Als je een WhatsApp-bericht naar een verkeerde persoon gestuurd hebt, dan is er nu de mogelijkheid om dit bericht terug te trekken. WhatsApp biedt je namelijk de mogelijkheid om een WhatsApp-bericht voor iedereen in het gesprek te verwijderen. Lees hier hoe dit werkt.

WhatsApp bericht verwijderen voor iedereen

Je had in WhatsApp altijd al de mogelijkheid om berichten in een chat te verwijderen, maar het bericht werd dan alleen van jouw eigen toestel gewist. Nu is het in WhatsApp ook mogelijk om een bericht compleet te verwijderen, zodat deze ook niet meer te zien is op het toestel van de ontvanger. Je hebt hiervoor 4096 seconden (oftewel ruim 68 minuten) de tijd nadat het bericht verzonden is, dus je hoeft niet meteen in paniek te raken, als je bericht een foutje bevat of naar de verkeerde persoon verzonden is. Maar je moet ook niet te lang wachten. Het terugtrekken van berichten werkt daarnaast ook in groepsgesprekken.

Zo kun je een WhatsApp-bericht wissen

Om je bericht voor iedereen in de chat te verwijderen, moet je binnen bepaalde tijd handelen, want het kan alleen binnen 68 minuten na het verzenden van het bericht.

Zo verwijder je een WhatsApp-bericht voor iedereen:

Open de chat waarin het desbetreffende bericht staat. Hou het te verwijderen bericht ingedrukt. Tik daarna in het menu op Verwijder. Vink eventueel meerdere berichten aan die je wil verwijderen. Kies onderaan voor het prullenbakje en selecteer de optie Verwijder voor iedereen.

Het bericht zal nu worden verwijderd op je eigen toestel en die van de ontvanger(s). Een verwijderd bericht is te herkennen aan de grijze tekst U hebt dit bericht verwijderd. Als ontvangers het bericht nog niet geopend hebben, dan wordt ook de melding op het toegangsscherm verwijderd.

Het verwijderen geldt niet alleen voor tekstberichten, maar ook voor foto’s, video’s, gifs, audioberichten en locaties. Onthou dus dat het verwijderen alleen werkt binnen 68 minuten nadat het bericht verzonden is, waardoor het bericht in de tussentijd wel gelezen kan zijn. Ook heeft de ontvanger een recente versie van WhatsApp nodig.

Naast het verwijderen van een bericht voor alle ontvangers, kun je ook het bericht alleen voor jezelf uit de chat verwijderen.

