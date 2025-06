WhatsApp is begonnen met het tonen van advertenties in de app. In het Updates-tabblad kunnen bedrijven zichzelf promoten met advertenties tussen de posts van je vrienden.

Al jarenlang wordt er gesproken over de uitrol van advertenties in WhatsApp. Oorspronkelijk was het plan om in 2020 te beginnen met WhatsApp-advertenties, maar het bleef lang stil. In 2023 liet WhatsApp weten nog steeds plannen te hebben voor reclame en nu, zo’n anderhalf jaar later, is het dan zover. In een update laat WhatsApp weten dat het begint met uitrollen van advertenties, samen met nog twee andere functies. Maar het goede nieuws: de WhatsApp-advertenties ga jij waarschijnlijk niet zo snel zien.

WhatsApp advertenties van start

De advertenties in WhatsApp verschijnen namelijk niet tussen je chats of in je gesprekken met vrienden en familie. Je zult ze (in ieder geval voor nu) alleen zien in het Updates-tabblad en dan specifiek in het Status-gedeelte. WhatsApp Status is de Story-variant van WhatsApp, waar je updates kunt posten die binnen 24 uur automatisch verdwijnen. We kennen dit natuurlijk al jarenlang van Instagram, waar ook veel advertenties getoond worden.

WhatsApp zegt dat de advertenties gemaakt zijn met privacy in gedachte. De chatapp beweert dat er alleen beperkte info gebruikt wordt, zoals het land of stad waar je bent, de taal die je gebruikt, de WhatsApp-kanalen die je volgt en de interacties met eerdere advertenties. Op die manier weet WhatsApp toch aardig veel van je, zodat er advertenties getoond kunnen worden die voor jou interessant kunne zijn. Als je WhatsApp toegevoegd hebt aan het accountcentrum van je andere Meta-accounts (Facebook en Instagram), worden ook die voorkeuren gebruikt. WhatsApp zegt geen telefoonnummers uit te wisselen met adverteerders en dat ook je persoonlijke chatberichten niet gebruikt worden.

Andere nieuwe functies in het Updates-tabblad, zijn gepromote kanalen van bedrijven en de mogelijkheid om je kanaal te ondersteunen door je te abonneren voor een maandelijks bedrag.

Geen reclames als je alleen chats gebruikt

Omdat de advertenties alleen verschijnen tussen de WhatsApp Status-berichten, zul je geen reclame zien als je WhatsApp alleen gebruikt om te chatten. De Status-functie is in Nederland veel minder populair dan bijvoorbeeld de Story-functie van Instagram, dus de kans dat je veelvuldig in aanraking komt met advertenties is niet zo heel groot. Desalniettemin kan het vervelend zijn als je de Status-functie juist wél gebruikt.