Wil je meerdere mensen nieuwjaarswensen sturen, of uitnodigen voor een feestje? Gebruik dan de WhatsApp verzendlijsten om iedereen snel een individueel berichtje te sturen, zonder dat ze in een grote groep terecht komen. Zo werken de WhatsApp verzendlijsten.

Met de WhatsApp verzendlijsten kun je één bericht naar meerdere contactpersonen tegelijk sturen. Zo nodig je verschillende mensen uit voor je verjaardag of een ander evenement, of stuur je meerdere mensen tegelijk een nieuwjaarswens. Zonder dat ze dat van elkaar kunnen zien. Met verzendlijsten voorkom je dat je voor elk feestje of evenement weer een aparte groep moet aanmaken.

WhatsApp verzendlijsten: zo werkt het

Er zijn verschillen tussen een verzendlijst en een groepsgesprek in WhatsApp. Bij een groepsgesprek gaat het bericht naar meerdere personen tegelijk en kan iedereen deelnemen aan het gesprek. Het is dus een gesprek met meerdere deelnemers.

Bij de verzendlijst gaat hetzelfde bericht naar meerdere contactpersonen, zodat er afzonderlijke 1-op-1 gesprekken ontstaan. Let op dat je bij verzendlijsten in de contactenlijst van de ontvanger moet staan, anders komt het bericht niet aan. Dit is gedaan om spam te voorkomen.

Meer over WhatsApp groepen lees je in onze aparte tip.

Bekijk ook WhatsApp-groepen: alles over het aanmaken, wijzigen en meer van groepsgesprekken Met WhatsApp groepen blijf je in contact met meerdere mensen tegelijk. De groepen in WhatsApp hebben allerlei handige instellingen, waarmee je bijvoorbeeld de beheerders kan instellen, een groepsomschrijving toe kan voegen en meer. In deze tip lees je hoe je een WhatsApp groep maakt en de instellingen aanpast.

WhatsApp verzendlijst maken

Het maken van een WhatsApp verzendlijst gaat als volgt:

Open WhatsApp en ga naar het tabblad Chats. Tik bovenin op Verzendlijsten. Tik onderin het scherm op Nieuwe lijst. Voeg alle contactpersonen toe die het bericht moeten ontvangen. Dit moeten wel bestaande gebruikers van WhatsApp zijn. Tik hierna op de knop Maak. De verzendlijst is nu aangemaakt en je kunt verder gaan met het versturen van je eerste bericht.

Zodra je het bericht verzend, wordt het bericht in één-op-één gesprekken met de ontvangers verzonden. Heb je nog geen los gesprek met iemand in een verzendlijst, dan wordt er dus een conversatie aangemaakt.

Bericht sturen naar WhatsApp verzendlijst

Na het aanmaken van een verzendlijst en het versturen van het eerste bericht, kun je altijd weer terugkeren naar de verzendlijst om extra berichten te versturen. Op deze manier stuur je dus heel snel hetzelfde bericht naar meerdere contactpersonen.

Ga naar het scherm Verzendlijsten. Selecteer de gewenste verzendlijst in WhatsApp. Schrijf een bericht, waarbij je in je achterhoofd moet houden dat het steeds naar losse personen gaat (dus schrijf niet “Hallo allemaal” maar gebruik een neutrale begroeting). Druk op de verstuurknop. De ontvangers krijgen het bericht binnen en kunnen erop antwoorden, zonder dat de andere personen dat zien. Je kan ook de verzendlijst bewerken of een naam geven door in het overzicht op het i’tje te tikken.

Toepassingen van WhatsApp verzendlijsten

Je kunt de verzendlijsten in WhatsApp op verschillende manieren gebruiken:

Je wilt een feest organiseren en wilt iedereen daarvoor ‘persoonlijk’ uitnodigen. Maar je hebt geen zin om twintig verschillende berichtjes te tikken. Met een verzendlijst stuur je een persoonlijk uitziende uitnodiging naar alle mensen in de lijst. Ze weten niet van elkaar dat ze zijn uitgenodigd.

Je bent voetbaltrainer en moet regelmatig informatie over wedstrijden, locatie en trainingstijden doorgeven aan je team. Door een verzendlijst te maken kun je ze snel op de hoogte brengen van wijzigingen, zonder dat er een groepsgesprek ontstaat.

Je wilt vrienden en familie fijne kerstdagen of gelukkig nieuwjaar wensen. Met een verzendlijst kan dat.

Je gaat op vakantie en wilt directe familie op de hoogte brengen wanneer je bent aangekomen. Om te voorkomen dat je je moeder, broer, zus en beste vriendin allemaal apart een snelle status-update moet sturen dat je veilig bent gearriveerd, stuur je één bericht naar meerdere personen via de verzendlijstfunctie. Je kunt het ook gebruiken om iedereen een dagelijks reisverslag te sturen.

