WhatsApp heeft ook QR-codes om je telefoonnummer te delen. Het is daarmee makkelijker om nieuwe contactpersonen toe te voegen. Maar pas op, want je moet de QR-code niet zomaar overal delen.

Als je naar een nieuw contactpersoon een WhatsApp-berichtje moet sturen, moet je eerst zijn of haar telefoonnummer hebben. Die kun je op de ouderwetse manier met elkaar uitwisselen, maar WhatsApp maakt het makkelijker met behulp van een QR-code. Door zo’n code te scannen, kun je meteen beginnen met chatten.

Hoe werkt een WhatsApp QR-code?

Iedereen met WhatsApp versie 2.20.80 of nieuwer heeft zijn of haar eigen WhatsApp QR-code. Deze code kun je aan andere personen laten zien die nog niet in jouw adresboek staan, zodat zij de code kunnen scannen en met je kunnen chatten. Het voordeel van zo’n QR-code is dat je niet meer handmatig een telefoonnummer hoeft uit te wisselen en de persoon in je adresboek hoeft te zetten. Na het scannen zie je meteen het bijbehorende telefoonnummer en voeg je de persoon toe aan je adresboek.

Je eigen code bekijken en laten scannen

Zo kun je je eigen Whatsapp QR-code bekijken:

Zorg dat je de nieuwste versie van WhatsApp hebt. Open WhatsApp en ga naar Instellingen. Rechtsboven naast je naam vind je een knop voor je QR-code. Tik hierop. Het scherm gaat nu automatisch in de hoogste helderheid, zodat iemand anders de code goed kan scannen.

Zelf een code scannen

Er zijn drie manieren om zelf een QR-code te scannen:

Open WhatsApp en tik onderaan in de tabbar op Camera en scan de code.

Open de standaard Camera-app van je iPhone. Scan de code en tik bovenaan op de melding Open met WhatsApp.

Open WhatsApp en ga naar Instellingen en tik op de QR-code-knop rechtsboven. Tik daarna op Scan. Met deze methode kun je ook een opgeslagen afbeelding met daarop een WhatsApp QR-code scannen.

Staat het contactpersoon al in je adresboek, dan opent automatisch de chat in WhatsApp. Is het een nieuw contact, dan verschijnt er onderaan een melding met het volledige telefoonnummer Tik op Voeg toe aan contacten om de persoon aan je adresboek toe te voegen.

WhatsApp QR-code delen

Je kan ook je WhatsApp QR-code delen als afbeelding, bijvoorbeeld op je eigen website, via social media en meer. Maar let op: als je je QR-code deelt, deel je in feite je mobiele telefoonnummer. Plaats de QR-code dus niet zomaar overal op het internet en denk goed na met wie je deze deelt.

Wil je de afbeelding delen, dan doe je dat zo:

Open WhatsApp en ga naar Instellingen. Tik op de QR-code-knop rechtsboven. Je code verschijnt in beeld. Tik nu rechtsboven op de deelknop. Kies een contact of app om de code mee te delen. Je kan hem ook als afbeelding in je fotobibliotheek opslaan.

Als je je WhatsApp QR-code online gedeeld hebt, maar last krijgt van stalkers of onbekende personen? Dan kun je de QR-code ongeldig maken. Tik in het scherm met je eigen QR-code op de optie Stel QR-code opnieuw in . De vorige gedeelde code werkt niet meer en er wordt een nieuwe aangemaakt.

Naast de QR-codes voor het delen van je telefoonnummer, gebruikt WhatsApp ook QR-codes voor het activeren van WhatsApp Desktop en WhatsApp Web. In onze aparte artikelen lees je daar meer over.

Andere diensten gebruiken ook soortgelijke codes om accounts te delen. Zo kun je in Twitter een QR-code aanmaken, maar je kan ook in Instagram een naamtag maken. Ook Snapchat heeft scanbare codes in de vorm van Snapcodes.

