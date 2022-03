Wil je je WhatsApp-account wissen en eventueel overstappen naar een andere dienst, dan lees je in deze tip hoe je dat het beste aanpakt. Alles over het wissen van WhatsApp lees je hier.

WhatsApp account wissen

Heb je genoeg van WhatsApp? Word je gek van al die groepsberichten of wil je overstappen op iMessage, Telegram of een andere veilige chat-app? Er kunnen allerlei redenen zijn voor het wissen van je WhatsApp-account. Wat je reden ook is, met onderstaande stappen kun je WhatsApp snel en veilig verwijderen. Het is ook mogelijk om alleen je telefoonnummer voor WhatsApp te wijzigen.

Hoe kan ik WhatsApp verwijderen?

Wil je WhatsApp-account verwijderen, dan is het verstandig om eerst je gegevens te downloaden. Denk aan je gesprekken, maar ook aan de gegevens die WhatsApp over je heeft verzameld. In onze tip over WhatsApp gegevens downloaden, lees je hoe je dat doet. Wil je je gesprekken bewaren, dan kun je het beste je WhatsApp-chats exporteren. Heb je dit gedaan, volg dan deze stappen:

Open WhatsApp. Ga naar het Instellingen-tabblad en tik op Account > Verwijder mijn account. Voer ter bevestiging je mobiele nummer in. Voer dit in vanaf de extensie. In Nederland begin je dus met ‘6’. Doorloop de verdere stappen die in beeld verschijnen.

Let op dat het verwijderen van je account niet ongedaan kan worden gemaakt. Doe dit dus alleen als je het écht wil en WhatsApp niet meer wil gebruiken. Wil je alleen je WhatsApp telefoonnummer wijzigen, volg dan de stappen in onze aparte tip.

Bekijk ook WhatsApp: telefoonnummer wijzigen in de iPhone-app Heb je een ander telefoonnummer gekregen en wil je dit in WhatsApp aanpassen? Dat kan! Met de stappen uit dit artikel zet je je WhatsApp-account over naar een ander nummer, inclusief vrienden, groepen, foto's en instellingen. Zo pak je het aan.

Hoe kan ik WhatsApp van mijn iPhone verwijderen?

Nu je je account gewist hebt, heb je niet zoveel meer aan de app. Je moet deze nu dus nog van je iPhone verwijderen:

Ga naar het beginscherm en houd het WhatsApp-symbool ingedrukt totdat deze gaat wiebelen. Tik nu op het kruisje in de hoek van het symbool. Bevestig je keuze om de app te verwijderen.

Houd er rekening mee dat alleen het verwijderen van de app niet genoeg is voor het verwijderen van je account.

Welke gegevens worden bij het verwijderen van mijn WhatsApp-account gewist?

Als je je account bij WhatsApp wist, worden bepaalde gegevens verwijderd:

Accountgegevens en profielfoto.

Chatgeschiedenis, zowel uit je telefoon als uit je iCloud-reservekopie.

WhatsApp-groepen. Je wordt hierdoor verwijderd uit alle groepen waar je in zat. Andere deelnemers blijven nog wel in de groep.

Houd ook rekening met deze gevolgen na het verwijderen van je WhatsApp-account:

Je hebt niet langer toegang tot je account.

Het kan maximaal 90 dagen duren voordat al je gegevens van de WhatsApp-servers zijn verwijderd.

Je persoonsgegevens die worden gedeeld met Facebook zullen worden verwijderd.

Sommige gegevens worden mogelijk bewaard voor juridische doeleinden.

Kopieën van bepaalde info kan in de WhatsApp-database bewaard blijven. Deze zijn niet gekoppeld aan jouw persoonsgegevens.

De berichten die je naar anderen hebt gestuurd, blijven zichtbaar op het toestel van de ontvangers.

Let er dus op dat je door het verwijderen van je account, niet de berichten op de toestellen van de ontvangers verwijdert. Wil je WhatsApp-berichten verwijderen, dan is daar een andere manier voor.

Bekijk ook Foutje gemaakt? Zo verwijder je WhatsApp-berichten voor iedereen Heb je per ongeluk een WhatsApp-bericht naar de verkeerde persoon gestuurd? Je kunt een WhatsApp-bericht terugtrekken. In deze tip lees je hoe je een WhatsApp-bericht voor iedereen verwijdert.

Als je alleen je iPhone wil verkopen, is het niet nodig om je hele WhatsApp-account te verwijderen. Het terugzetten naar de iPhone-fabrieksinstellingen is dan genoeg. In onze tip lees je meer over het verkoopklaar maken van je iPhone.

Bekijk ook Oude iPhone verkoopklaar maken, hoe doe je dat? Je wilt je iPhone verkoopklaar maken, zodat je een zo goed mogelijke prijs ervoor krijgt. Met deze 6 tips haal je het maximale eruit.

WhatsApp telefoonnummer wijzigen

Heb je een nieuw telefoonnummer gekregen? Dan gelden er andere stappen. WhatsApp heeft het eenvoudig gemaakt om je nummer aan te passen. Al je gesprekken blijven dan intact en alle gegevens worden overgezet naar je nieuwe nummer. In onze tip over het wijzigen van je nummer in WhatsApp lees je de exacte stappen.

Bekijk ook WhatsApp: telefoonnummer wijzigen in de iPhone-app Heb je een ander telefoonnummer gekregen en wil je dit in WhatsApp aanpassen? Dat kan! Met de stappen uit dit artikel zet je je WhatsApp-account over naar een ander nummer, inclusief vrienden, groepen, foto's en instellingen. Zo pak je het aan.