Je kunt in WhatsApp de opmaak van je tekst aanpassen, zodat deze bijvoorbeeld dik gedrukt, cursief of doorstreept verstuurd worden. Ook kun je een ander lettertype gebruiken. In deze tip lees je hoe je dat doet.

Met WhatsApp kun je tekst voorzien van tekstopmaak. Zo verstuur je je chats vetgedrukt, cursief of doorgestreept. En je kunt met het FixedSys-lettertype (Monospace) teksten extra benadrukken die goed leesbaar moeten zijn, bijvoorbeeld programmeercode. In deze tip leggen we uit hoe je het werkt.

Tekstopmaak in WhatsApp: dik gedrukt, cursief of doorgehaald

Met WhatsApp kun je je tekst net wat meer opleuken of bepaalde woorden benadrukken door gebruik te maken van tekstopmaak. Hiervoor kun je gebruik maken van speciale codes tijdens het typen. Dit werkt zowel op je iPhone als op WhatsApp Desktop.

* Asterisk voor dik gedrukt *

* _Underscore voor cursief_

~ Tilde voor doorgestreept ~

Zo pas je het toe:

Typ één of meerdere van de symbolen voor tekstopmaak (* of _ of ~). Schrijf nu de tekst die je wil sturen en sluit af met hetzelfde symbool als waarmee je begon. Op de iPhone krijg je meteen te zien hoe je tekst wordt opgemaakt. Controleer of het goed is en verstuur je bericht. De opmaaksymbolen worden niet meegestuurd indien je ze correct hebt toegepast.

Wat je op de iPhone ook kunt doen, is de tekst selecteren en op de speciale opmaak-knop tikken. Deze herken je aan de opgemaakte letters BI U . WhatsApp suggereert met dit symbool dat je ook tekst kunt onderstrepen, maar dat is niet het geval. Deze knop vind je niet op WhatsApp Desktop.

Ander lettertype voor WhatsApp: FixedSys (Monospace)

Behalve het aanpassen van de tekst naar cursief, vetgedrukt of doorgehaald, kun je in WhatsApp ook een geheel ander lettertype gebruiken. Het gaat om het FixedSys-lettertype, dat je invoert door je tekst te plaatsen tussen deze ``` tekens. Dat wordt ook wel Monospace genoemd. Deze opmaak is speciaal bedoeld om bijvoorbeeld codevoorbeelden naar anderen te sturen. Zo gebruik je het:

Typ drie hoge komma’s achter elkaar ( ``` ). Op een fysiek toetsenbord vind je deze waarschijnlijk naast de Z-toets of 1-toets. Voor de iPhone geldt dat je de apostrof ingedrukt moet houden en vervolgens de hoge komma links moet selecteren (zie onderstaand screenshot). Schrijf of plak nu de tekst die je in Monospace wil sturen en sluit wederom af met drie hoge komma’s. Gebruik je een iPhone? Dan adviseren we om de BI U -knop te gebruiken en te kiezen voor Monospace. Controleer of je tekst er goed uit ziet en of je de juiste komma’s hebt gebruikt. Je kunt ze eventueel ook uit dit artikel kopiëren. Alles OK? Dan verstuur je het bericht.

Let op dat dit lettertype alleen zichtbaar is in WhatsApp. Als jouw contactpersoon de pushnotificatie leest, zal dit in het lettertype van de telefoon worden getoond. Pas wanneer het bericht in WhatsApp wordt geopend, is Monospace zichtbaar.

