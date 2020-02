Locatie delen in WhatsApp

Wil je afspreken met vrienden, maar heb je altijd moeite elkaar te vinden? WhatsApp heeft een handige functie, waardoor je niet alleen je huidige locatie maar ook je locatie live kunt delen. Zo kan een vriend volgen waar je bent, als een alternatief voor Zoek mijn Vrienden. Wij leggen je uit hoe dit werkt:

WhatsApp locatie delen?

Het delen van je locatie in WhatsApp is een handige optie als je bijvoorbeeld iemand wil laten weten waar je bent, maar het is nog veel handiger als je je locatie voor langere tijd kunt volgen. Wil je ergens afspreken, dan kun je precies zien of de andere persoon al bijna op de locatie is aangekomen. Dit werkt zowel in WhatsApp-groepen als in individuele chats.

Om je locatie live te delen, doe je het volgende:

Open WhatsApp en selecteer de chat waarin je je locatie live wil delen. Tik in de chat op het plusje. Selecteer Locatie. Tik in het volgende scherm op de optie Deel live locatie. Je kunt je locatie live delen voor 15 minuten, 1 uur of 8 uur. Kies de gewenste periode.

Nadat je je locatie gedeeld hebt, keer je weer terug naar de desbetreffende chat. Wil je het delen van je locatie stoppen, tik hier dan op de knop Stop met delen. Om van de functie gebruik te kunnen maken, is het vereist om WhatsApp altijd toestemming tot je locatie te geven. Dit kun je inschakelen via de Instellingen-app, gevolgd door Privacy > Locatievoorzieningen > WhatsApp.

Om de locatie van een vriend te bekijken, tik je in de chat op de verstuurde kaart. Je kunt de locatie ook opzoeken door in de chat op de naam bovenin te tikken, gevolgd door de knop Live locatie.

Live locatie delen in WhatsApp bekijken en stopzetten

Je kunt in WhatsApp ook snel een overzicht zien met welke vrienden je je locatie live deelt. Deze optie vind je als volgt:

Open WhatsApp en tik op Instellingen. Ga naar Account. Kies voor Privacy > Live locatie. Je ziet vervolgens een overzicht van alle vrienden en groepen waarin je je locatie live deelt. Ook zie je daar hoe lang het delen van je locatie nog duurt. Tik op Stop met delen om het live delen van je locatie in alle chats te stoppen.

De functie is dus vergelijkbaar met Zoek mijn Vrienden, dat standaard beschikbaar is op elke iPhone en iPad. Meer daarover lees je hieronder.

