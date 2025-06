Met de introductie van macOS Tahoe, de grote update van dit jaar, tilt Apple het besturingssysteem van de Mac naar nieuwe hoogtes. Wij waren van tevoren vooral benieuwd of er dit jaar ook weer functies zijn die het Europese vaste land niet halen (zoals de highlight van vorig jaar, iPhone Mirroring). Gelukkig is daar dit jaar geen sprake van, al vinden we iPhone Mirroring ook in deze macOS-versie nog niet in de EU. Hoe dan ook zijn er diverse nieuwe macOS Tahoe-functies waar je wel naar uit kan kijken. We hebben de beste voor je op een rij gezet.

#1 Liquid Glass design

De grootste visuele vernieuwing in Apple’s software dit jaar is zonder twijfel het nieuwe Liquid Glass-design. Dit ontwerp geeft alle interface-elementen een glasachtig, doorschijnend uiterlijk dat zorgt voor een subtiel diepte-effect.

In macOS Tahoe zijn ook de app-iconen vernieuwd – zelfs klassiekers zoals Photo Booth hebben een frisse, moderne look gekregen. Alle iconen zijn nu in de vorm van een afgerond vierkant. Daarnaast kun je voortaan widgets en app-iconen transparant maken en ook de menubalk is nu standaard doorzichtig, wat zorgt voor een ruimtelijker bureaublad.

#2 Vernieuwde Spotlight: een echte powertool

In macOS Tahoe krijgt Spotlight een flinke upgrade. Alles wat je zoekt – van bestanden en apps tot berichten en agenda-items – verschijnt overzichtelijk bij elkaar, automatisch gesorteerd op relevantie. Met nieuwe filters kun je gerichter zoeken, bijvoorbeeld naar pdf’s of bestanden in clouddiensten van derden. Daarnaast introduceert macOS Tahoe ook de bladerweergave, waarmee je gemakkelijk door je apps, documenten en klembordgeschiedenis bladert.

Spotlight is daarnaast een actiecentrum geworden. Je voert nu direct vanuit Spotlight allerlei handelingen uit: e-mails sturen, notities aanmaken of een podcast starten. Dankzij de App Intents-API werken deze Quick Actions ook met apps van derden. En omdat Spotlight leert van jouw gewoontes, krijg je steeds slimmere, persoonlijke suggesties. Acties zijn bovendien beschikbaar in de menubalk van apps en via snelle toetscombinaties. Zo werkt Spotlight niet alleen sneller, maar ook slimmer dan ooit.

#3 Telefoon-app op macOS

Dankzij Continuïteit kun je al langer telefoongesprekken aannemen en beëindigen via je Mac, zolang je iPhone in de buurt is. Met macOS Tahoe gaat Apple een stap verder: de Telefoon-app is nu volledig beschikbaar op de Mac. Je kunt hiermee ook zelf telefoontjes starten vanaf je desktop.

De app biedt dezelfde vertrouwde functies als op de iPhone, zoals recente oproepen, favorieten en voicemail. Daarnaast introduceert Apple twee slimme nieuwe functies: Oproepen screenen en Hold Assist. Bij Oproepen screenen wordt een onbekende beller automatisch gevraagd zich te identificeren, zodat jij kunt bepalen of je wilt opnemen. Hold Assist houdt je plek in de wachtrij vast wanneer je in de wacht staat, en laat het weten zodra er iemand beschikbaar is – ideaal als je intussen verder wilt werken.

Let op: zowel Oproepen screenen als Hold Assist zijn voorlopig alleen beschikbaar in het Engels en dus nog niet bruikbaar met Nederlands als systeemtaal.

#4 Live Activiteiten nu ook op je Mac

Een bekende functie van iOS maakt de overstap naar de Mac: Live Activiteiten verschijnen voortaan ook in de menubalk van macOS Tahoe. Denk aan updates van een lopende maaltijdbezorging, sportwedstrijd of timer – allemaal direct zichtbaar bovenin je scherm.

Dankzij Continuïteit worden deze Live Activiteiten automatisch vanaf je iPhone doorgestuurd naar je Mac. Zo kun je ongestoord doorwerken terwijl je toch op de hoogte blijft van wat er speelt – bijvoorbeeld tot je bestelling arriveert.

