Je kan in een paar eenvoudige stappen WhatsApp beveiligen, zodat je zo veilig mogelijk kan chatten. Dit kan bijvoorbeeld met tweestapsverificatie en met Touch ID en Face ID. In deze tip lees je alles over WhatsApp beveiliging.

WhatsApp beveiligen

In WhatsApp bespreek je van alles en nog wat met allerlei contacten. Ook belangrijke zaken worden vaak via WhatsApp gedeeld. Door WhatsApp te beveiligen zorg je ervoor dat niet iedereen zomaar jouw chats kan lezen. Zo kun je WhatsApp beveiligen op drie manieren.

Nieuw: #1 WhatsApp beveiligen tegen voicemail-fraude

Begin 2020 is een nieuwe vorm van WhatsApp-fraude in opkomst. Hackers hebben een manier gevonden om WhatsApp-accounts te kapen via de voicemail. Ze kunnen daarmee het account overnemen en vervolgens berichten versturen naar jouw vrienden. Dit kan gebeuren omdat WhatsApp codes via sms verstuurt, die je ook naar je voicemail kunt laten sturen. Heb je je voicemail slecht beveiligd (bijvoorbeeld met de pincode 0000), dan kunnen hackers deze code gemakkelijk raden en de inlogcode voor WhatsApp onderschappen.

Bekijk ook Zo herken je WhatsApp fraude en dit kan je ertegen doen WhatsApp-fraude komt steeds vaker voor, maar hoe kan je dit soort fraude voorkomen? In dit artikel geven we tips hoe je fraude via WhatsApp herkent en wat je ertegen kan doen.

De eerste stap die je moet nemen om dit te voorkomen is tweestapsverificatie voor WhatsApp instellen (zie optie #2).

De tweede stap is het instellen van een moeilijk te raden pincode voor je voicemail. In plaats van 0000 of 1234 kies je een andere cijfercombinatie. Bel naar 1233 en volg de instructies van je provider om een andere pincode in te stellen.

#2 WhatsApp beveiligen met Touch ID of Face ID

De beveiliging van WhatsApp met Touch ID of Face ID zorgt ervoor dat niet iedereen zomaar de chatapp kan openen als je iPhone ontgrendeld is. Met deze functie moet je jezelf eerst identificeren voordat je WhatsApp kan openen en alle instellingen kan bewerken, je chats kan lezen en meer. Je stelt dit als volgt in:

Open WhatsApp. Ga naar Instellingen > Account > Privacy. Tik op de optie Schermvergrendeling. Zet de schakelaar bij Vraag om gezichtsherkenning/Vraag om Touch-ID. Daaronder kies je wanneer hierom gevraagd moet worden. Je kan kiezen tussen Onmiddellijk, Na 1 minuut, Na 15 minuten en Na 1 uur.

Op toestellen met een thuisknop gebruik je de Touch ID-vingerafdrukscanner. Heeft jouw iPhone geen thuisknop, dan gebruik je de Face ID-gezichtsherkenning.

Meldingen van nieuwe berichten blijven gewoon binnenkomen en zijn ook zichtbaar, zelfs als WhatsApp vergrendeld is. De voorvertoning van WhatsApp in de appkiezer is niet zichtbaar is als je deze functie gebruikt.

Hou er wel rekening mee dat je met deze functie ook mensen toegang geeft tot WhatsApp die hun vinger of gezicht op jouw toestel geregistreerd hebben. Als het scannen van je vinger of gezicht niet lukt, vraagt WhatsApp om de toegangscode van je iPhone. Weet iemand anders deze code, dan kan hij of zij ook jouw chats bekijken.

#3 WhatsApp beveiligen met tweestapsverificatie

WhatsApp ondersteunt ook tweestapsverificatie. Dit wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat iemand niet zomaar jouw WhatsApp-account kan verifiëren door je simkaart te stelen. Met tweestapsverificatie moet je namelijk altijd je eigen gekozen pincode invoeren voordat je WhatsApp in kan stellen. Je kan je e-mailaccount toevoegen als backup voor het geval je je pincode vergeten bent. Doe je dat niet, dan vraagt WhatsApp je geregeld om je pincode in te voeren, zodat je deze niet vergeet. Meer over het instellen van WhatsApp tweestapsverificatie lees je in ons artikel.

Bekijk ook Zo beveilig je je WhatsApp-account met tweestapsverificatie Tweestapsverificatie in WhatsApp werkt net even anders dan bij veel andere apps. Je maakt als extra beveiligingsstap juist een pincode aan, in plaats van met eenmalige codes te werken.

#4 Beveiligingsmeldingen WhatsApp instellen

De privacy van WhatsApp is geregeld via end-to-end-encryptie. Dat betekent dat al je chats versleuteld zijn van verzender tot ontvanger. Hierdoor kan het bericht alleen gelezen worden op het toestel van de verzender of de ontvanger en dat het dus niet onderschept kan worden via bijvoorbeeld de servers.

Voor end-to-end-encryptie heeft elk contact een eigen beveiligingscode. Hiermee kan je controleren of de beveiliging tussen jouw en je contacten nog goed is. Je checkt dit als volgt:

Ga naar WhatsApp en kies een chat. Tik op de naam en kies voor Encryptie. Laat de code scannen door het chatcontact. Je kan ook de cijferreeks eronder vergelijken.

Je kan ook meldingen instellen in het geval de beveiligingscode wijzigt. Dit verandert bijvoorbeeld als iemand WhatsApp opnieuw installeert. Dit doe je via WhatsApp > Instellingen > Account > Beveiliging. Zet hier de schakelaar bij Toon beveiligingsmeldingen aan.

In ons andere artikel lees je meer over hoe WhatsApp om gaat met je privacy.

Bekijk ook WhatsApp en privacy: zo hou je zelf controle over je data Er is regelmatig discussie over de privacy van WhatsApp-gebruikers. De app biedt je echter wel standaard heel sterke versleuteling van je berichten en je hebt veel privacy-instellingen. Deze tip legt uit wat er mogelijk is.

Wil je meer WhatsApp-tips? Check dan ons overzicht met de beste tips voor WhatsApp.