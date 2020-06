Bekijk welke WhatsApp-berichten veel ruimte innemen

Als je in WhatsApp regelmatig foto’s en video’s uitwisselt, zul je merken dat dit heel wat opslagruimte in beslag kan nemen op je toestel. Vooral oude gesprekken kunnen ongemerkt nog allerlei foto’s bevatten waar je nooit meer naar kijkt. Gelukkig zitten er uitgebreide chatstatistieken in WhatsApp, waarmee je precies kunt zien welke chats de meeste ruimte innemen. Ze zitten enigszins verstopt in de instellingen, maar het is de moeite om ze even op te zoeken. Ze geven namelijk een goede indruk welke gesprekken je het best kunt gaan opruimen. Je ziet namelijk precies hoeveel berichten je met een bepaalde persoon of groep hebt uitgewisseld en hoeveel foto’s, video’s en andere multimedia-bestanden er in een gesprek staan. Handig!

WhatsApp-statistieken bekijken

Om te bekijken hoeveel opslag jouw WhatsApp-gesprekken in beslag nemen, doe je het volgende:

Open WhatsApp en tik op Instellingen. Ga naar Data- en opslaggebruik. Scroll naar onderen en tik op Opslag in gebruik. Tik op een van de conversaties. Je krijgt meteen details over het aantal berichten, afbeeldingen, video’s en meer.

Het aantal tekstberichten is niet zo belangrijk. Die zijn namelijk zo klein dat ze nauwelijks ruimte innemen. Bij foto’s, gifs, video’s, gesproken berichten en documenten moet je wel even goed kijken, want daar zie je in MB’s hoeveel ruimte ze in beslag nemen.

WhatsApp-statistieken beheren

Je kunt vanuit dit overzicht direct een chatgesprek, of specifieke onderdelen daarvan wissen. Om ruimte vrij te maken is het niet per se nodig om een heel gesprek te wissen. Foto’s, video’s en andere bestanden nemen vaak de meeste ruimte in beslag. Tik bij de statistieken van een gesprek op Beheer… en kies vervolgens welke onderdelen (bijvoorbeeld Video’s of Gesproken berichten) je wilt verwijderen.

