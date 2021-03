WhatsApp is in staat om eens in de zoveel tijd een backup te maken van je berichten en deze te versturen naar iCloud. Zo weet je zeker dat al je berichten, foto’s en andere WhatsApp-uitwisselingen nog steeds terug te vinden zijn als je bijvoorbeeld een nieuw toestel nodig hebt. Deze tip legt uit hoe je een WhatsApp backup van je chats maakt.

Hoe kan ik een WhatsApp backup maken?

WhatsApp slaat in een reservekopie je chatgeschiedenis en alle ontvangen foto’s op. Zo maak je automatisch backups van je WhatsApp-gesprekken:

Open WhatsApp op je iPhone. Ga naar Instellingen > Chats > Reservekopie. Tik op Autom. reservekopie en kies een backupschema. Dit kan dagelijks, wekelijks of maandelijks. Wil je nu meteen een backup maken, dan kan dat ook. Tik op Maak nu reservekopie.

Let op: automatische backups worden alléén gemaakt als je Ververs op achtergrond hebt ingeschakeld. Je vindt deze schakelaar in de algemene Instellingen-app onder het kopje WhatsApp.

Video’s worden standaard door de backup overgeslagen, omdat deze al snel te veel ruimte in beslag nemen. Je kunt dit eventueel wel inschakelen, maar hou er rekening mee dat je hiervoor voldoende opslagruimte op iCloud vrij hebt.

Zo werken WhatsApp backups

Het backupsysteem is compleet geautomatiseerd, wat betekent dat je er na een keertje instellen geen aandacht meer aan hoeft te besteden. Start je WhatsApp voor het eerst op, dan zal de app ook automatisch vragen of je eens in de zoveel tijd een reservekopie wilt maken. Deze reservekopieën worden opgeslagen in iCloud. De WhatsApp backups zijn dus gekoppeld aan je account. Je kan de WhatsApp-reservekopie dan ook alleen gebruiken op een iPhone die is ingesteld met hetzelfde iCloud-account als waarmee je de backups hebt gemaakt.

Het is niet mogelijk om een WhatsApp-backup van Android over te zetten op een iPhone. Op Android worden de backups opgeslagen op Google Drive. Andersom geldt hetzelfde: je kan een backup van WhatsApp op je iPhone niet zomaar overzetten naar een Android-toestel.

Hoe kan ik een WhatsApp backup terugzetten?

Het handige van een backup op iCloud is dat je je data snel weer terug hebt, bijvoorbeeld als je van telefoon wisselt. Je start WhatsApp op je nieuwe telefoon, logt in met je bestaande account en de backup wordt teruggezet.

Het terugzetten van een WhatsApp-backup werkt als volgt:

Download WhatsApp uit de App Store of start de app op op je iPhone nadat je een volledige iCloud-backup teruggezet hebt. Voer je telefoonnummer in. Bevestig je account met je WhatsApp tweestapsverificatiecode als je dat ingesteld hebt. WhatsApp laat zien wanneer jouw laatste backup gemaakt is. Tik op Zet chatgeschiedenis terug. Om data en stroom te besparen, kun je het beste verbonden zijn met Wi-Fi en je iPhone aan de oplader leggen. Na een paar minuten (afhankelijk van de grootte van de backup) verschijnt het scherm dat het terugzetten gelukt is. Tik op Volgende.

Voer je naam in en kies eventueel een profielfoto. WhatsApp gaat nu verder met het terugzetten van alle media (foto’s en video’s). Bovenin het chatoverzicht zie je hoe ver dit gevorderd is. Ondertussen kan je WhatsApp gewoon gebruiken.

WhatsApp: backup-instellingen wijzigen

Achteraf kun je op elk moment je backup-instellingen van WhatsApp wijzigen. Ga gewoon binnen de app naar Instellingen > Chats > Reservekopie. Je kunt nu bijvoorbeeld wijzigen van een dagelijks naar een wekelijks backupschema.

Wil je toch liever een backup maken zonder video’s, omdat je gemerkt hebt dat het toch wel heel veel opslagruimte inneemt? Schakel de video’s dan uit via Instellingen > Chats > Reservekopie. Zorg ervoor dat de schakelaar bij Inclusief video’s uit staat.

WhatsApp backup: liever via Wi-Fi

In de instellingen voor reservekopieën waarschuwt WhatsApp ervoor dat je het beste alleen via Wi-Fi backups kunt maken, maar hiervoor moet je wel eerst bepaalde instellingen in je iPhone veranderen. Je moet namelijk uitschakelen dat iCloud Drive informatie via je mobiele databundel verstuurt.

Je past dit als volgt aan:

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk. Scroll helemaal naar onderen tot het kopje iCloud Drive. Zet de schakelaar daar uit.

Door deze schakelaar uit te zetten, kan WhatsApp geen backup meer maken via het mobiele netwerk. Hou er wel rekening mee dat dit ook geldt voor alle andere apps die gebruikmaken van iCloud Drive. Meer over het beperken van mobiele data in iCloud Drive lees je in onze tip.

