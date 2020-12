Gebruik je nog een oudere iPhone om via WhatsApp in contact te blijven met vrienden of familie? In dit artikel lees je welke iOS-versies en toestellen nog worden ondersteund.

WhatsApp op oudere toestellen

WhatsApp is een veelgebruikte app om in contact te blijven met anderen. Vrijwel iedereen heeft WhatsApp, zelfs mensen die voorheen niets met smartphones te maken wilden hebben en het hebben van het nieuwste toestel niet zo belangrijk vinden. Het is echter goed om te weten dat WhatsApp op een gegeven moment stopt met de ondersteuning van oudere iOS-versies, waardoor het op oudere toestellen niet altijd meer mogelijk is om WhatsApp te blijven gebruiken. In dit artikel lees je welk toestel en elke iOS-versie je minimaal nodig hebt.

WhatsApp: deze iOS-versie heb je nodig

Dit is de actuele status:

1 januari 2021: minimaal iOS 9 of Android 4.0.3 nodig

Dit betekent dat toestellen die nog op iOS 8 draaien zullen moeten updaten naar iOS 9. In feite betekent dit geen grote verandering. In februari 2020 stopte WhatsApp al met de ondersteuning van iOS 7 en daarmee viel de geliefde iPhone 4 af. De opvolger iPhone 4s uit 2011 is echter nog gewoon te updaten naar iOS 9.

Deze iPhones zijn geschikt voor WhatsApp

In feite betekent het dat de volgende toestellen geschikt zijn voor WhatsApp:

Wat afvalt zijn de iPhone 4 en eerdere modellen zoals de iPhone 3GS. Deze toestellen zijn al meer dan tien jaar oud en krijgen al jarenlang geen updates van Apple meer. In ons iOS versie-overzicht zie je welke toestellen naar welke iOS-versie te updaten zijn.

Wat kun je doen?

Ken je iemand waarbij WhatsApp opeens niet meer werkt, dan zijn er een paar oplossingen. Mogelijk is het toestel nog wel te updaten naar een nieuwere iOS-versie. Zo werd de iPhone 6 oorspronkelijk geleverd met iOS 8. Is de eigenaar van het toestel ‘vergeten’ om in de loop der jaren het toestel te updaten, dan draait het nog steeds op iOS 8 terwijl je nog gewoon iOS 12 erop kunt zetten.

Lukt het niet om te updaten, dan heb je te maken met een toestel van 10 jaar oud en is het wellicht eens een idee om naar een nieuwer model uit te kijken. Met een iPhone 8 of nieuwer kun je weer een tijdje vooruit. Heb je een oudere iPhone die nog wel geschikt is en die je nog een tijdje wilt blijven gebruiken, dan kan de iPhone-batterij vervangen een zinvolle investering zijn. De meeste toestellen doen het qua performance nog wel goed, maar de batterij is het onderdeel dat in de loop van de jaren de meeste slijtage veroorzaakt.

