Werk en privé op één iPhone: WhatsApp krijgt ondersteuning voor meerdere accounts

Het is binnenkort mogelijk om in WhatsApp twee accounts op één toestel te gebruiken. Dat is handig als je dualsim gebruikt.

Als je op een iPhone via dualsim twee telefoonnummers gebruikt en op allebei bereikbaar wil zijn via WhatsApp, is een veelgebruikte methode om de WhatsApp Business-app te downloaden. Zo hou je je privénummer op je gewone WhatsApp, terwijl je je tweede nummer in WhatsApp Business gebruikt. Binnenkort hoeft dat niet meer, want WhatsApp heeft aangekondigd dat er ondersteuning komt voor meerdere accounts in WhatsApp.

Meerdere accounts in WhatsApp straks mogelijk

Met dualsim op de iPhone hoef je niet meer twee telefoons bij je te hebben om bereikbaar te zijn op bijvoorbeeld je privénummer als je aparte werknummer. Dat scheelt veel gedoe. Ook iMessage had ondersteuning voor dualsim, zodat je op beide nummers berichten kan ontvangen en versturen. WhatsApp wordt hier echter veel meer gebruikt en de ondersteuning voor twee nummers (en dus twee accounts) was niet mogelijk. Binnenkort komt daar eindelijk verandering in. De komende weken rolt WhatsApp de functie voor meerdere accounts uit.

De functie werkt voor zowel twee simkaarten op één toestel of als je één WhatsApp-account op meerdere toestellen wil gebruiken. Via de instellingen met een knop naast je naam kun je een tweede account toevoegen, zodra de functie bij iedereen is uitgerold. Per toegevoegd account kun je de privacy- en meldingsvoorkeuren apart instellen. Wisselen tussen de accounts gaat ook via de instellingen van WhatsApp. Vermoedelijk wissel je ook automatisch van account als je op de melding van een inkomend berichtje tikt. Het maximaal aantal WhatsApp-accounts op één toestel is twee.

WhatsApp is de laatste tijd bezig met het moderniseren van de app, met meer geavanceerde functies en ook een nieuw design. Op dit moment is er ook al een beta van WhatsApp op de iPad te downloaden en is er onlangs nog een WhatsApp-versie voor WearOS-smartwatches uitgebracht. Of er ook nog een Apple Watch-versie komt, is nog niet bekend.