Je kunt in WhatsApp contactpersonen blokkeren, zodat die personen jou geen berichten meer sturen. In deze tip lees je hoe je contactpersonen blokkeert in WhatsApp en hoe je de blokkade weer opheft.

Contactpersoon blokkeren in WhatsApp

In de berichtenapp WhatsApp ontvang je berichten van contacten die jouw telefoonnummer weten. Heb je ruzie met iemand of valt iemand je lastig, dan kun je deze persoon blokkeren. De persoon kan dan geen berichten meer naar jou sturen, kan je profielfoto niet meer zien ook ook niet je status raadplegen. Je kunt in WhatsApp een persoon op meerdere manieren blokkeren en deze tip legt ze allemaal uit.

Hoe het blokkeren werkt is afhankelijk van het feit of je al gesprekken met de persoon hebt gevoerd en of de persoon in je adresboek staat:

Al gechat met persoon

Heb je al chatgesprekken met de persoon gevoerd, dan ga je als volgt te werk:

Ga naar WhatsApp en open het gesprek met de persoon die je wilt blokkeren. Tik bovenin het scherm op de naam van de persoon. Blader omlaag en tik op Blokkeer contact. Er verschijnt nu een pop-up, kies Blokkeer.

Nog niet gechat met persoon

Heb je nooit eerder gesprekken met de persoon gevoerd, dan gaat het iets omslachtiger:

Open WhatsApp op je iPhone. Kies Instellingen > Account > Privacy > Geblokkeerd. Tik op Voeg toe en selecteer de persoon uit je contactenlijst die je wil blokkeren.

De persoon staat niet in je adresboek

Je kunt ook een nummer blokkeren in WhatsApp dat niet voorkomt in je adresboek. Zodra je een WhatsApp- bericht krijgt van een onbekend nummer, doe je het volgende:

Open WhatsApp en ga naar het chatgesprek van het nieuwe contact. In dit chatgesprek verschijnt onder het meest recente bericht een knop met Blokkeer. Tik hierop en het contact wordt geblokkeerd.

WhatsApp contactpersoon deblokkeren

Wil je iemand deblokkeren, dan ga je opnieuw naar de lijst Geblokkeerd.

Ga naar Instellingen > Account > Privacy, onderin het scherm. Tik op Geblokkeerd om de lijst met geblokkeerde personen te bekijken. Wis de persoon uit de lijst door deze naar links te vegen of te kiezen voor Wijzig, gevolgd door het minnetje.

Nadat je iemand gedeblokkeerd hebt, kan diegene jou weer berichten sturen. Berichten die verzonden zijn gedurende de geblokkeerde periode, worden niet alsnog afgeleverd. Deze verschijnen dus niet in WhatsApp.

Wil je iemand niet meteen blokkeren, maar ben je wel zat dat een persoon je steeds in de gaten houdt, dan kun je ook je Laatst gezien-status van WhatsApp uitschakelen. Zo weten andere WhatsApp-gebruikers niet wanneer je voor het laatste online geweest bent. Meer daarover in onderstaande tip.