#5 Het bedieningspaneel: helemaal naar wens in te stellen

In macOS Tahoe heeft Apple het bedieningspaneel een flinke make-over gegeven. Het paneel heeft nu ook de nieuwe Liquid Glass-stijl, met een transparante en glanzende uitstraling die perfect aansluit bij het vernieuwde uiterlijk van macOS. Maar de grootste verbetering zit in de flexibiliteit: je kunt het bedieningspaneel nu helemaal naar wens inrichten. Knoppen toevoegen, verwijderen of herschikken gaat moeiteloos, zodat je alleen ziet wat voor jou belangrijk is. Of je nu snel een notitie wilt maken, je scherm wilt splitsen of een Focus-modus wilt activeren – het kan allemaal direct vanuit dit paneel.

Apple maakt het bovendien mogelijk om het bedieningspaneel uit te breiden met functies van apps van derden, waardoor het nog veelzijdiger wordt. Zo groeit het uit van een simpele plek voor snelle instellingen naar een echt persoonlijk dashboard voor je Mac.

#6 Dagboek-app komt ook naar de Mac

Naast de introductie in iPadOS 26, komt de Dagboek-app (Journal) nu ook naar macOS Tahoe. De app was al bekend van de iPhone, maar komt nu in een versie die geoptimaliseerd is voor het grotere scherm. Je kunt eenvoudig teksten schrijven, foto’s toevoegen of audio opnemen – ideaal voor wie graag reflecteert of herinneringen vastlegt.

Dankzij iCloud synchroniseert je dagboek automatisch tussen iPhone en Mac. Je kunt starten met blanco pagina’s of gebruikmaken van slimme suggesties op basis van je activiteiten. Alles blijft privé en is end-to-end versleuteld.

#7 Gebruik je iPhone als vergrootglas

In macOS Tahoe kun je je iPhone gebruiken als vergrootglas voor je Mac. Met deze nieuwe toegankelijkheidsfunctie wordt de camera van je iPhone ingezet om objecten of tekst rondom je te vergroten en op het Mac-scherm weer te geven.

Handig als je kleine letters wilt lezen, iets van dichtbij moet bekijken of hulp nodig hebt bij visuele details. De verbinding werkt draadloos via Continuïteit, en je activeert het rechtstreeks vanuit het Bedieningspaneel of de Toegankelijkheidsinstellingen.

#8 Apple Games: gamen op je Mac

Op zowel iOS 26, iPadOS 26 én macOS 26 wordt standaard de nieuwe Apple Games-app meegeleverd. Deze app geeft je een overzicht van al je games, behaalde prestaties, vrienden en aankomende events – allemaal op één centrale plek.

Op de Mac gaat Apple nog een stap verder. Dankzij de nieuwe Game Overlay kun je tijdens het gamen instellingen aanpassen, met vrienden chatten of ze direct uitnodigen om mee te spelen, zonder je game te verlaten. Daarnaast brengt Apple ook Metal 4 naar de Mac, met ondersteuning voor geavanceerde renderingtechnieken en betere grafische prestaties. Dit is goed nieuws voor zowel spelers als ontwikkelaars.

#9 Launchpad wordt vervangen: dit krijg je ervoor terug

In macOS Tahoe neemt Apple afscheid van het vertrouwde Launchpad. In plaats daarvan maakt de Mac nu gebruik van een Appbibliotheek, in zekere mate vergelijkbaar met wat je kent van iOS en iPadOS.

Alle apps worden automatisch overzichtelijk gegroepeerd in categorieën zoals ‘Productiviteit’, ‘Games’ of ‘Recent toegevoegd’. Je bereikt de Appbibliotheek eenvoudig via Spotlight of de Dock en je kunt snel zoeken, bladeren of apps openen zonder rommelige mappen of handmatig sorteren.

#10 Meer Apple Intelligence in macOS 26

Ook in macOS Tahoe breidt Apple de mogelijkheden van Apple Intelligence flink uit. Waar je eerder al gebruik kon maken van Schrijfhulp, Image Playground en Genmoji, gaat de integratie nu nog een stap verder.

