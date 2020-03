WhatsApp maakt gebruik van end-to-end-encryptie, maar hoe zit dat eigenlijk met de backup van je gegevens? In deze tip lees je alles over de beveiliging van je WhatsApp backup.

Onlangs was in het nieuws dat WhatsApp werkt aan het verbeteren van de beveiliging van je WhatsApp-backup op Google Drive. Dit geldt voor de Android-versie van WhatsApp, die momenteel nog niet zo goed beveiligd wordt. Met de iPhone-versie zit dat iets anders in elkaar, want daar maakt WhatsApp al langer gebruik van een dergelijke encryptie. Wij leggen je uit hoe het nu precies zit met de beveiliging van je WhatsApp-backup in iCloud.



WhatsApp backup beveiliging in iCloud

Zodra je in WhatsApp een backup maakt, heb je als iPhone-gebruiker niet de keuze waar deze backup opgeslagen wordt. WhatsApp maakt gebruik van je iCloud-opslag en neemt daarom ook ruimte in in je account. Het maken van een backup gebeurt automatisch en je kan zelf kiezen hoe vaak WhatsApp dit doet. In onze aparte tip lees je precies hoe je een WhatsApp-reservekopie maakt.

De end-to-end-encryptie van WhatsApp geldt voor alle vormen van commnunicatie, dus voor berichten, foto’s, video’s, audioberichten, (video)gesprekken en meer. Maar deze end-to-end-versleuteling geldt alleen voor de berichten die in WhatsApp zelf staan. Zodra deze apart bewaard worden in een backup in iCloud, geldt deze versleuteling van WhatsApp niet meer. In de instellingen van WhatsApp is daarom het volgt te lezen:

De reservekopie van je media en berichten is niet beschermd met end-to-end versleuteling van WhatsApp zolang deze zich in iCloud bevindt.

Maar zijn je WhatsApp-backups dan wel beveiligd in iCloud? In plaats daarvan maakt WhatsApp sinds 2016 gebruik van een andere vorm van encryptie. WhatsApp voegt aan de backup een unieke encryptiesleutel toe, die alleen door de chatapp gebruikt kan worden. Hierdoor kan iemand dus niet zo eenvoudig door je gesprekken pluizen als hij of zij toegang krijgt tot jouw iCloud-gegevens.

Hou er wel rekening mee dat deze encryptie alleen geldt voor berichten en niet voor je media zoals foto’s en video’s. Deze worden niet meeversleuteld. Het is niet duidelijk welke vorm van encryptie er precies door WhatsApp toegepast wordt. Lees ook onze gids over de privacy en beveiliging van je iCloud-gegevens.

Wat kan ik zelf doen om de beveiliging te verbeteren?

Er zijn dus geen instellingen om de beveiliging van de reservekopie zelf verder te verbeteren. Wel kun je allerlei maatregelen nemen om WhatsApp en iCloud zelf beter te beveiligen.

In onze tip lees je welke stappen je kan nemen om WhatsApp te beveiligen. Daarmee voorkom je dat anderen toegang krijgen tot jouw gegevens. Zo kan je Touch ID of Face ID voor WhatsApp instellen. Krijgt iemand toegang tot jouw ontgrendelde iPhone, dan kan hij of zij niet door je gesprekken bladeren. Belangrijk is ook dat je voor iCloud tweefactorauthenticatie instelt, zodat iemand niet zomaar jouw backup kan raadplegen.

Lees meer over de privacy en beveiliging van WhatsApp. Voor meer WhatsApp tips check je ons grote overzicht.