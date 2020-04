Via WhatsApp kun je gratis bellen of videogesprekken voeren. Dit kan zowel één-op-één als met een groep van maximaal acht mensen. In deze tip lees je alles over bellen met WhatsApp.

Je kan veel meer doen met WhatsApp dan alleen chatten. Je kan er bijvoorbeeld mee bellen en zelfs videogesprekken mee voeren. We leggen precies uit hoe WhatsApp-bellen werkt in deze tip. Ook lees je hoe je moet groepsbellen in WhatsApp en hoe videobellen werkt.

Bellen met WhatsApp

WhatsApp-bellen is gratis, je gebruikt alleen wat dataverkeer. De app belooft daarbij zuinig te zijn: een telefoongesprek kost ongeveer 500 Kilobyte per minuut. Met een databundel van 100 MB kun je ongeveer 200 minuten bellen. Naast gewoon bellen kun je in WhatsApp ook videogesprekken voeren. De functie werkt, in tegenstelling tot FaceTime, ook samen met Android-gebruikers.

Hoe kan ik bellen met WhatsApp?

Als je iemand wilt bellen via WhatsApp, dan kan dat via meerdere manieren:

Optie 1:

Open WhatsApp en ga naar het chatoverzicht. Tik de persoon aan die je wil bellen. Tik dan rechtsboven op het telefoonhoorntje.

Optie 2:

Open WhatsApp en tik op Gesprekken. Kies nu een persoon uit die je wil bellen van je recente gesprekken of tik op het telefoonhoorntje rechtsboven.

Optie 3:

Ga naar de standaard Telefoon-app. Zoek het contact op dat je wil bellen. Bovenin hou je de blauwe telefoonknop ingedrukt. Kies nu voor WhatsApp.

Optie 4:

Start Siri op je iPhone. Stel de vraag als volgt: “Bel Tim via WhatsApp”.

De derde optie maakt gebruik van CallKit, een mogelijkheid van iOS om audiogesprekken dezelfde soort meldingen en opties te geven als dat Apple’s eigen Telefoon-app en FaceTime hebben. Als iemand jou via WhatsApp belt, dan verschijnt de oproep ook gewoon in beeld zoals bij een normaal telefoongesprek.

Uiteraard moeten mensen die je wilt bellen ook WhatsApp hebben. Je kunt contacten zonder de app niet terugvinden in WhatsApp en dus ook niet bellen. Ook in de contactenapp op je iPhone zal de mogelijkheid om WhatsApp te gebruiken ontbreken.

Als je iemand probeert te bellen die op dat moment geen dataverbinding heeft (bijvoorbeeld omdat zijn telefoon in vliegtuigmodus staat) krijg je daar geen melding van. Het lijkt voor jou als beller alsof de telefoon van de ander gewoon overgaat en diegene niet opneemt. Er is geen manier om in WhatsApp te controleren of iemand jouw oproep überhaupt wel ontvangt.

Bekijk ook CallKit: zo werkt bellen met apps via de standaard Telefoon-app Dankzij CallKit zien telefoongesprekken van apps op de iPhone en iPad eruit als standaard telefoonoproepen. Bij welke apps werkt CallKit en hoe wat zijn de voordelen? In deze gids lees je alles over CallKit.

Hoe kan ik in WhatsApp videobellen?

Naast ‘normaal’ bellen, kun je ook videobellen via WhatsApp. Dit is qua functionaliteit vergelijkbaar met FaceTime. Ook voor video-gesprekken geldt dat er geen kosten aan verbonden zijn en dat je enkel betaalt voor het dataverkeer dat je verbruikt. Houd er rekening mee dat videobellen meer data gebruikt dan wanneer je enkel audio gebruikt. Je start een videogesprek in WhatsApp op dezelfde manier als bij gewoon WhatsApp bellen. Je hebt dus drie opties:

Optie 1: Ga naar de chat en tik op het videobellen-icoontje rechtsboven.

Ga naar de chat en tik op het videobellen-icoontje rechtsboven. Optie 2: Ga naar het tabblad Gesprekken en tik op de knop rechtsboven, gevolgd door het videobellen-icoontje.

Ga naar het tabblad Gesprekken en tik op de knop rechtsboven, gevolgd door het videobellen-icoontje. Optie 3: Ga naar de Telefoon-app en hou bij een contact de Video-knop ingedrukt. Kies nu voor WhatsApp.

Ga naar de Telefoon-app en hou bij een contact de Video-knop ingedrukt. Kies nu voor WhatsApp. Optie 4: Vraag aan Siri “Start een videogesprek met Tim via WhatsApp”.

In tegenstelling tot een audio-gesprek, wordt voor een video-oproep geen gebruik gemaakt van CallKit. Dat betekent dat WhatsApp een normale notificatie gebruikt voor een binnenkomende oproep. Je kunt ook niet direct opnemen vanuit het lockscreen als je gebeld wordt. Je moet eerst je iPhone unlocken waarna WhatsApp opent en je daar kunt opnemen. Videogesprekken zijn ook niet terug te vinden in het overzicht van recente gesprekken op je iPhone zelf, maar uiteraard wel onder de tab Gesprekken in WhatsApp.

Hoe werkt bellen met groepen in WhatsApp?

Behalve één-op-één kun je met WhatsApp ook met een kleine groep audio- én videobellen. Dit kan maximaal met acht personen (jij en drie anderen) en dus niet met een grote groep in een WhatsApp-groepsgesprek. Je start een groepsgesprek op meerdere manieren:

Bel met één van de deelnemers waar je mee wil groepsbellen. Tik in het gesprek rechtsboven op het icoontje om een nieuwe deelnemer toe te voegen. Kies de persoon uit de lijst en voeg hem of haar toe.

Je kan ook direct vanuit een groepschat een groepsconversatie starten:

Open WhatsApp en ga naar het groepsgesprek. Tik rechtsboven in de chat op de telefoonknop met het plusje. Onderin verschijnt een lijst met deelnemers. Kies maximaal zeven andere deelnemers. Je belt automatisch naar alle deelnemers in de groep als deze uit maximaal acht personen bestaat. Tik op de telefoon- of cameraknop.

Tot slot is er nog een derde manier om een groepsconversatie te starten:

Open WhatsApp en ga naar het tabblad Gesprekken. Tik rechtsboven op de belknop met het plusje. Kies voor Nieuwe groepsoproep. Selecteer maximaal drie deelnemers en tik op de telefoon- of cameraknop.

Encryptie bij WhatsApp (video)bellen

Overigens zijn alle telefoongesprekken die je via WhatsApp voert versleuteld. Net als bij het chatten, gebruikt WhatsApp ook bij audio en video-gesprekken end-tot-end-encryptie. Normale telefoongesprekken zijn relatief makkelijk te onderscheppen voor bijvoorbeeld inlichtingendiensten, maar als iemand een gesprek via WhatsApp wil afluisteren dan kan dat alleen op de toestellen van de gespreksdeelnemers zelf.

Wil je weten over de encryptie in WhatsApp? We hebben er een uitgebreide tip over geschreven.

Bekijk ook WhatsApp en privacy: zo hou je zelf controle over je data Er is regelmatig discussie over de privacy van WhatsApp-gebruikers. De app biedt je echter wel standaard heel sterke versleuteling van je berichten en je hebt veel privacy-instellingen. Deze gids legt uit wat er mogelijk is.

Wil je WhatsApp bellen uitzetten? Dat is helaas niet mogelijk. Wel kun je telefoonnummers blokkeren. Deze mensen kunnen dan niet meer met je chatten, maar ook geen (video)oproep starten.