Zo kun je in de Opdrachten-app eenvoudig nieuwe opdrachten aanmaken die gebruikmaken van Apple Intelligence – bijvoorbeeld om automatisch teksten te analyseren, samenvattingen te genereren of afbeeldingen te creëren. Daarnaast komen de Live Vertalingen naar de Mac, zodat je in iMessage, Telefoon en FaceTime gesprekken in realtime kunt laten vertalen (voorlopig alleen in het Engels).

Ook de Herinneringen-app profiteert mee: met hulp van Apple Intelligence kun je lijstjes nu automatisch laten ordenen of laten samenvatten. Bestaande functies zoals Genmoji en Image Playground worden bovendien uitgebreid met meer opties en stijlen, zodat je nog creatiever aan de slag kunt.

#11 Audio-opnames met iPhone in notities

In macOS Tahoe kun je nu rechtstreeks audio opnemen in de Notities-app, waarbij je je iPhone als opnameapparaatgebruikt. Deze nieuwe functie maakt het makkelijker dan ooit om spraakmemo’s, interviews, ideeën of vergadernotities vast te leggen zonder van app te wisselen.

Zodra je een nieuwe notitie opent op je Mac, kun je via Continuïteit je iPhone selecteren als microfoonbron. De opname wordt direct in de notitie opgeslagen, inclusief tijdstempel en eventueel automatisch gegenereerde transcriptie (indien beschikbaar in jouw taal). Alles wordt automatisch gesynchroniseerd via iCloud, zodat je je notities inclusief audio terugvindt op je iPhone, iPad en Mac.

#12 Safari krijgt een make-over: sneller, strakker en veiliger

In macOS Tahoe krijgt Safari een frisse nieuwe look. De tabs zijn nu afgerond en lijken te zweven in de werkbalk, wat zorgt voor een modernere en luchtigere uitstraling. Ook de zijbalk is opnieuw ontworpen, zodat je sneller toegang hebt tot opgeslagen content zoals iCloud Tabs en leeslijsten.

Maar de update gaat verder dan alleen het uiterlijk: Safari is nu ook flink sneller. Volgens Apple laadt de browser veelbezochte websites tot 50% sneller dan Chrome. Daarnaast is Safari nog beter in het beschermen van je privacy. Dankzij geavanceerde fingerprinting-beveiliging wordt het voor websites lastiger om je apparaat te herkennen en volgen; dat staat standaard ingeschakeld.

#13 Meer personalisatie in macOS 26

macOS Tahoe biedt meer mogelijkheden dan ooit om je Mac visueel naar jouw smaak aan te passen. Zo kun je nu app-iconen voorzien van lichte en donkere kleuraccenten, of kiezen voor de nieuwe ‘clear look’ die aansluit bij het Liquid Glass-design – en we terugzien op andere toestellen.

Ook mappen zijn aanpasbaar: je kunt ze een kleurtje geven of zelfs een emoji toevoegen, zodat ze in één oogopslag herkenbaar zijn. Tot slot kun je ook widgets visueel afstemmen op je stijl en achtergrond. Dankzij deze nieuwe opties voelt je Mac niet alleen persoonlijker, maar ook overzichtelijker aan.

#14 Veel meer functies van iOS 26 en meer

Op de Mac vinden we uiteraard ook nog bijna alle andere functies van iOS 26, zoals de verbeteringen in iMessage, Apple Kaarten, AirPods en Apple Music. Apple zorgt er steeds meer voor dat alle platformen bij elkaar op een lijn liggen, zodat alle functies meteen overal beschikbaar zijn. Tegelijkertijd hebben alle bovenstaande functies bewezen dat de Mac ook weer zijn eigen verbeteringen krijgt die je niet elders vindt.

Wil jij nou ook weten wat de nieuwe functies in iOS 26 zijn? Lees dan vooral eens ons overzicht door met de beste tips en daarnaast wij hebben ook een overzicht gemaakt van welke iOS 26-functies op jouw iPhone werken en andere leuke ontdekkingen in iOS 26.

Daarnaast hebben wij ook een mooi overzicht gemaakt van de beste nieuwe functies in iPadOS 26. Die lees je in ons overzicht.

