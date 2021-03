Met WhatsApp Desktop kun je ook vanaf je computer berichten naar je WhatsApp-contacten versturen. Wat zijn de mogelijkheden van WhatsApp Desktop en hoe gebruik je WhatsApp op je computer? In deze gids de complete uitleg over WhatsApp Desktop voor Windows en Mac.

WhatsApp op de computer

WhatsApp is beschikbaar op allerlei platformen: op smartphones, via de webbrowser en als desktop-app voor Mac en Windows. Op elk toestel heb je nagenoeg dezelfde mogelijkheden, al werken sommige functies net even anders. In deze gids leggen we je alles uit over WhatsApp Desktop, waarmee je kan blijven appen, zelfs als je iPhone even niet binnen handbereik is. Hoe installeer je WhatsApp Desktop-app en hoe gebruik je de app?

Wat is WhatsApp Desktop?

WhatsApp op de desktop is een aparte app die beschikbaar is voor de Mac en Windows. De app zorgt ervoor dat je vanaf de computer berichten kunt sturen naar al je WhatsApp-contacten, zodat je niet continu je telefoon erbij hoeft te pakken om te chatten met je vrienden. Alle berichten worden gesynchroniseerd en ook je contacten zijn zichtbaar in de desktopversie van WhatsApp. Het werkt dan ook op een soortgelijke manier als de webversie van WhatsApp genaamd WhatsApp Web, die je bijvoorbeeld voor WhatsApp op iPad gebruikt.

De achterliggende techniek van WhatsApp Desktop is hetzelfde als WhatsApp Web. Dat betekent ook dat berichten in feite vanaf je iPhone doorgestuurd worden naar je computer. Je iPhone moet dan ook een actieve internetverbinding hebben en voldoende opgeladen zijn.

Waar kan ik WhatsApp Desktop downloaden?

De desktop-app van WhatsApp download je via de website van WhatsApp of via de Mac App Store. Als je WhatsApp uit de Mac App Store downloadt, let er dan op dat je wel de officiële versie installeert. Er zijn ook allerlei onofficiele versies beschikbaar. Wil je er zeker van zijn dat je de enige echte WhatsApp Desktop hebt, download hem dan via deze link.

De versie in de Mac App Store en via de website van WhatsApp, is identiek. Het voordeel van de Mac App Store-versie is dat je de updates te zien krijgt in de Mac App Store, inclusief update-omschrijving. Qua functies werken beide versies echter hetzelfde. Heb je een Windows-pc, dan kun je voor de download alleen terecht op de website van WhatsApp.

Voor WhatsApp op de Mac heb je minimaal OS X Mavericks nodig. WhatsApp Windows vereist Windows 8 of hoger. WhatsApp Desktop is niet beschikbaar voor Linux. Meer over WhatsApp Mac lees je in onze aparte tip. We hebben ook een aparte tip over WhatsApp Windows.

Hoe kan ik WhatsApp Desktop op de computer installeren?

Nadat je WhatsApp voor de desktop gedownload hebt, installeer je het programma op je computer. Volg daarna onderstaande stappen:

Open de desktop-app van WhatsApp. Je ziet nu een QR-code in beeld, zoals te zien op onderstaande afbeelding. Open nu WhatsApp op je iPhone.

Ga op je iPhone naar Instellingen > WhatsApp Web/Desktop. Tik op Koppel een apparaat. Bevestig dat je een apparaat wil koppelen met Touch ID of Face ID. Scan nu met je iPhone de code die in de desktop-app van WhatsApp verschijnt. Wil je aangemeld blijven nadat je de app op je desktop afgesloten hebt, vergeet dan niet het hokje Aangemeld blijven aan te vinken in de desktopapp.

Om de desktop-app van WhatsApp te gebruiken is wel een constante verbinding met je iPhone vereist, net als bij de webversie van WhatsApp. Zorg er dus voor dat je iPhone een werkende internetverbinding heeft. Om data te besparen is een constante wifiverbinding het beste.

Wat zijn de mogelijkheden van WhatsApp Desktop?

Met WhatsApp Desktop kan je nagenoeg alles doen wat je ook met WhatsApp op de iPhone en andere smartphones doet:

Berichten versturen naar je contacten en groepen

Bijlages versturen zoals foto’s, documenten, links en contactinformatie

Gesproken audiobericht versturen

Emoji, stickers en gifs versturen

Bellen en videogesprekken voeren

Contact- en berichtinformatie bekijken (zoals de gelezen-status)

WhatsApp Status-posts bekijken

Instellingen aanpassen voor meldingen en chatachtergrond

Donkere modus in- of uitschakelen

Berichten doorzoeken

Chats (de)archiveren

Dit zijn de functies die momenteel nog niet beschikbaar zijn op de desktop:

Bellen en videogesprekken voeren met groepen

Je huidige of live locatie delen

WhatsApp Status berichten maken

Foto’s bewerken en markeren

Hoe moet ik WhatsApp op de computer gebruiken?

