Je kunt met Siri een WhatsApp-bericht sturen of voorlezen, maar je kan ook bellen. In dit artikel leggen we je uit hoe je alle WhatsApp-handelingen met Siri uitvoert en welke commando's je moet uitspreken.

WhatsApp met Siri

Met Siri kun je het weerbericht opvragen of je HomeKit-accessoires bedienen, maar je kunt de slimme assistent ook gebruiken voor allerlei externe apps. WhatsApp is daar een goed voorbeeld van. In deze tip lees je hoe WhatsApp met Siri werkt en wat de mogelijkheden zijn.

Wat heb ik nodig voor Siri en WhatsApp?

Om WhatsApp met Siri te kunnen gebruiken, moet je wel aan twee voorwaarden voldoen. Allereerst moet je iPhone bijgewerkt zijn naar minimaal iOS 10. Ook moet je de meest recente versie van WhatsApp geïnstalleerd hebben en moet je Siri-ondersteuning voor WhatsApp inschakelen:

Ga naar de Instellingen-app. Tik op Siri en zoeken. Ga naar WhatsApp, helemaal onderaan de lijst van je geïnstalleerde apps. Zet de schakelaar bij Gebruik met Siri aan.

Bekijk ook Zo werkt Siri met apps van derden Je kunt met Siri ook spraakopdrachten geven aan apps van derden. Maar hoe zie je welke apps daarvoor geschikt zijn? In dit artikel leggen we dat uit en lees je ook hoe je Siri met apps gebruikt.

Hoe kan ik een WhatsApp bericht versturen met Siri?

Nadat je bovenstaande stappen hebt doorlopen, is het versturen van een WhatsApp-bericht via Siri heel gemakkelijk. Volg onderstaande stappen om een WhatsApp-bericht te sturen:

Roep Siri op door de homeknop of zijknop op de iPhone X of nieuwer ingedrukt te houden of maak gebruik van Hé, Siri. Spreek de volgende (of een soortgelijke) opdracht uit: “Stuur een WhatsApp-bericht naar Gonny van der Zwaag”. Belangrijk is dat je de volledige naam van het contactpersoon uitspreekt zoals deze in je contactenlijst staat. Je kunt ook eerst het volgende zeggen: “Stuur een WhatsApp-bericht”. Siri vraagt daarna naar wie je het wil sturen. Spreek dan de volledige naam in. Wil je een bericht sturen naar een groepsgesprek, spreek dan duidelijk de volledige naam van het groepsgesprek uit. Spreek daarna de boodschap in. Belangrijk om te weten is dat je je bericht moet dicteren, inclusief komma’s en vraagtekens. Het bericht wordt op het scherm getoond en er wordt gevraagd of het verstuurd mag worden. Bevestig dit met “Ja”. Je kunt het bericht ook nog wijzigen door te antwoorden met “Wijzig bericht”. Spreek daarna het verbeterde bericht in.

Hoe kan ik ongelezen WhatsApp bericht voorlezen met Siri?

Siri kan ook je ongelezen WhatsApp-berichten voorlezen. Hiervoor heb je minimaal iOS 10.3 nodig. Om een bericht voor te laten lezen, doe je het volgende:

Roep Siri op door de homeknop of zijknop op de iPhone X en nieuwer ingedrukt te houden of maak gebruik van Hé, Siri. Spreek de volgende opdracht uit: “Lees mijn nieuwe WhatsApp-berichten voor”. Belangrijk hierbij is dat je exact deze tekst uitspreekt. Je kunt ook vragen naar het meest recente bericht van een contactpersoon. Siri zegt vervolgens van wie je allemaal een nieuw en ongeopend WhatsApp-bericht gekregen hebt. Na elk contactpersoon vraagt Siri of je wil antwoorden. Wil je dit niet, dan leest WhatsApp het volgende ongelezen bericht voor of stopt met voorlezen als er geen nieuwe berichten zijn.

Hou er rekening mee dat het voorlezen van berichten niet mogelijk is als de schermvergrendeling van WhatsApp (met Touch ID of Face ID) ingeschakeld is. Siri geeft in dat geval aan dat het voorlezen van nieuwe berichten niet beschikbaar is.

Hoe kan ik bellen met Siri via WhatsApp?

Tot slot kun je Siri ook gebruiken om telefoongesprekken te starten in WhatsApp. Dit werkt zowel voor normale telefoongesprekken als videogesprekken.

Roep Siri op door de homeknop of de zijknop op de iPhone X of nieuwer ingedrukt te houden of maak gebruik van Hé, Siri. Spreek de volgende opdracht uit voor een telefoongesprek: “Bel Gonny van der Zwaag via WhatsApp”. Spreek de volgende opdracht uit voor een videogesprek: “Start een videogesprek met Gonny van der Zwaag via WhatsApp”.

Het is niet mogelijk om via Siri direct te groepsbellen via WhatsApp. Nadat je iemand belt via WhatsApp, moet je handmatig extra personen toevoegen. In onze tip over WhatsApp bellen lees je meer over de mogelijkheden.

Bekijk ook Zo kun je met WhatsApp gratis bellen en videobellen Via WhatsApp kun je gratis bellen of videogesprekken voeren. Dit kan zowel één-op-één als met een groep van maximaal vier mensen. In deze tip lees je alles over bellen met WhatsApp.

Je gebruikt Siri ook als je WhatsApp met CarPlay gebruikt. Je spreekt dan alle berichten in en laat de berichten voorlezen. Alles over hoe je CarPlay WhatsApp gebruikt, lees je in ons aparte artikel.

Bekijk ook Zo gebruik je WhatsApp met CarPlay: alles over veilig whatsappen in de auto WhatsApp werkt in CarPlay in de auto, zodat je tijdens het rijden op een veilige manier berichten kunt versturen of laten voorlezen. Maar hoe moet je WhatsApp in CarPlay instellen en wat is er allemaal mogelijk?

Meer tips voor WhatsApp

Meer WhatsApp tips? Check ons overzicht waarin we alle WhatsApp tips en gidsen op een rij zetten.