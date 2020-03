Met WhatsApp kun je gifs versturen. Hoe verstuur je een WhatsApp gif en hoe maak je ze zelf? In deze tip leggen we je alles uit over gifs in WhatsApp.

Gifs in WhatsApp

Een gif is een bewegend plaatje die je gesprekken wat meer context kunnen geven. Je gebruikt een gif als grappige reactie op een berichtje, maar je kan het bijvoorbeeld ook gebruiken om iemand te feliciteren of gewoon voor de lol. In dit artikel leggen we uit wat je kunt doen met gifs in WhatsApp: hoe je gifs kunt versturen en als favoriet markeert en hoe je Live Photos en korte video’s in WhatsApp eenvoudig omzet naar een gif.

WhatsApp gifs versturen

Het zoeken naar en versturen van gifs in WhatsApp is vrij eenvoudig. WhatsApp maakt hiervoor gebruik van Tenor en Giphy, twee speciale zoekmachines voor gifs. Je kan helaas niet kiezen welke dienst jij gebruikt. De keuze hiervoor is namelijk gebaseerd op je telefoonnummer. Eindigt je telefoonnummer met een even getal, dan gebruik je Tenor. Eindigt je nummer met een oneven getal, dan krijg je Giphy als zoekmachine.

Volg onderstaand stappenplan om zelf een gif te zoeken en te versturen:

Open WhatsApp en kies een chatgesprek. Tik op het stickericoontje in het tekstveld. Kies onderaan voor het woordje GIF. Kies nu een categorie, waaronder Populair, Haha, Verdrietig of Reactie. Je kan ook je recent verstuurde of favoriete gifs bekijken via het klokje en het sterretje. Om een gif te zoeken, tik je linksonder op het vergrootglas en voer je een zoekterm in. Tik de gif aan die je wil versturen. Je kan hem eventueel nog bewerken door hem in te korten via de balk bovenaan.

WhatsApp gifs als favoriet markeren

Gifs die je in WhatsApp verstuurt en ontvangt kun je ook bewaren, zodat je ze later gemakkelijk terug kunt vinden. Dit doe je door ze als favoriet te markeren:

Houd een gif in een gesprek lang ingedrukt en tik vervolgens op het sterretje in het menu dat verschijnt. Je kan ook een gif die je via de zoekfunctie gevonden hebt ingedrukt houden en kiezen voor Zet in favorieten. Open nu de gif-kiezer zoals in de stappen hierboven. Bij de categorieën tik je op het sterretje om je favoriete gifs te bekijken.

WhatsApp Live Photo’s en video’s omzetten in gifs

Je kunt in WhatsApp niet alleen zoeken naar gifs, maar je kunt ze ook zelf maken. WhatsApp laat je Live Photos en korte video’s (van maximaal zes seconden) die je met je iPhone hebt gemaakt omzetten naar gifs. Die kun je vervolgens naar je vrienden versturen. Dit werkt als volgt:

#1 Live Photo versturen als WhatsApp gif

Open WhatsApp en kies een chatgesprek. Tik linksonder op het plusje en kies voor Foto- en videobibliotheek. Gebruik 3D Touch op een Live Photo in je fotobibliotheek of hou deze ingedrukt. Kies vervolgens voor Selecteer als gif.

#2 Korte video als gif versturen in WhatsApp

Zo kun je korte video’s versturen als gif:

Open WhatsApp en kies een chatgesprek Tik linksonder op het plusje en kies voor Foto/video bibliotheek. Selecteer een korte video. Tik op de schakelaar GIF in de rechter bovenhoek. Verstuur nu je video als gif.

Er zijn ook allerlei apps waarmee je zelf gifs kan maken. In een apart artikel hebben we de beste apps voor gifs op de iPhone op een rijtje gezet.

