Je kunt mensen uitnodigen voor een WhatsApp groep door een uitnodiging te versturen als link of via een QR-code. In deze tip lees je hoe dat werkt en waar je op moet letten.

Een uitnodiging voor een WhatsApp groep sturen kan handig zijn als je niet alle contacten in je telefoon hebt opgeslagen. Door een link of QR-code te delen, hoef je mensen niet op te slaan om ze lid te kunnen maken. Er kunnen honderden mensen in zo’n groep, dus dit kan je behoorlijk wat werk schelen.

Uitnodiging voor een WhatsApp groep versturen

Je kunt mensen uitnodigen voor WhatsApp groepen waar je beheerder van bent: bestaande groepen en nieuwe groepen. Het is echter niet mogelijk om een nieuwe groep zonder leden aan te maken en dan mensen uit te nodigen via een link. Je start een nieuw groepsgesprek via de knop Nieuwe groep rechtsboven in het Chats-tabblad. Kies minimaal één deelnemer. Nu is je WhatsApp-groep aangemaakt. Een uitnodigingslink delen werkt als volgt:

Open de groep waar je mensen voor wil uitnodigen. Tik op de naam van je groep en scrol naar beneden tot je bij de lijst van deelnemers bent. Kies voor Nodig uit voor groep via link. Je ziet nu meerdere opties. Met Deel link open je het standaard deelmenu van iOS en kun je de link versturen via AirDrop, Mail, iMessage of een andere app. Daarnaast kun je de koppeling ook kopiëren naar je klembord. Met de optie QR-code opent een QR-code die andere kunnen scannen om lid te worden van de groep. Als je die opent heb je de optie om hem te delen via het deelknopje rechtsboven. Je deelt dan echter alleen de QR-code zelf, de link wordt niet toegevoegd aan dat bericht.

Uitnodiging voor een WhatsApp-groep accepteren

Als je een link ontvangt waarmee je toegang kunt krijgen tot een groep, dan kun je die simpelweg aannemen door erop te tikken. Je ziet dan een overzicht met de naam, deelnemers en oprichter van de groep. Je hebt dan nog de keuze om deel te nemen of om de uitnodiging te weigeren.

De QR-code werkt in principe hetzelfde, alleen moet je deze scannen met de camera van je telefoon. Je kunt bijvoorbeeld de ingebouwde QR-code scanner van de Camera-app gebruiken. Na het scannen opent WhatsApp en kun je de uitnodiging accepteren of afwijzen.

WhatsApp uitnodiging voor een groep intrekken

Het kan gebeuren dat een link per ongeluk in verkeerde handen is gevallen of openbaar op internet staat. Om te voorkomen dat er dan wildvreemden in je WhatsApp-groep terechtkomen, kun je een link onbruikbaar maken. Zo doe je dat:

Open de groep waarvan je de link wil intrekken. Tik op de naam en scroll naar Nodig uit voor groep via link. Kies nu voor Stel link opnieuw in. Bevestig deze actie en de huidige link en QR-code zijn komen te vervallen.

WhatsApp genereert automatisch een nieuwe link en code. Mensen die de uitnodiging eerder hebben gebruikt, blijven gewoon in de groep zitten. Iemand die de oude link heeft, kan deze niet meer gebruiken om in de groep te komen.

