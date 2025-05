Het komt regelmatig voor dat er een storing bij WhatsApp optreedt. Voor gebruikers voelt het alsof hun sociale leven voorbij is. Heel wat mensen zijn afhankelijk geworden van de berichtendienst en staan van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat via WhatsApp contact met familie en vrienden. In dit artikel vertellen we hoe je kunt achterhalen of er sprake is van een storing.

Storing bij WhatsApp: meest genoemde problemen

Dit zijn de meest voorkomende WhatsApp-storingen:

Berichten versturen (80%)

De app zelf (14%)

Berichten ontvangen (6%)

WhatsApp storing checken

Heb jij last van een WhatsApp-storing en vraag je je af waarom je berichten niet aankomen, of waarom je geen verbinding kunt krijgen? Je kunt dan op een aantal plekken kijken:

Meestal melden mensen op sociale media zoals X en Facebook dat er sprake is van een storing. Kijk dus even via deze kanalen of er een storing bekend is.

Kijk op de website allestoringen.nl. Op basis van meldingen van gebruikers kun je op de kaart en op een tijdlijn zien of er sprake is van een storing.

Alle Storingen is van oorsprong Nederlands, maar is nu onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Downdetector. Hier komen vaak tienduizenden meldingen binnen als er iets bij WhatsApp niet goed werkt.

Hoe lang duurt een WhatsApp storing?

Meestal is een storing bij WhatsApp vrij snel weer voorbij, al binnen een paar minuten. Probeer het een halfuur of een uur later nog eens. Bij langdurige storingen kun je het beste een dag later proberen. Mocht je toch iemand willen bereiken, dan kun je ook terugvallen op andere chatdiensten zoals iMessage en Signal.

De populaire berichtenservice heeft vaker last van storingen. Vaak duren die niet langer dan enkele minuten.

