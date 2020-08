Bij een binnenkomend WhatsApp-meldingen kun je ervoor kiezen om alleen namen en geen inhoud van het bericht te zien. Of misschien wil je allebei niet zien? Het kan allemaal! Met deze tip leggen we uit hoe je dit heel gericht kunt instellen.

Geen namen in WhatsApp-meldingen

Als je een WhatsApp-melding ontvangt wil je misschien naam én inhoud meteen zien, om je nieuwsgierigheid meteen te stillen. Maar kan ook zijn dat je alleen de naam wilt zien, zodat je kunt bepalen of je meteen moet gaan lezen, of dat het nog even mag wachten. Met de stappen hieronder zet je de instellingen naar jouw hand, met of zonder naam en preview.



Hieronder zie twee van de vier opties die we bespreken. Je krijgt inhoud én naam te zien, of alleen de naam. Een derde optie is om alleen een melding te krijgen dat er een bericht is binnengekomen van WhatsApp, zonder dat je iets te weten komt over afzender en inhoud. Dit kan handig zijn als je geconcentreerd wilt werken en niet afgeleid wilt worden. Uiteraard kun je de meldingen van WhatsApp ook helemaal uitschakelen, voor nog meer rust.

Meldingen van WhatsApp: geen naam, of toch wel?

Krijg je geen namen te zien bij meldingen van WhatsApp, dan moet je de aanpassingen in zowel WhatsApp als de algemene iPhone-instellingen aanpassen. Afhankelijk van wat je wilt kun je dit heel precies instellen. Kies uit een van de vier opties die we hieronder bespreken. Let daarbij op dat de Instellingen-app sinds 11 andere opties laat zien. Vanaf iOS 11 heb je een schakelaar Instellingen > WhatsApp > Berichtgeving > Toon voorvertoning, in iOS 10 en eerdere versies niet.

#1 Naam en inhoud bericht zien

Wil je zowel naam als inhoud zien? Dan doe je het volgende:

Tik in WhatsApp op het tandrad onderin om de instellingen te openen. Ga naar Meldingen. Zorg dat de schakelaar bij Toon voorvertoning aan staat.

Vervolgens controleer je of het ook aan staat in de Instellingen-app:

Open de algemene Instellingen-app op je iPhone. Ga naar WhatsApp > Berichtgeving. Tik op Toon voorvertoning. Check of de schakelaar bij Toon voorvertoning aan staat.

#2 Alleen naam zien

Je kunt er ook voor kiezen om alleen de naam te zien:

Ga in WhatsApp naar Instellingen > Meldingen en zet de schakelaar bij Toon voorvertoning aan. Open de Instellingen-app en ga naar Berichtgeving > WhatsApp > Toon voorvertoning en kies de optie Nooit.

#3 Geen preview zien

Ga in WhatsApp naar Instellingen > Meldingen en zet de schakelaar bij Toon voorvertoning uit. Open de Instellingen-app en ga naar Berichtgeving > WhatsApp > Toon voorvertoning en kies de optie Nooit. Zet eventueel ook de schakelaars uit bij Op toegangsscherm, Toon in geschiedenis en Toon als stroken.

#4 Geen meldingen zien

Open de Instellingen-app en ga naar Berichtgeving > WhatsApp. Zet de schakelaar uit bij Sta berichtgeving toe en je krijgt geen meldingen meer.

