee maak je ruimte vrij op je iPhone. Wil je echter alle gedeelde items uit een chat verwijderen, dan zijn daar snellere methodes voor. Je kunt items vanuit dit overzicht ook openen/delen in andere apps of (in het geval foto’s en video’s) opslaan in de Foto’s-app van je iPhone.

Ontvangen WhatsApp-bestanden altijd bewaren

WhatsApp heeft een optie om de media die je ontvangt standaard op te slaan in de Foto’s-app. Hierdoor wordt een foto en video automatisch toegevoegd aan je fotobibliotheek. Deze optie is te vinden bij Instellingen > Chats en heet Voeg to aan filmrol.

Heb je liever dat alleen alle media van een specifiek contact of uit een specifieke groep opgeslagen wordt, dan is dat ook mogelijk:

Open hiervoor een chat, tik op de naam bovenin. Kies voor Voeg media toe aan filmrol. Je ziet nu drie opties waaruit je kunt kiezen: Standaard, Altijd of Nooit. De eerste optie komt overeen met de overkoepelende instelling in WhatsApp en met de andere twee opties kies je de gewenste instelling die altijd voor deze chat zal blijven gelden.

