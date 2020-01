Er is regelmatig discussie over de privacy van WhatsApp-gebruikers. De app biedt je echter wel standaard heel sterke versleuteling van je berichten en je hebt veel privacy-instellingen. Deze gids legt uit wat er mogelijk is.

Sinds WhatsApp in 2014 werd overgenomen door Facebook, maken sommige gebruikers zich zorgen over hun privacy. Kan Facebook alles meelezen, verzamelen ze informatie over je? Daarom bespreken we in deze gids hoe het zit met je privacy op WhatsApp.

WhatsApp en privacy

Facebook verdient geld door zoveel mogelijk data van gebruikers te verzamelen en op basis hiervan advertenties te verkopen. De zorg onder veel WhatsApp-gebruikers was dan ook dat ook de inhoud van WhatsApp-gesprekken zou worden verzameld. Ook zorgden nieuwe functies zoals het ‘blauwe vinkje‘ en nieuwe gebruiksvoorwaarden voor kritiek op het privacybeleid van WhatsApp. Tegelijkertijd zette WhatsApp in het voorjaar van 2016 end-to-end encryptie aan. Hoe zit het nu precies?

Toch is er nog regelmatig controverse rondom de beveiliging en privacy van WhatsApp. Zo raadt de Verenigde Naties haar gebruikers af om WhatsApp nog langer te gebruiken. De chatapp is namelijk gebruikt om de telefoon van Amazon-baas Jeff Bezos te hacken. Via een besmette video werd er een virus geïnstalleerd, waarna er grote hoeveelheid data buitgemaakt werd. De kans dat jij op deze manier slachtoffer wordt is klein, maar toch zijn er zaken die je kan doen om je privacy in WhatsApp te verbeteren.

Als eerste: je hebt zelf controle over een groot deel van je privacy binnen de app, doordat je diverse instellingen kunt aanpassen. Standaard is voor al je WhatsApp-contacten zichtbaar wanneer je de app voor het laatst hebt geopend. Ook kunnen zij zien of je hun berichten gelezen hebt, dankzij de blauwe vinkjes. Je profielfoto is ook door al je WhatsApp-contacten te bekijken.

Al deze functies kun je echter uitschakelen of beperken. Je kunt de opties hiervan terugvinden door in WhatsApp naar Instellingen > Account > Privacy te gaan.

In deze gids kun je alle details lezen over hoe je blauwe vinkjes uitzet en we hebben ook een tip over hoe je de laatst gezien-status kunt uitschakelen. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om mensen (of eigenlijk telefoonnummers) te blokkeren binnen WhatsApp.

End-to-end encryptie WhatsApp

Sinds april 2016 heeft WhatsApp end-to-end encryptie op alle apparaten. Hierdoor kan alleen degene met fysieke toegang tot het toestel de berichten bekijken en is het in principe onmogelijk om gesprekken af te luisteren of in te zien. Dit geldt voor alle communicatie in WhatsApp: berichten, telefoongesprekken en videobellen; de functie staat altijd aan. Metadata over met wie je wanneer communiceert, valt hier echter niet onder, het gaat enkel om de inhoud van je communicatie.

Dat betekent dus dat niemand zomaar mee kan kijken in de gesprekken die jij via WhatsApp voert. WhatsApp zelf niet, maar ook het moederbedrijf Facebook kan niet meelezen met wát er precies gezegd is. Het enige wat Facebook wel kan zien is met wie je communiceert. Als je WhatsApp net hebt geïnstalleerd en een account hebt aangemaakt, kun je korte tijd aangeven dat je WhatsApp data niet met Facebook gedeeld wordt. Eenmaal uitgeschakeld, kan je dit niet meer inschakelen. Ook is het niet mogelijk om het datadelen uit te zetten als je eenmaal akkoord gegaan bent toen WhatsApp dit in 2016 invoerde.

Controverse rondom versleuteling

End-to-end-encryptie is de afgelopen jaren vaak onderwerp van discussies. Poltici, waaronder ook de Belgische minister van Justitie Koen Geens, spraken de wens uit om privé-berichten van WhatsApp te kunne aftappen. Dit in verband met de strijd tegen terrorisme en de aanslagen in Parijs. De toenmalige Britse premier David Cameron ging zelfs zover dat hij zei dat hij diensten als WhatsApp zou willen verbieden, als het niet mogelijk is om ze af te luisteren. De discussie hierover blijft steeds terugkeren.

