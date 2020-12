Check welke personen in een WhatsApp-groepsgesprek jouw bericht hebben gelezen. Met deze tip zie je ook welke groepsleden jouw bericht of foto nog niet hebben bekeken.

WhatsApp-groepen kunnen bestaan uit maar liefst 256 deelnemers. Bij zo’n grote groep wordt het al snel onoverzichtelijk wie jouw bericht gelezen heeft. Gelukkig kun je per WhatsApp groepsbericht gemakkelijk zien wie het gelezen heeft.

WhatsApp-berichten in een groepsgesprek

Bij een chatgesprek zie je twee blauwe vinkjes als de ontvanger het gelezen heeft (hoewel je dit ook kunt uitschakelen). Bij een groepsgesprek met meerdere ontvangers zie je ook twee blauwe vinkjes als iedereen in de groep het bericht heeft gelezen.

Maar als je een groepsgesprek met meerdere deelnemers hebt kan het wel even duren voordat iedereen het bericht gelezen heeft en dus het blauwe vinkje verschijnt. In de tussentijd kun je toch controleren wie het bericht al heeft gelezen.

Checken wie een WhatsApp groepsbericht heeft gelezen

Zo ontdek je snel wie jouw berichtje heeft gelezen:

Open WhatsApp en ga naar het groepsgesprek. Veeg één van je eigen berichten naar links. Het bericht licht op en de rest wordt grijs gemaakt. Je ziet nu precies wie het specifieke bericht alleen ontvangen of gelezen heeft. Het specifieke tijdstip staat per persoon aangegeven. Bij een foto staat er Gezien door.

Let op: het werkt alleen bij berichten die je zelf hebt verzonden. Wil je weten of een bericht van iemand anders is gelezen, dan zul je de verzender om de leesbewijzen moeten vragen. Wel kun je er vanuit gaan dat alle voorgaande berichten gelezen zijn als jouw eigen bericht ook gelezen is.

