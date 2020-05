Blijf overzicht houden in WhatsApp met gesprekken vastzetten en als ongelezen markeren. Hiermee houd je zicht op je belangrijkste gesprekken en vergeet je niet te antwoorden.

Als je fanatiek WhatsApp-gebruiker bent, komt het vast voor dat je een bericht per ongeluk opent en geen tijd hebt om antwoord te geven. Je sluit de app en komt er dagen later achter dat je niets meer hebt teruggestuurd. Gelukkig kun je dat voorkomen met WhatsApp gesprekken vastzetten en als ongelezen markeren. Deze tip legt uit hoe het werkt.

WhatsApp-gesprekken vastzetten

Het vastzetten van gesprekken is handig als je bijvoorbeeld familie of je beste vrienden altijd bovenaan de lijst wilt zien. Je kunt ook meerdere personen of groepen bovenaan de lijst vastzetten. Vastgepinde gesprekken zijn te herkennen aan de grijze prikpen.

Zo werkt het vastzetten van gesprekken in WhatsApp:

Open de lijst met WhatsApp-chats en blader naar het gesprek dat je wilt vastzetten. Veeg naar rechts over het gesprek en tik op Maak vast. De vastgepinde conversatie is nu te herkennen aan de grijze prikpen.

Nu mis je nooit meer een bericht van de belangrijke personen in je leven. De gesprekken blijven ook bovenaan staan als er al een tijdje geen chatactiviteit meer is geweest. Op een later moment kun je het gesprek weer losmaken door naar rechts te vegen en Maak los te kiezen.

WhatsApp-gesprekken markeren als ongelezen

Een andere mogelijkheid is het markeren van gesprekken als ongelezen. Dit is handig als je nog ergens op wilt antwoorden, maar wat langer over het antwoord wilt nadenken.

Zo kun je een gesprek als ongelezen markeren:

Blader naar het gesprek en veeg naar rechts. Tik op de knop Ongelezen.

Op dezelfde manier kun je deze functie gebruiken om alle berichten in een gesprek als gelezen te markeren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een heel actieve groepschat. Als je een paar dagen er tussenuit bent geweest is het misschien niet relevant meer om alle eerdere berichten te lezen. Je kunt dan de berichten in één moeite als gelezen markeren.

Blauwe vinkjes uitzetten in WhatsApp: zo doe je het Wil je de blauwe vinkjes (leesbewijzen) in WhatsApp uitzetten? In deze tip lees je hoe je de blauwe vinkjes van WhatsApp op de iPhone uitschakelt. Hierdoor zien anderen niet meer dat je hun berichten gelezen hebt.

