Wil je vanaf de iPad graag whatsappen met je vrienden? In dit artikel leggen we uit hoe je WhatsApp op de iPad kunt gebruiken.

WhatsApp op de iPad gebruiken

WhatsApp staat op mening iPhone en Android-smartphone geïnstalleerd, maar soms wil je ook vanaf de grotere iPad berichtjes kunnen sturen. Er zijn meerdere manieren om WhatsApp op de iPad te gebruiken. Er wordt zelfs gewerkt aan een aparte iPad-versie van de chatapp. Hoe zit het precies en wat zijn de mogelijkheden van WhatsApp op de iPad?

WhatsApp iPad downloaden

Het goede nieuws is dat WhatsApp al sinds 2017 werkt aan een iPad-versie. Het slechte nieuws is dat de app nog niet beschikbaar is. Het feit dat de app er nog steeds niet is, heeft te maken met hoe WhatsApp is opgebouwd. WhatsApp is gekoppeld aan je telefoonnummer en bijbehorende simkaart. Gelukkig komt er een nieuw systeem waarbij je WhatsApp op meerdere apparaten kan gebruiken. Pas zodra dit nieuwe systeem actief is, is WhatsApp van plan om de iPad-app uit te brengen. Wanneer dat is, is nog niet bekend.

Helaas is WhatsApp dus nog niet te downloaden als officiële losse tablet-app. Toch zijn er twee manieren om WhatsApp op de iPad te gebruiken, namelijk door gebruik te maken van de webversie van WhatsApp en via apps van derden.

Optie 1. Webversie van WhatsApp op de iPad gebruiken

De iOS-versie van WhatsApp is officieel alleen voor de iPhone beschikbaar. De app installeren op de iPad gaat dus niet zomaar. Gelukkig is het dankzij WhatsApp Web tóch mogelijk om de chatdienst op een iPad te gebruiken.

Open Safari op de iPad. Ga naar de webpagina van WhatsApp via deze link. Zorg ervoor dat je deze link opent in Safari op de iPad. Je kan het beste deze tip lezen op de iPad om meteen de juiste pagina te krijgen.

Krijg je eerst de algemene webpagina van WhatsApp? Tik dan op het deelicoontje (vierkantje met het pijltje omhoog) en vraag de desktopsite op. Als je al direct de pagina met de QR-code krijgt, kun je deze stap overslaan. Pak je iPhone erbij en open WhatsApp. Ga in WhatsApp naar Instellingen > WhatsApp Web/Desktop. Richt de iPhone-camera op het iPad-scherm en scan de getoonde QR-code. Je bent nu ingelogd op WhatsApp op de iPad.

Eén ding om rekening mee te houden: de iPad wordt niet officieel ondersteund. Hoewel je via deze truc WhatsApp-gesprekken kunt voeren, werkt de interface niet altijd optimaal. Je moet vaak meerdere malen tappen om iets gedaan te krijgen, chats worden raar weggedrukt als je het toetsenbord opent en scrollen gaat niet echt optimaal. Maar het werkt wel: wij kunnen bij onze tests gewoon berichten lezen en ontvangen vanaf de iPad. Ook komen meldingen mogelijk niet aan.

Bekijk ook WhatsApp Web voor iPhone: dit moet je weten WhatsApp Web is de webversie van WhatsApp, zodat je ook vanaf een computer berichtjes naar vrienden kan sturen. In deze gids leggen we je uit wat er allemaal mogelijk is met WhatsApp Web en hoe je het met de iPhone gebruikt.

WhatsApp voor iPad vereist wel iPhone

Door bovenstaande stappen te volgen, kun je WhatsApp op de iPad gebruiken. Maar: dit kan alleen als je ook een iPhone of een andere smartphone in huis hebt. De telefoon is het apparaat waarop je WhatsApp standaard gebruikt. Deze stuurt in feite de chats door naar de iPad. Heb je alleen een iPad en geen geschikte telefoon met WhatsApp-ondersteuning? Dan kun je bovenstaande stappen helaas niet volgen om WhatsApp op de iPad werkend te krijgen.

WhatsApp Web werkt momenteel alleen op de volgende mobiele platformen:

iPhone

Android

Windows Phone

Optie 2: Gebruik een app van externe partij

Een andere manier om WhatsApp werkend te krijgen op de iPad, is om gebruik te maken van een app die gemaakt is door een externe partij. Nadeel van deze oplossing is dat deze apps net zo snel weer verdwijnen en in feite gebruik maken van de webversie van WhatsApp. Vaak gaat het ook om betaalde apps, waarvan de gebruikerservaring minder goed is. Je krijgt bijvoorbeeld veel reclamebanners te zien.

Omdat het aanbod snel wisselt en apps snel weer verdwijnen zullen we hier geen specifieke apps adviseren.

Je kunt in de App Store op je iPad zoeken naar WhatsApp om te zien welke apps van externe partijen er zijn. Kijk daarbij goed naar de reviews en houdt er rekening mee dat de app op ieder moment zou kunnen stoppen met werken.

Meer WhatsApp tips? Check ons overzicht waarin we alle WhatsApp tips en gidsen op een rij zetten.