WhatsApp Web is de webversie van WhatsApp, zodat je ook vanaf een computer berichtjes naar vrienden kan sturen. In deze gids leggen we je uit wat er allemaal mogelijk is met WhatsApp Web en hoe je het in combinatie met een iPhone gebruikt.

WhatsApp is de populaire chat-app op je iPhone en andere smartphones, maar via WhatsApp Web kun je ook berichten sturen vanaf je browser. Het werkt ook met de iPhone op de Mac en Windows, nagenoeg vanuit elke browser. Bijna alle functies van WhatsApp op de iPhone kun je gebruiken in je browser, zodat je ongestoord kunt blijven appen. Hoe werkt WhatsApp Web en wat zijn de mogelijkheden?

Wat heb ik nodig voor WhatsApp Web?

Je kunt met WhatsApp Web chatten met je WhatsApp-vrienden vanaf je computer. Hiervoor wordt je webbrowser gebruikt, dus je hoeft geen aparte app te downloaden. In principe kun je op die manier ook WhatsApp gebruiken in Safari op je iPad. Je hebt toegang tot alle gesprekken op je iPhone, waardoor je naadloos van het ene naar het andere apparaat kunt overgaan. Het werkt zelfs als je iPhone uit staat, maar dan moet je wel eerst een koppeling hebben gemaakt.

Dit heb je nodig om WhatsApp Web te kunnen gebruiken:

Gekoppeld WhatsApp-account.

Mac of pc met Chrome, Firefox, Opera, Safari of Microsoft Edge.

Actieve internetverbinding.

WhatsApp Web werkt ook in combinatie met een Android-toestel, maar in deze gids focussen we op het gebruik met een iPhone.

WhatsApp Desktop: een app voor je compute r

Gebruik je liever een app op je pc of Mac? In dat geval kun je WhatsApp Desktop downloaden. Qua functionaliteit lijkt de app op WhatsApp Web. Het verschil is dat de app bij je programma’s staat en echt werkt als losse app in plaats van als browsertabblad. In onze aparte tips over WhatsApp op de Mac en WhatsApp op Windows lees je precies wat je nodig hebt en hoe je dit gebruikt.

WhatsApp Desktop heeft de toekomst. De app kan ook werken zonder dat je iPhone actief is. Lees meer over deze functie in ons artikel over WhatsApp Desktop.

Hoe gebruik je WhatsApp Web?

Je kunt de webversie van WhatsApp als volgt gebruiken om te chatten:

Ga in de webbrowser op je computer naar web.whatsapp.com Open WhatsApp op de iPhone en druk op Instellingen > Gekoppelde apparaten. Tik op de groene knop met Koppel apparaat. Richt de camera van je iPhone op de QR-code getoond in de webbrowser.

Als je een browser hebt gekoppeld aan WhatsApp, dan kun je later gewoon naar web.whatsapp.com gaan om de dienst te gebruiken. Je hoeft niet telkens opnieuw de QR-code te scannen, mits je de optie Aangemeld blijven hebt aangevinkt. Bij de WhatsApp-instellingen op je iPhone kun je zien welke browsers toegang hebben en wanneer ze voor het laatst actief zijn geweest. Eventueel kun je je met één klik afmelden op alle computers waarop je WhatsApp Web hebt gebruikt.

Mogelijkheden WhatsApp Web

WhatsApp Web gebruik je voor het versturen en ontvangen van berichten. Daarnaast kun je ook afbeeldingen, documenten en video’s delen. Naast het versturen van een getypt bericht, kun je ook een gesproken WhatsApp-bericht opnemen of een gif versturen. Er is ook een zoekfunctie beschikbaar en je vindt alle WhatsApp Status-berichten ook gewoon in de browser via het icoontje linksboven. Ook spraakberichten sturen kan gewoon vanuit de browser.

Hou er wel rekening mee je bij het gebruik van WhatsApp Web altijd een tabblad open moet hebben staan in je browser om bijvoorbeeld meldingen van nieuwe berichten te kunnen ontvangen. Zodra je de browser of het tabblad afsluit, krijg je ook geen nieuwe WhatsApp-berichten meer binnen.

Instellingen WhatsApp Web aanpassen

Als je eenmaal ingelogd bent, zie je meteen aan de linkerkant al je chats. Net als in de iOS-app, kun je in WhatsApp Web instellingen aanpassen:

Klik linksboven op de drie verticale stipjes. Kies vervolgens voor Instellingen. Je hebt hier de mogelijkheid om meldingen in te stellen, een achtergrond te kiezen en je bekijkt je geblokkeerde contacten.

WhatsApp Web interface

Bij meldingen heb je verschillende opties. Zo stel je geluiden in en bepaal je of er ook een voorvertoning van het bericht getoond wordt. Mogelijk moet je de meldingen wel eerst activeren in je browser. Er verschijnt automatisch een pop-up met de mededeling of je deze wil inschakelen. Afhankelijk van je browser moet je op Sta toe klikken om de meldingen in te schakelen.

WhatsApp Web toestemming geven voor meldingen

Meer WhatsApp tips? Check ons overzicht waarin we alle WhatsApp tips en gidsen op een rij zetten.

