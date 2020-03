In WhatsApp kun je zelf een achtergrond voor je chats instellen. In deze tip lees je hoe je de WhatsApp achtergrond kunt wijzigen en welke wallpapers er allemaal zijn. We laten je ook zien hoe je de achtergrond van WhatsApp echt zwart maakt.

Als je je WhatsApp chats nog een extra persoonlijk tintje wil geven, dan kan dat met een WhatsApp achtergrond. In de instellingen van de app kies je zelf een geschikte WhatsApp wallpaper. Standaard worden er veel verschillende meegeleverd, maar je kan ook zelf een eigen foto instellen. We laten je stap voor stap zien hoe je een WhatsApp achtergrond kunt wijzigen en instellen. Ook maak je met deze instelling WhatsApp echt zwart met de donkere modus.

WhatsApp achtergrond instellen: Wallpaper wijzigen

Het wijzigen van je WhatsApp wallpaper doe je als volgt:

Open WhatsApp. Tik rechtsonder op Instellingen. Kies voor Chats > Achtergrond.

Welke wallpapers zijn er in WhatsApp?

Je kan bij WhatsApp kiezen uit een aantal verschillende achtergronden. Er zijn drie categorieën:

Achtergronden : Er zijn bijna veertig verschillende wallpapers waar je uit kan kiezen. Van gras tot bergen en skylines tot abstracte symbolen.

: Er zijn bijna veertig verschillende wallpapers waar je uit kan kiezen. Van gras tot bergen en skylines tot abstracte symbolen. Effen kleuren : Ruim dertig verschillende effen kleuren in allerlei tinten.

: Ruim dertig verschillende effen kleuren in allerlei tinten. Foto’s: Kies een eigen foto uit je fotobibliotheek voor je achtergrond.

Met de knop Stel achtergrond opnieuw in kun je met één druk op de knop de standaardwallpaper opnieuw instellen. Je vindt deze ook helemaal onderaan bij de categorie Achtergronden.

Verschillende wallpaper bij licht en donker

Als je de donkere modus van WhatsApp gebruikt, kan een lichte wallpaper nogal vermoeiend zijn voor je ogen. Je kunt daarom het beste een donkere achtergrond gebruiken. De standaardachtergrond van WhatsApp past zich automatisch aan aan de donkere modus, dus daarvoor hoef je in principe niets te doen. Ook de achtergronden uit de categorie Effen kleuren hebben automatisch een gedimde versie voor de donkere modus. Deze gedimde versies worden automatisch actief als de donkere modus op je iPhone ingeschakeld is.

WhatsApp wallpaper zwart maken

Als je echt volledig een zwarte WhatsApp achtergrond wil, dan kan dat natuurlijk ook. Standaard biedt WhatsApp geen zwarte effe kleur (alleen donkergrijs). Wil je dus per se pikzwart, dan volg je deze stappen:

Open deze afbeelding op je iPhone en sla hem op. Dit doe je door je vinger op de afbeelding te houden en te tikken op Voeg toe aan foto’s. Een alternatieve manier is via het deelmenu en te tikken op Bewaar afbeelding. Ga in WhatsApp naar Instellingen > Chats > Achtergrond > Foto’s. Kies nu de opgeslagen zwarte afbeelding.

In combinatie met de donkere modus op je iPhone ziet dit er erg mooi uit. Met deze afbeelding is WhatsApp echt zwart.

Bekijk ook Zo gebruik je de donkere modus op je iPhone en iPad In deze tip lees je hoe je de donkere modus op de iPhone en iPad werkt. We laten zien hoe je de instelling handmatig wijzigt, maar ook hoe je het automatisch kunt laten wijzigen.

Kan ik per chat een WhatsApp wallpaper kiezen?

De achtergrond die je via de instellingen van WhatsApp kiest, gelden voor alle gesprekken. Het is dus niet mogelijk om voor elke individuele chat een andere wallpaper te gebruiken. Wil je dit wel, dan moet je dus elke keer als je een gesprek opent, via de instellingen een andere wallpaper kiezen. Er is helaas geen andere oplossing voor om per gesprek een andere achtergrond in WhatsApp te kiezen.

WhatsApp achtergrond verdwenen

Heb je in WhatsApp zelf een unieke achtergrond ingesteld, maar is deze ineens verdwenen? Dan is er een aantal dingen dat je kan proberen:

WhatsApp backup opnieuw installeren: Controleer via WhatsApp > Instellingen > Chats > Reservekopie chats of er een recente backup is. Maak géén nieuwe backup met je verdwenen achtergrond. Verwijder WhatsApp dan van je telefoon en installeer hem opnieuw. Vervolgens zet je de backup met al je gesprekken terug. Hou er wel rekening mee dat berichten die je sinds de laatste backup verstuurd hebt, verloren gaan.

Stel de foto opnieuw in: Ga naar WhatsApp > Instellingen > Chats > Achtergrond > Foto’s om de eerder ingestelde foto opnieuw te selecteren.

Stel achtergrond opnieuw in: Had je eerder de standaard wallpaper maar heb je per ongeluk een andere ingesteld, dan gebruik je deze optie om hem terug te zetten naar de standaard. Doe dit via WhatsApp > Instellingen > Chats > Achtergrond > Stel achtergrond opnieuw in.

