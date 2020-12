WhatsApp die je later nog eens wilt teruglezen kun je markeren met een ster. In deze tip laten we zien hoe je losse chatberichten kunt markeren als favoriet en vervolgens weer terugvindt.

Sommige berichten die je via WhatsApp ontvangt zou je graag later nog eens willen bekijken. Maar vooral in groepsgesprekken kunnen dergelijke chatberichten snel weer uit beeld verdwijnen in de constante stroom aan berichtjes. Daarom laat WhatsApp je berichten markeren met een ster, zodat je ze op elk moment kunt terugvinden. Het markeren van een ster is heel gemakkelijk en het bekijken van alle gemarkeerde favorieten ook.

WhatsApp-berichten markeren met een ster

Een bericht markeren met een ster gaat als volgt:

Kies een bericht uit en houd je vinger er even op. In het menu dat verschijnt kies je Met ster markeren. Je kunt zowel berichten van jezelf als van anderen op deze manier markeren.

Gemarkeerde WhatsApp-berichten terugvinden

Uiteraard wil je de gemarkeerde berichten ook weer kunnen terugvinden:

Tik rechtsonder op Instellingen. Bovenin de lijst zie je berichten met ster, te herkennen aan het gele icoontje. Hier zie je een opsomming van alle berichten die je ooit met ster hebt gemarkeerd.

Door op een gemarkeerd bericht te tikken in dit overzicht, verschijnt automatisch het chatvenster. Het gemarkeerde bericht wordt op dat moment donkergrijs zodat je het beter kunt herkennen.

Je kunt ook naar een specifieke WhatsApp-groep gaan en bovenin op de groepsnaam tikken. Via Berichten met ster kun je zien welke berichten je binnen deze groep met een ster hebt gemarkeerd.

Wil je liever personen als favoriet markeren in WhatsApp, dan kan dat ook. Je kunt bepaalde conversaties en personen vastpinnen aan de bovenkant, zodat ze altijd meteen in beeld zijn bij het opstarten van de app. Hiervoor veeg je in de lijstweergave van chats naar rechts en kies je Maak vast.

