Wat betekenen de grijze vinkjes en blauwe vinkjes in WhatsApp precies? Wanneer is een bericht afgeleverd of gelezen op WhatsApp? Je leest het in deze tip.

Naast elk verzonden bericht in WhatsApp voor de iPhone verschijnen vinkjes in beeld. Met deze vinkjes laat WhatsApp de status van een bericht zien: of het bericht is verzonden, is afgeleverd of door de ontvanger is gelezen. We leggen je haarfijn uit wat deze vinkjes betekenen en hoe je precies de details van deze icoontjes kan bekijken.



WhatsApp vinkjes: dit betekent het

WhatsApp hanteert drie soorten vinkjes naast berichten:

Eén grijs vinkje – Het bericht is verzonden.

Twee grijze vinkjes – Het bericht is afgeleverd op de telefoon van de ontvanger. Let op: dit betekent niet dat het bericht ook al is gelezen.

Twee blauwe vinkjes – De ontvanger heeft het bericht op zijn of haar telefoon gelezen.

De vinkjes verschijnen in chats met individuele gebruikers en groepschats. Door je eigen verzonden berichten in een chat naar links te vegen, zie je precies op welk tijdstip een bericht ontvangen en gelezen is. Dit komt ook van pas in groepsgesprekken. Op deze manier kan je checken wie in een WhatsApp groepsgesprek een bericht gelezen heeft. In onze aparte tip daarover lees je hoe je dit precies doet.

Wil je liever niet dat iemand blauwe vinkjes ontvangt bij jouw gelezen berichten? Dan kun je deze optie in WhatsApp ook uitschakelen. Meer hierover lees je in de volgende tip: Blauwe vinkjes uitschakelen in WhatsApp.

Bekijk ook Blauwe vinkjes uitzetten in WhatsApp: zo doe je het Wil je de blauwe vinkjes (leesbewijzen) in WhatsApp uitzetten? In deze tip lees je hoe je de blauwe vinkjes van WhatsApp op de iPhone uitschakelt. Hierdoor zien anderen niet meer dat je hun berichten gelezen hebt.

We hebben nog veel meer WhatsApp tips, onder andere op het gebied van privacy. Zo kun je eenvoudig je WhatsApp profielfoto, info en status afschermen en schakel je de laatst gezien-status in WhatsApp uit. Wat ook verstandig is om te doen, is je WhatsApp beveiligen. Zo weet je zeker dat niemand zomaar toegang krijgt tot jouw chats.

Wil je weten wat WhatsApp allemaal over jou weet? Dan kan je je WhatsApp accountinformatie opvragen. Check ons overzicht waarin we alle WhatsApp tips en gidsen op een rij zetten.

Bekijk ook Het ultieme WhatsApp tipsoverzicht We hebben alle WhatsApp-tips voor je op een rij gezet, van het gebruiken van WhatsApp Status tot het uitzetten van de blauwe vinkjes.