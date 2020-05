Ben je op zoek naar dat ene WhatsApp-bericht, maar heb je geen idee wanneer je dat gezegd hebt? Met de handige zoekfunctie vind je elk WhatsApp-bericht terug. In deze tip lees je alles over hoe je kunt zoeken in WhatsApp.

WhatsApp zoeken: vind het juiste WhatsApp-bericht

WhatsApp heeft een handige zoekfunctie waarmee je snel naar specifieke berichten binnen een bepaalde chat kunt zoeken. In deze tip lees je hoe je de zoekfunctie gebruikt en op welke manieren je allemaal naar WhatsApp-berichten en -contacten kunt zoeken.



Je kunt op verschillende manieren de juiste WhatsApp-berichten terugvinden waar je naar op zoek bent. Je kunt zoeken in chats, binnen WhatsApp zelf (met handige filters) of gebruikmaken van Spotlight. We nemen alle manieren van zoeken in WhatsApp met je door.

WhatsApp zoeken in chats

Veruit de handigste manier is door direct in WhatsApp binnen een chat te zoeken. Deze functie werkt als volgt:

Open WhatsApp en kies het gesprek dat je wil doorzoeken. Tik in de chat bovenin op de naam. Dit werkt ook bij een groepsgesprek. Kies voor de optie Doorzoek chat. Je wordt nu teruggebracht naar de chat. Vul bovenin je zoekterm in. Boven het toetsenbord wordt weergegeven hoe vaak de zoekterm gevonden is. Met de pijltjes daarnaast kun je wisselen tussen de zoekresultaten.

Om de zoekfunctie af te sluiten, hoef je alleen maar rechtsboven op Annuleer te tikken, waarna je weer gewoon in de chat gebracht wordt.

WhatsApp zoeken door alle berichten

WhatsApp heeft ook op het startscherm een zoekfunctie. Hiermee zoek je automatisch door alle chatberichten met een enkele zoekterm en zoek je naar specifieke contacten. Je gebruikt dit als volgt:

Open WhatsApp en ga naar het Chats-scherm. Trek het chatoverzicht een stukje naar beneden. Bovenin verschijnt nu een zoekbalk. Vul hier je zoekterm in.

Onder de zoekbalk verschijnen alle zoekresultaten, met de zoekterm telkens dikgedrukt. Door op een zoekresultaat te tikken, ga je meteen naar de desbetreffende chat en het bijbehorende bericht.

Zoeken in WhatsApp met filters

In deze zoekfunctie kun je ook filters gebruiken. Denk aan foto’s, gifs, links, video of documenten. Zo zoek je bijvoorbeeld naar alle gifs die je met een bepaald persoon gedeeld hebt. Je kan zo ook zoeken naar een verstuurde of ontvangen foto waar een opmerking bij geplaatst is.

De filters werken als volgt:

Open WhatsApp en ga naar het Chats-scherm. Trek het chatoverzicht een stukje naar beneden. Bovenin verschijnt nu een zoekbalk. De verschillende filters die je kunt gebruiken, verschijnen in beeld. Tik er een aan en vul dit eventueel aan met een zoekterm. Als je de naam van een contactpersoon of een groepsgesprek intypt, kan je deze als filter toevoegen.

Onderaan de zoekresultaten kun je ook nog tikken op Onderschrift weergeven. Standaard verschijnen de zoekresultaten in een raster, maar als je ook het onderschrift wil zien, tik je op de knop onderaan.

WhatsApp zoeken via Spotlight

WhatsApp werkt ook samen met Spotlight, de standaard zoekfunctie op je iPhone. Je moet WhatsApp eerst activeren voor Spotlight:

Ga naar de Instellingen-app en tik op Siri en zoeken. Scroll helemaal naar onderen totdat je bij WhatsApp bent. Tik er dan op. Zet de schakelaar bij Toon in Zoeken en eventueel Stel opdrachten voor aan.

Om te zoeken met Spotlight, doe je het volgende:

Ga naar het beginscherm van je iPhone en veeg halverwege het scherm naar beneden. De zoekbalk voor Spotlight verschijnt bovenin beeld. Typ je zoekterm in. Dat kan ook een contactnaam zijn. Scroll naar onderen tot je het kopje WhatsApp ziet. Hier staan alle zoekresultaten binnen WhatsApp.

De zoekfunctie via Spotlight kan handig zijn om snel een chat met een WhatsApp-contact te openen. Je zoekt dan op naam en bladert naar onderen om de contactpersoon op te zoeken.

Wil je meer WhatsApp-tips? Check dan ons overzicht met de beste tips voor WhatsApp.