Als je over wil stappen van WhatsApp naar een andere chatapp, wil je liever niet dat al je gesprekken verloren gaan. Gelukkig is er soms een manier om WhatsApp gesprekken over te zetten of op zijn minst te bewaren. Ook als je overstapt op een nieuwe iPhone kan je je WhatsApp chats overzetten.

WhatsApp chats overzetten

WhatsApp is voor veel mensen het belangrijkste communicatiemiddel met vrienden en familie. Je wil daarom niet dat je WhatsApp chats verloren gaan, bijvoorbeeld bij een nieuw toestel of zelfs als je overstapt naar een andere chatapp. Gelukkig is er een aantal manieren om ervoor te zorgen dat je je WhatsApp gesprekken veilig kan overzetten, al verschilt de manier wel per situatie.

WhatsApp overzetten bij een nieuwe iPhone

Heb je onlangs een nieuwe iPhone gekocht? Dan kun je zonder problemen al je WhatsApp gesprekken overzetten. Al je gesprekken worden doorgaans op twee plekken bewaard:

In de WhatsApp backup op iCloud. Via de instellingen van WhatsApp kun je inschakelen dat WhatsApp automatisch een reservekopie maakt.

Als onderdeel van je iCloud-reservekopie of een lokale backup op Mac of pc.

Meestal worden je chats automatisch overgezet bij het terugzetten van een iCloud-backup. Je gesprekken verschijnen dan vanzelf zodra je WhatsApp weer opent.

Bekijk ook Zo maak je een iCloud backup van je iPhone of iPad (reservekopie) Hoe maak je een iCloud backup op de iPhone en iPad? Wat zit er allemaal in een iCloud backup en hoe zet je deze weer terug op je iPhone of iPad? In deze tip lees je er alles over!

Is dat niet het geval, dan kun je de individuele backup van WhatsApp terugzetten vanuit iCloud. Dit kan bijvoorbeeld ook als je WhatsApp van je iPhone verwijdert en later weer terugzet. Je hoeft dan dus niet een complete iPhone-backup te herstellen. Dit kan ook van pas komen als je per ongeluk een compleet gesprek verwijderd hebt. Je hoeft dan alleen maar WhatsApp te verwijderen, opnieuw te installeren en een backup terug te zetten (die gemaakt is voordat je het gesprek per ongeluk verwijderde).

Hoe je een WhatsApp backup terug kan zetten, lees je in onze tip.

WhatsApp chats overzetten naar je computer

Je kan ook WhatsApp chats exporteren. Hierdoor verstuur je als het ware een kopie naar bijvoorbeeld je computer. Het complete gesprek wordt dan als tekstbestand in een zip-bestand gezet, al dan niet met foto’s en video’s erbij. Op deze manier kan je je WhatsApp chats overzetten naar een computer om ze daar veilig te bewaren. Dit is vooral handig als backup en als je WhatsApp eens wil opruimen.

Bekijk ook Zo kun je WhatsApp-chats exporteren (met foto's en video) In WhatsApp kun je gemakkelijk chatgesprekken exporteren als zip-bestand, zodat je het gesprek kan bewaren op je computer. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en wat de mogelijkheden er van zijn.

Als je WhatsApp op de desktop wil gebruiken, dan kan je daar de exporteerfunctie niet voor gebruiken. In dat geval download je de desktopapp of gebruik je WhatsApp Web. Je gesprekken worden dan gesynchroniseerd met je iPhone, zodat je vanaf je computer berichten kan sturen en ontvangen. De gesprekken worden echter niet zomaar overgezet, want je iPhone moet altijd in verbinding blijven.

WhatsApp gesprekken overzetten naar andere chatapp

Een laatste situatie is als je wil overstappen naar een andere chatapp. In de meeste gevallen kun je je WhatsApp gesprekken niet overzetten naar een andere chatapp, zoals Signal. Je zult dan dus weer van voor af aan moeten beginnen. Wil je toch terug kunnen lezen in een eerder WhatsApp-gesprek, dan raden we het gebruik van de exporteerfunctie van WhatsApp aan.

Er is één uitzondering waarbij het overzetten van WhatsApp gesprekken wél kan: bij Telegram. Sinds januari 2021 heeft Telegram een functie waarmee je WhatsApp chats kan importeren. Dit werkt via een trucje met de eerder genoemde exporteerfunctie. Telegram herkent het zip-bestand en zet alle individuele berichten met oorspronkelijke ontvangstdatum en tijd in een chat naar keuze.

Het overzetten van WhatsApp gesprekken naar Telegram doe je zo:

Controleer eerst of Telegram geüpdatet is naar minimaal versie 7.4. Open daarna WhatsApp en kies de chat die je wil importeren naar Telegram. Tik bovenaan op de naam en scroll naar onderen en kies voor Exporteer chat. Kies ervoor of je met of zonder media wil exporteren. Het deelmenu verschijnt. Kies nu voor Telegram. Zie je Telegram niet? Scroll in het rijtje apps dan helemaal naar rechts en tik op de puntjes om Telegram toe te voegen. Kies het Telegram-contact waarin je je WhatsApp gesprek wil importeren. Het importeren wordt gestart.

Hou er rekening mee dat de gehele gespreksgeschiedenis bij elkaar in een Telegram-chat geplaatst wordt. Je WhatsApp-berichten verschijnen dus niet tussen eventuele eerdere Telegram-berichtjes. Wel geeft dit je de mogelijkheid om in een Telegram-chat terug te lezen in de conversatie die je oorspronkelijk via WhatsApp gevoerd hebt. Hou er ook rekening mee dat je WhatsApp gesprek daarna niet gesynchroniseerd wordt met Telegram. Nieuwe berichten in WhatsApp verschijnen dus niet ook tegelijkertijd in het Telegram-gesprek.