Maar ook in Nederland speelt dit. Inlichtingendienst AIVD is fel tegenstander de end-to-end encryptie van WhatsApp. De organisatie doet zelfs onderzoek naar de mogelijkheid om de versleuteling te kraken. Voor zover bekend is dat echter nog niemand gelukt, ook niet in het buitenland. Volgens beveiligingsonderzoekers is de encryptie van WhatsApp namelijk zeer sterk. WhatsApp maakt daarvoor gebruik van OpenSignal, gemaakt door de ontwikkelaars van de Signal-app.

Eerdere privacykwesties rond WhatsApp

Niet alleen de encryptie heeft voor discussie gezorgd. WhatsApp is ook vaak negatief in het nieuws gekomen vanwege privacykwesties. Al in 2011 bleken WhatsApp-berichten en 06-nummers gemakkelijk te onderscheppen. In september 2012 werd duidelijk dat berichtenverkeer van WhatsApp eenvoudig af te luisteren is. In oktober 2013 ontdekte een Nederlander opnieuw kwetsbaarheden in de encryptie die WhatsApp gebruikt.

Na de overname door Facebook is privacy opnieuw onderwerp van gesprek geworden. Onder meer het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) dreigde WhatsApp in februari 2014 met een dwangsom omdat de privacyregels nog zouden worden overtreden. Ook ontstond er nogal wat ophef over het gebruik van de profielfoto die je in WhatsApp gebruikt. In een reeks publieke statements proberen Facebook en WhatsApp dit imago om te buigen. Zo zei Facebook-oprichter Mark Zuckerberg in een interview dat WhatsApp ‘voorzichtig blijft’ met gegevens en in een aparte blogpost waarin WhatsApp nogmaals benadrukt dat de privacy van gebruikers gewaarborgd blijft.

Tips voor je privacy in WhatsApp

Maar wat kun je nu zelf doen om je privacy in WhatsApp te verbeteren? Hieronder geven we de belangrijkste tips.

#1 Hou WhatsApp en je iPhone up-to-date

Niet alleen Apple, maar ook appmakers brengen regelmatig software-updates uit. Telkens nieuwe updates installeren kan vervelend zijn, maar het is belangrijk dat je al je apparaten en apps up-to-date houdt. Naast nieuwe functies worden hier ook regelmatig beveiligingsbugs opgelost. Het is voor hackers een stuk lastiger om in te breken op een telefoon waarbij het besturingssysteem en de apps helemaal bijgewerkt zijn naar de nieuwste versies.

#2 Kies de juiste instellingen

WhatsApp heeft diverse instellingen om je privacy te verbeteren. Je kan voorkomen dat mensen die niet in je adresboek staan je WhatsApp-profielfoto kunnen zien en je bepaalt wie jou toe mag voegen aan groepen. Ook de leesbewijzen van WhatsApp kun je uitschakelen, om te voorkomen dat anderen zien dat je hun berichten gelezen hebt. Hoewel dit een handige functie kan zijn, kan het ook frustratie opleveren als je nog niet op een gelezen bericht gereageerd hebt.

In onze tip over WhatsApp beveiligen lees je welke maatregelen je allemaal kan nemen om de beveiliging te verbeteren.

#3 Voorkom fraude

Er is de laatste tijd ook veel te doen rondom WhatsApp fraude. Zo proberen criminelen bij jou geld af te troggelen door zich voor te doen als een vriend of vriendin. Er zijn diverse tips om WhatsApp fraude te herkennen. Zo moeten eigenlijk direct je alarmbellen rinkelen zodra iemand met spoed om geld vraagt. Ga hier dan ook nooit zomaar op in, zonder dat je die desbetreffende persoon daadwerkelijk gesproken hebt (in real-life of telefonisch). Iemand kan zich via WhatsApp eenvoudig voordoen als iemand anders, dus leg eerst persoonlijk contact voordat je op de verzoeken in gaat.

