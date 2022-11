Wil je niet dat je contactpersonen kunnen zien wanneer jij voor het laatst online geweest bent in WhatsApp? De Laatst gezien-functie is eenvoudig uit te schakelen. En je kunt zelfs je hele online status uitschakelen, zodat niemand ziet dat je online bent. In deze tip lees je hoe je dat doet.

In WhatsApp voor de iPhone kunnen anderen standaard zien wanneer je voor het laatst online bent geweest. Ook als je WhatsApp open hebt op je iPhone, kunnen anderen dat zien dankzij je online status. Probeer je iemand te negeren of heb je ruzie met iemand, dan kan het handig zijn als anderen je status niet kunnen zien. Gelukkig kun je in WhatsApp het laatst gezien-tijdstip verbergen en ook de online status uitschakelen en wij laten zien hoe dat moet.

Wat is Laatst gezien-status?

Met de Laatst gezien-status kunnen je contacten zien wanneer jij voor het laatst online geweest bent in WhatsApp. Hierdoor zien mensen wanneer je WhatsApp voor het laatst gebruikt hebt. Dit kan soms handig zijn, maar ook ongewenst als je bijvoorbeeld een bepaald bericht niet wil beantwoorden. Door deze functie uit te schakelen, kunnen contactpersonen niet klagen dat je wel online geweest bent maar het bericht niet beantwoord hebt.

Laatst gezien-status in WhatsApp uitschakelen

Volg deze stappen om de Laatst gezien-status in WhatsApp uit te schakelen:

Open WhatsApp op je iPhone. Tik onderin de app op Instellingen. Tik op Account > Privacy. Bovenin het scherm zie je de optie Laatst gezien of Laatst gezien en online. Tik hierop. Je kunt nu bepalen of iedereen, alleen je contacten of niemand je laatst gezien-status mag zien. Er is ook een optie genaamd Mijn contacten, behalve.

De optie Iedereen betekent dat ook mensen die niet in jouw adresboek staan kunnen zien wanneer jij voor het laatste online geweest bent, terwijl dit bij Mijn contacten alleen geldt voor de mensen in je adresboek. Met de optie Mijn contacten, behalve bepaal je welk specifiek contact jouw laatst gezien-status niet mag zien. Je kan ook iedereen aanvinken, met uitzondering van degene waarvan je wél wil dat hij of zij het ziet (zoals je partner). Schakel je de functie helemaal uit (Niemand), dan kun je ook bij andere contacten niet zien wanneer zij voor het laatst online geweest zijn.

Wie kan zien dat je online bent in WhatsApp

Sinds najaar 2022 is aan de instelling voor Laatst gezien ook je online-status gelinkt. Je kan dus ook aangeven wie mag zien dat je online bent. Standaard staat dit ingeschakeld. Het woordje Online verschijnt normaal gesproken onder je naam, bovenaan in een chatgesprek. Dit verschijnt alleen bij je contactpersonen als zij naar een chat met jou gaan en jij op dat moment WhatsApp op je telefoon open hebt.

Je kunt ervoor kiezen om ook deze online status te verbergen. Dit is dus gekoppeld aan je instelling voor Laatst gezien. Je past het als volgt aan:

Open WhatsApp en ga naar Instellingen > Privacy. Tik op Laatst gezien en online. Onder het kopje Wie kan zien dat ik online ben, kies je de gewenste instelling. Je hebt de keuze uit Iedereen of Zelfde als laatst gezien. Kies voor die tweede optie.

Kies je dus voor Zelfde als laatst gezien, dan neemt je online status je instelling voor Laatst gezien over. Heb je daar volgens de eerdere stappen gekozen voor Mijn contacten, dan zien alleen jouw contacten of je online bent of niet. Heb je bij Laatst gezien gekozen voor Niemand, dan ziet ook niemand je online status.

Hou er rekening mee dat als niemand jouw online status kan zien, jij dit ook van niemand anders kan zien. Een ander aspect waar je rekening mee moet houden, is dat je chatpartner wel kan zien als je aan het typen bent. Dit is alleen zichtbaar in het gesprek waar je daadwerkelijk aan het typen bent.

Wil je alles weten over WhatsApp en privacy? Lees dan onze gids waarin we ook onderwerpen als beveiliging en encryptie aan de orde stellen.