WhatsApp op de Mac en pc ziet er meteen herkenbaar uit. Aan de linkerkant vind je het complete chatoverzicht, terwijl je aan de rechterkant het geselecteerde gesprek vindt. Het is niet nodig om WhatsApp continu op de voorgrond te laten staan, want de app werkt ook gewoon in de achtergrond. Je kunt WhatsApp op de Mac dus gewoon wegklikken via het rode kruisje. Met pushberichten blijf je op de hoogte van nieuwe berichten.

Hoe werkt WhatsApp desktop met foto’s, video’s, documenten en contacten?

Je vindt verder bijna alle opties die je ook in WhatsApp op je smartphone vindt: je kunt afbeeldingen versturen, foto’s maken en documenten uitwisselen. Dit werkt zo:

Selecteer in een chat het paperclip-icoontje linksonder, naast het invulveld. Vervolgens verschijnen er vijf opties: Foto’s en video, Camera, Document, Contact en Ruimte.

Bij Foto’s en video kun je willekeurige afbeeldingen op je computer uitkiezen om te versturen. Bij Camera wordt de ingebouwde camera van je desktop geactiveerd (indien aanwezig), terwijl je bij Document een PDF- of Office-bestand kunt versturen. Kies je voor Contact, dan verschijnt een pop-up met je WhatsApp-contacten. Vink het contact aan dat je wil versturen. Handig als iemand een telefoonnummer van een WhatsApp-contact niet heeft. Om een foto te versturen kun je deze ook simpelweg naar het juiste gesprek slepen.

Voordat je de afbeelding verstuurt, kun je een onderschrift toevoegen of nog extra afbeeldingen bijvoegen.

Gesproken bericht versturen met WhatsApp desktop

Naast het invoerveld in de chats vind je een microfoontje. Hiermee kun je gesproken berichten maken en versturen. Dit werkt als volgt:

Selecteer een chat en klik op het microfoontje. De geluidsopname gaat direct van start. Om de opname te versturen, klik je op het groene vinkje. Om de opname te annuleren, klik je op het rode kruisje.

Bellen met WhatsApp Desktop

Sinds maart 2021 kun je ook bellen via de desktop-app van WhatsApp. Dit wordt alleen nog ondersteund in één-op-één gesprekken en niet in groepen. Je kan zowel met alleen audio als ook videobellen. Bellen op de desktop werkt zo:

Zorg er eerst voor dat je de benodigde apparatuur hebt als dit niet standaard op je computer aanwezig is. Je hebt een microfoon en camera nodig. Open WhatsApp op de desktop en kies de chat waarmee je wil bellen. Druk in de chat op de belknop. Er wordt een apart venster geopend, zodat het gesprek altijd zichtbaar is.

WhatsApp Desktop: chats archiveren en berichtinformatie bekijken

Ook alle andere standaardfuncties van WhatsApp zijn beschikbaar. Zo kun je van elk bericht de afzonderlijke informatie bekijken, door op het pijltje bij het bericht te klikken. Hier bekijk je wanneer een bericht afgeleverd en gelezen is. Verder vind je bij de chats nog verschillende opties. Klik je op het pijltje naast elke chat in het chatoverzicht, dan kun je daar chats archiveren, vastzetten, verwijderen, dempen of als ongelezen markeren.

Tot slot is het ook mogelijk om zelf je info-blokje aan te passen door op je eigen foto te klikken. Je kunt hier bovendien je profielafbeelding en naam wijzigen.

WhatsApp op de Mac en WhatsApp op Windows werkt ook samen met WhatsApp Status. Met WhatsApp Status deel je een foto met al je WhatsApp-contacten, die vervolgens voor 24 uur zichtbaar blijft. Op de desktop is het niet mogelijk om een WhatsApp Status te maken, maar je kunt reeds verzonden Status-berichten wel bekijken. Klik hiervoor linksboven op het Status-icoontje (naast je profielfoto), te herkennen aan het onderbroken rondje.

Wat zijn de instellingen voor WhatsApp Desktop?

Als laatste zijn er nog enkele instellingen te wijzigen voor de desktop-app van WhatsApp. Open hiervoor WhatsApp en klik linksboven in de menubalk op WhatsApp > Voorkeuren. In het scherm dat verschijnt pas je meldingen aan, zet je geluiden uit en kun je het tonen van een voorvertoning uit- of inschakelen. De notificaties die je ontvangt verschijnen in het Berichtencentrum op de Mac. De meldingen zijn ook interactief, waardoor je meteen op een binnenkomend bericht kunt reageren.

Andere opties in de instellingen zijn het kiezen van een chat-achtergrond en thema (lichte of donkere modus), het beheren van je geblokkeerde contacten en het bekijken van je versienummer.

Meer WhatsApp tips lezen? Check ons overzicht waarin we alle WhatsApp tips en gidsen op een rij zetten.

